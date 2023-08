75 ans plus tard et toujours pas «Refus global» total

Le lancement, le 9 août 1948, du manifeste Refus global suscite des réactions en cascade. Dans un climat social plombé par un nationalisme conservateur mâtiné d’un cléricalisme carabiné, l’immense majorité des commentaires lui sont hostiles. « Les splendides révolutions aux seins regorgeant de sève » qu’espère ce manifeste, rédigé par Paul-Émile Borduas et contresigné par quinze jeunes artistes, n’ont pas de quoi enthousiasmer des notables affairés à reconduire tête baissée l’exercice de leur pouvoir.

« Trois ans après la catastrophe des bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, les jeunes réunis autour de Refus global étaient porteurs d’un projet de société différent », explique l’historien de l’art Gilles Lapointe, un des meilleurs spécialistes de la nébuleuse des automatistes, ces jeunes gens réunis autour de Borduas. Parmi eux, Jean Paul Riopelle, Marcelle Ferron, Fernand Leduc, Françoise Sullivan, Pierre et Claude Gauvreau. En plus de Borduas, ils sont quinze signataires. Huit hommes et sept femmes dont les trajectoires seront absolument remarquables.

« L’être humain s’étant donné les moyens de détruire le monde, poursuit Gilles Lapointe, les signataires du manifeste en appellent à renverser ce monde… Ils parlent de générosité, d’amour, de respect de la nature, mais aussi de la question politique et religieuse. »

« Toute l’aventure du Refus global s’est faite dans la joie, entre des compagnons d’art qui voulaient changer les choses, raconte Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM. Tout se faisait dans la joie, mais avec sérieux. »

Borduas propose un modèle de société fondé sur la souveraineté de l’individu, assez près en somme d’un régime d’idées anarchistes, comme le soulignera Claude Gauvreau. « Borduas pensait, un peu naïvement, que la société de demain mettrait à profit des machines capables enfin de libérer l’être humain de son esclavage, de ses taches les plus aliénantes, explique Gilles Lapointe. Au fond, nous en sommes presque rendus là. Mais est-ce que ça a vraiment libéré nos vies, comme il l’espérait ? »

Toujours d’actualité ?

Depuis 75 ans, ce manifeste n’a cessé d’être ramené à la surface de l’actualité. Non sans raison. « On voit aujourd’hui revenir un type de gouvernement qui s’apparente à celui de Duplessis, mais l’époque est différente. Reste que ce sont des choses comme ça qui font que le manifeste ne perd pas de son intérêt », croit Gilles Lapointe.

« La roue tourne tout le temps », affirme de son côté Louise Déry, intéressée en particulier, ces dernières années, par le travail de Françoise Sullivan, une des signataires du manifeste. « En ce moment, je ne sais pas très bien quel genre de “refus global” il faudrait, tellement les enjeux auxquels nous faisons face sont majeurs ! » Reste que ce manifeste continue à son sens d’être une balise, au moins dans le monde de l’art. Il n’a jamais cessé, constate-t-elle, de susciter un intérêt renouvelé chez les artistes.

Au sortir de la guerre, Paul-Émile Borduas enseigne à l’École du meuble. Le bel édifice qui abritait cette école existe toujours, mais il est abandonné depuis des années, en plein coeur de Montréal, à l’angle de la rue Berri et du boulevard René-Lévesque. En septembre 1948, la foudre s’abat sur Borduas. Il est suspendu, sans salaire, à la suite d’une demande directe du gouvernement, « parce que les écrits et les manifestes qu’il publie, ainsi que son état d’esprit ne sont pas de nature à favoriser l’enseignement que nous voulons donner à nos élèves ».

Photo: Archives Richard-Max Tremblay

Le rédacteur en chef du Devoir, André Laurendeau, s’insurge contre l’« intrusion cavalière de la politique […] dans nos écoles ».  L’injustice, montre-t-il, est érigée en système. Nos gouvernements « sont tellement habitués à l’arbitraire, écrit-il, qu’ils le commettent sans s’en apercevoir ». Laurendeau ne partage pas pour autant les vues sociales ou politiques de l’artiste.

Peu de gens s’avancent pour défendre Borduas. Ses élèves ont beau témoigner publiquement en sa faveur, rien n’y fait. En octobre 1948, le peintre est congédié de l’École du meuble. Pour lui, il n’y a plus guère d’autres avenues possibles que les chemins de l’exil. Après un moment passé à New York, Borduas va mourir à Paris, seul, le 22 février 1960.

Jusqu’à la fin des années 1950, explique Gilles Lapointe, il ne sera plus beaucoup question de Refus global. « Il avait été question, quelques mois après sa parution, de le rééditer grâce au libraire Henri Tranquille. » Mais celui-ci, devant le tourbillon de la polémique, prend peur et fait un pas de côté…

« C’est Fernande Saint-Martin qui, à l’occasion d’une exposition en 1958, ressuscite Refus global », estime Gilles Lapointe. À l’aube de la Révolution tranquille, la pensée de Borduas va inspirer une nouvelle génération qui y voit, dans un phénomène de projection, les signes avant-coureurs de certaines transformations sociales et politiques qu’elle appelle de tous ses voeux.

À partir de là, « comme l’a écrit dans Le Devoir Lise Bissonnette dans un magnifique texte publié à l’occasion du cinquantième anniversaire du manifeste », poursuit le professeur Lapointe, « chaque génération va sentir le besoin de se positionner face à Refus global ». Le texte devient un incontournable.

Borduas sera, au fil du temps, tiré de tous côtés, jusqu’à servir de marchepied pour des idées qui n’ont rien à voir avec sa pensée. Un essayiste comme Jean Éthier-Blais, professeur à l’Université McGill, était par exemple tout à la fois « fasciné et méfiant » face à Borduas, résume Gilles Lapointe.

Marqué par la pensée de Lionel Groulx tout en étant un admirateur du nationalisme d’extrême droite de Charles Maurras, ce littéraire tente de rattacher le peintre à sa propre conception de l’évolution du monde. La greffe ne prend pas. Jacques Ferron, Michèle Lalonde, Fernande Saint-Martin et plusieurs autres auront tôt fait de le souligner, en jardinant de leur côté tout autrement dans le pourtour des idées de Borduas.

Cependant, c’est avec la parution, en 1963, de La ligne du risque de Pierre Vadeboncoeur que s’installe vraiment un cadre de référence pour envisager, dans la durée, Refus global. « Vadeboncoeur est peut-être l’essayiste le plus important du Québec. Sa vision de Refus global va s’imposer. Pour lui, c’est Borduas qui a brisé la mer gelée dans lequel le Canada français était prisonnier », explique Gilles Lapointe, tout en notant les excès lyriques propres aux discours de l’époque, portés par l’enthousiasme débordant des changements qui sont à survenir.

Des chemins inattendus

Le centenaire ultramédiatisé cette année d’un Jean Paul Riopelle, plus que jamais consensuel au coeur de l’industrie culturelle, phagocyte-t-il la dimension actuelle de Refus global à l’heure de son 75e anniversaire ? Les résurgences fulgurantes d’un texte pareil, toujours possibles au fil du temps, passent parfois par des chemins inattendus.

Au début des années 1970, dans l’Italie tourbillonnante et révolutionnaire, la peintre Françoise Sullivan, une des signataires du manifeste, était tombée sous le charme de Gianfranco Sanguinetti, rappelle Louise Déry. La pensée radicale de Sanguinetti en avait fait un fidèle complice de Guy Debord et de l’Internationale situationniste, un des mouvements d’avant-garde les plus marquants de l’époque.

Françoise Sullivan va fréquenter cette bande, le temps d’un été. Debord et Sanguinetti passent même du temps chez elle en Italie, explique Louise Déry. « Quand j’ai rencontré Sanguinetti, il m’a dit que de tous les manifestes qu’il avait lus, Refus global était le seul à régler ses comptes avec les curés. »

C’est Sanguinetti qui, à Paris, a récemment proposé à l’éditeur français Alias de publier une édition de Refus global, soutient Louise Déry. Cette édition parisienne du manifeste est parue il y a quelques mois.

S’il n’avait qu’un seul souhait à formuler pour ce 75e anniversaire du manifeste Refus global, affirme de son côté Gilles Lapointe, ce serait de voir paraître enfin l’édition originale complète du livre tel que publié en 1948 par les Éditions Mithra-Mythe. « Il y a eu des dizaines de rééditions, mais pour des raisons de droit, ce sont seulement les pages rédigées par Borduas qui sont reproduites. Refus global comprenait aussi d’autres éléments qui sont complètement passés sous silence. » Les textes de Claude Gauvreau, de Bruno Cormier, de Fernand Leduc et de Françoise Sullivan, des composantes du livre original, sont laissés de côté, de même que les photographies de Maurice Perron. Si bien que nous n’avons le plus souvent qu’une vision partielle de ce qu’est Refus global, regrette Gilles Lapointe.

« J’ai republié, récemment, La danse et l’espoir, de Françoise Sullivan, un des textes que comprenait Refus global. Ce serait formidable que tout existe dans un bloc. Mais la question des droits reste très compliquée. Juste pour reproduire la page couverture, les droits concernent à la fois Claude Gauvreau, Jean Paul Riopelle, Paul-Émile Borduas… » À quand alors un Refus global vraiment total, accessible à tous ?