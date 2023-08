La course en sentier trace son chemin au Québec

En ce mardi ensoleillé de la fin du mois de juillet, une grosse cinquantaine de membres du Club de trail de Montréal (CTM) se retrouvent devant le monument à sir George-Étienne Cartier, au pied du mont Royal. Peu après 18 h, répartis en groupes de niveau similaire, les coureurs effleurent les sentiers de leurs foulées, dans la pénombre du parc. En montée, le souffle se fait court et les paroles rares. La pause au belvédère Kondiaronk est de courte durée. À peine le temps de se désaltérer que le groupe s’élance dans la descente. Les pieds valsent entre les cailloux et les racines ; les coureurs slaloment entre les promeneurs et les branches au sol. Quand la pente se radoucit enfin, ils jasent de leurs vies respectives. Avant de se quitter, après une bonne heure à arpenter les recoins du mont Royal.

Bienvenue dans le monde de la course en sentier — communément appelée trail — qui attire de plus en plus d’adeptes. Les chiffres sont éloquents : alors qu’on ne comptait que 1629 coureurs ayant terminé une épreuve de course en sentier en 2010, ils étaient 28 885 en 2019 et 20 872 en 2022, année de reprise postpandémique. La démocratisation de la pratique se vérifie aussi au CTM. « Quand j’ai commencé en 2017, on était à peine 60 ou 70, et cette année, on est 263 », révèle Yann Choppé, membre du CA et responsable des partenaires.

« En 2022, la seule année complète postpandémie que l’on a réellement, on a récupéré davantage de participants en trail (70 %) qu’en course sur route (55 %), précise Marilou Ferland-Daigle, coordonnatrice course sur route et trail à Athlétisme Québec depuis 2018. C’est comme si le trail avait moins souffert de la pandémie parce qu’il était déjà en ascension avant, alors que la course sur route était en léger déclin depuis 2016. »

Les dossards se vendent comme des petits pains

L’engouement pour la discipline est tel qu’aujourd’hui, s’inscrire à une course au Québec est une gageure. Il n’est pas rare que toutes les distances — qui vont de 5 à 170 km — soient complètes plusieurs mois avant l’événement. « On vend nos dossards de plus en plus rapidement, témoigne Jean Fortier, directeur de course et créateur de Québec Mega Trail, dont l’édition 2023 a accueilli 3000 participants en juin dernier. À cinq mois de la date de l’événement, tout était déjà vendu. »

Du côté de l’Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC), l’autre grand événement québécois qui va réunir 3000 coureurs le deuxième week-end de septembre, il va être difficile d’augmenter le nombre de participants dans les années à venir, selon Marline Côté, directrice générale de l’épreuve depuis 2017. « Je crois qu’on a atteint notre limite maximale cette année. À La Malbaie, on n’a pas beaucoup de stationnements, peu d’hébergements, et ils sont remplis. On ne veut pas non plus avoir une foule dans les sentiers. Pour que l’expérience soit agréable, on n’a pas le choix de mettre des limites. »

Le niveau de sentiers qu’on a dans la région, avec le nombre de points de vue différents, c’est incomparable au Québec.

Pour contenter tous les pratiquants, de nouveaux événements voient régulièrement le jour, à l’image de l’Ultra-Trail du Fjord du Saguenay, dont la première édition se tiendra les 12 et 13 août dans le Bas-Saguenay. Une course plus modeste, avec 500 participants, mais qui a l’ambition de s’installer durablement dans le calendrier québécois. Et son cofondateur et directeur de course, Raphaël Marchand, s’attend à un succès immédiat : « Le niveau de sentiers qu’on a dans la région, avec le nombre de points de vue différents, c’est incomparable au Québec. Au niveau des panoramas, ça va être très très dur à battre. »

Le parc du Mont-Royal, un cas quasi unique

Le Québec en général, grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, dispose d’un terreau très favorable au développement de la pratique. Avec ses paysages grandioses, ses forêts, ses sentiers et ses montagnes, la province offre « le terrain de jeu le plus intéressant » de l’est du Canada, considère Jean Fortier.

Même la métropole se démarque de ses homologues internationales avec le parc du Mont-Royal et ses dizaines de kilomètres de sentiers. « C’est quand même exceptionnel d’avoir un parc aussi grand et aussi vallonné en plein coeur d’une ville. Et tu as l’impression de changer d’environnement selon les saisons », souligne Yann Choppé.

C’est aussi un des lieux d’entraînement privilégiés de deux champions québécois, Mathieu Blanchard, qui compte deux podiums sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) en 2021 et en 2022, et Marianne Hogan, 3e de la Western States (en Californie) et 2e de l’UTMB l’an dernier, les courses les plus mythiques de la discipline. « Je pense qu’on peut faire facilement entre 50 et 100 kilomètres sans jamais repasser par le même sentier, remarque Mathieu Blanchard. C’est là où j’ai couru le plus de kilomètres. J’ai eu la chance de visiter plusieurs grandes villes dans le monde et j’en ai vu que deux qui avaient une montagne quasiment en centre-ville : Montréal et Hong Kong. »

L’athlète, né en France, a posé ses valises au Québec en 2014, où il a découvert le trail lors de l’UTHC 2016. « Il n’y a qu’un paramètre qui manque au Québec pour avoir l’apprentissage total, c’est l’altitude. Mais en termes de technicité du terrain et de conditions météorologiques, pour avoir fait des trails aux quatre coins du monde, sur une échelle de 1 à 10, on est proche du 10 en termes de difficulté au Québec. Les terrains sont hyper techniques avec la boue, les racines et les roches. » « Il n’y a aucune température qui me dérange, confirme Marianne Hogan. Je crois que le Québec crée des athlètes endurcis. »

Une communauté solidaire

Sans la philosophie qui l’accompagne, la course en sentier ne serait probablement pas aussi populaire aujourd’hui. « C’est une discipline moins axée sur la compétition et le résultat en soi, estime Marilou Ferland-Daigle. On est plus dans le processus, le défi personnel, l’environnement, la connexion avec la nature. On va courir dans les bois pour se libérer l’esprit, alors que s’entraîner sur piste ou courir un marathon, ça peut parfois venir avec un cadre plus contraignant. »

Et ces valeurs se rejoignent dans l’aspect communautaire, toujours cité comme un des atouts de ce sport. « Les événements au Québec, ce sont de gros festivals, se réjouit Marianne Hogan. Tu peux te présenter à un événement de trail au Québec, ne pas faire la course et quand même prendre du plaisir. Les gens en font des fins de semaine complètes. Il y en a qui font du camping, on boit une bière autour d’un feu : c’est vraiment l’ambiance québécoise. »

Yannick Vézina, créateur et animateur du balado spécialisé Pas sorti du bois, raconte une anecdote de sa vie de coureur, survenue lors d’une course qu’il a effectuée cette année en Arizona : « J’ai partagé les 25 derniers milles (environ 40 kilomètres) avec un coureur et on a décidé de finir main dans la main, parce qu’on s’est dit qu’on n’allait pas se battre pour la 3e place. Selon les chronos officiels, j’étais arrivé plus vite que lui, alors j’ai demandé aux organisateurs de manipuler les résultats pour qu’on ait exactement le même chrono. Ça se fait autant lors des grandes courses, avec les athlètes élites. »