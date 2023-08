Les 75 ans de «Refus global»

Il y a 75 ans, Refus global, de Paul-Émile Borduas, paraît et secoue la société québécoise. Les signataires du manifeste artistique demandent le renversement de ce monde d’après-guerre et ainsi plus de générosité, d’amour et de respect de la nature, souligne l’historien de l’art Gilles Lapointe.