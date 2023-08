Tensions politiques sur le tatami

Le jiu-jitsu brésilien est un art martial populaire de par le monde, et sa popularité ne fait pas exception au Québec. Or, le parfum de son passé nationaliste d’extrême droite se fait sentir jusqu’à Montréal, non sans créer tensions et divisions.

« Je regardais les gyms de jiu-jitsu de Montréal et comme je connais la communauté brésilienne, juste en voyant certains membres [qui en faisaient partie], je décidai de ne pas m’y inscrire », raconte l’avocate Alessandra Devulsky, originaire du Brésil. Elle n’a toujours pas rejoint les quelque 8000 adeptes actifs de la province, tels que comptabilisés par la Fédération québécoise de jiu-jitsu brésilien (FQJJB).

C’est qu’elle reconnaissait certains partisans de l’ancien président brésilien d’extrême droite de 2018 à 2022, Jair Bolsonaro, grand admirateur de Donald Trump et nostalgique de la dictature militaire.

Militante de gauche, Mme Devulsky a quitté le Brésil après avoir reçu des menaces de mort à peine voilées par courriel en 2015. Le climat politique tendu l’a d’ailleurs suivie jusqu’au Québec, où un homme lui a crié qu’elle ne devrait pas être mère puisqu’elle défendait le droit à l’avortement.

Le sport se doit d’être ouvertement inclusif, pour créer un environnement où on est certain qu’on se fait [étouffer] parce que c’est la technique qu’on enseigne et non parce qu’on est homosexuel, par exemple.

Les élections brésiliennes de 2018 ont profondément divisé la société, jusqu’à briser des familles. Or, elles ont aussi brisé 2 des 99 écoles membres de la FQJJB.

Le propriétaire de la salle montréalaise de Brazilian Top Team (BTT) Canada — qui a plusieurs salles au pays —, Fabio Holanda, avait publié en 2018, sur ses réseaux sociaux personnels, des photos de lui et de quelques élèves de son gymnase faisant tous le signe d’une arme à feu avec les mains. Sur la légende, en portugais, on y lisait « BTT est B17 », pour signifier le soutien de l’école à Bolsonaro.

Holanda est une référence du jiu-jitsu au Canada. Il entraîne des athlètes de haut niveau, tels Charles Jourdain, vainqueur de 14 combats dans la prestigieuse Ultimate Fighting Championship (UFC), et Brianna Ste-Marie, citée comme étant la deuxième lutteuse de jiu-jitsu au monde dans sa catégorie.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le point de non-retour

Benoît Décary-Secours a été l’un des premiers élèves de Fabio Holanda au Canada. Sous sa supervision, il a obtenu sa ceinture noire et fondé sa propre école affiliée, Black Line BJJ. Il maintient que Holanda demeure, selon lui, le meilleur entraîneur de jiu-jitsu brésilien au pays. Il aurait pu composer avec les opinions de son entraîneur des 15 dernières années, mais les messages de soutien envers Bolsonaro, avec le nom de l’équipe tout entière, l’ont convaincu de quitter BTT Canada et de rompre son lien d’affiliation.

« De le voir prendre parti comme ça, de manière très fanatique, comme on supporte une équipe de foot, c’était une surprise, raconte Benoît Décary-Secours. J’ai eu des étudiants de Black Line BJJ qui m’ont dit être gênés de porter dans la rue leur t-shirt de Brazilian Top Team. »

Selon la ceinture noire de deuxième rang, une école d’arts martiaux ne devrait pas s’associer à un mouvement ou à un parti politique. « Nous sommes dévoués à bâtir un environnement inclusif et respectueux pour l’apprentissage du jiu-jitsu brésilien, sans espace pour le racisme, l’homophobie et la misogynie », peut-on lire dans le message de désaffiliation, publié sur les réseaux sociaux de Black Line BJJ et datant du 16 novembre 2018.

Même si une autre élection a eu lieu au Brésil depuis, cette fois à la faveur de Luiz Inácio Lula da Silva, les deux écoles montréalaises sont toujours désaffiliées, et Décary-Secours et Holanda se contentent de se saluer poliment lors de compétitions.

« C’est un sport de combat, où l’on se met dans des positions vulnérables, explique le directeur de l’école Black Line BJJ en entrevue. Le sport se doit d’être ouvertement inclusif, pour créer un environnement où on est certain qu’on se fait [étouffer] parce que c’est la technique qu’on enseigne et non parce qu’on est homosexuel, par exemple. » Benoît Décary-Secours reconnaît toutefois qu’il n’a jamais été témoin de discrimination au sein de BTT Canada.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« Bolsonaro est le plus grand »

En entrevue au Devoir, Fabio Holanda fait valoir qu’il a simplement exprimé ses opinions au sujet de Bolsonaro et que ses publications n’engageaient que lui — bien qu’il ne le précise pas sur ses publications en ligne et malgré l’utilisation du nom de BTT Canada.

« Je suis transparent. Pour moi, Bolsonaro est le plus grand de tous les temps, affirme-t-il sans détour. J’étais anti-Brésil, mais il m’a redonné le sens du patriotisme pour le pays que je veux. » Il défend toujours l’ex-dirigeant en tant que véritable « outsider anti-establishment », dont les propos ont été, selon lui, malicieusement distordus par ses opposants et les médias.

L’entraîneur est fier de la diversité au sein de ses étudiants, qui viennent de tous les continents et de toutes les classes sociales. Il reconnaît que ce ne sont pas tous ses élèves qui partagent la même opinion que lui, et il ne souhaite pas qu’il en soit autrement. Chacun est libre de quitter son club s’il éprouve un malaise par rapport à ses publications, soutient-il.

« Nous ne nous immisçons pas dans les prises de position politiques et publiques des propriétaires de club de jiu-jitsu brésilien », a quant à elle répondu par courriel la fédération du jiu-jitsu au Québec. La FQJJB se définit comme un organisme à but non lucratif neutre et apolitique, dont le mandat se concentre exclusivement sur la pratique sécuritaire et la promotion du sport au Québec.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Pour la loi et l’ordre

Le soutien public de Fabio Holanda à Jair Bolsonaro est loin d’être un cas isolé dans le monde du jiu-jitsu brésilien. La discipline entretient une relation de longue date avec les mouvements nationalistes et fascistes au Brésil.

Lors de la campagne électorale de 2018, le président d’alors de la fédération de Rio de Janeiro, Robson Gracie, a remis une ceinture noire symbolique à Bolsonaro. Il s’agit là d’un geste fort, car il provient du patriarche de la dynastie associée à la création du jiu-jitsu brésilien ainsi qu’à sa diffusion dans le monde.

« Les Gracie et leur art martial ont prospéré en temps de populisme de droite », analyse l’historien brésilien à l’Institut fédéral de Santa Catarina José Cairus, qui a retracé la généalogie du jiu-jitsu brésilien jusqu’à sa diffusion aux États-Unis.

Les premiers Gracie à avoir développé la discipline, Carlos et Hélio, l’ont enseignée à la police du président devenu dictateur Getúlio Vargas, au pouvoir une première fois de 1930 à 1945. Cette force policière éliminait les opposants politiques du dirigeant, qui s’est beaucoup inspiré de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste. Ce lien a ainsi permis à la famille Gracie de se hisser au sommet de la société brésilienne.

Ce sont aussi les Gracie qui ont créé l’UFC dans les années 1990, pour mettre davantage le jiu-jitsu brésilien en vedette par rapport à d’autres arts martiaux, comme la boxe ou le karaté. Ils reprenaient ainsi la formule des combats libres du Brésil, les vale tudo, qui signifie « tout est permis ».

Le pari est réussi. Plusieurs membres de la famille Gracie sont désormais des entraîneurs influents de la lutte au sol aux États-Unis, devenue un incontournable des arts martiaux mixtes. Il n’est pas étonnant pour José Cairus que plusieurs adeptes des arts martiaux mixtes aient exprimé leur soutien envers Bolsonaro, mais aussi envers Donald Trump.

En plus du sport, l’Université Gracie offre aussi un cursus d’autodéfense destiné aux forces policières américaines. « Je suis fasciné que les Gracie soient parvenus à propager leur art martial aux États-Unis de l’exacte et même façon qu’ils l’ont fait au Brésil », exprime M. Cairus. Une preuve, selon lui, que ce qui est hautement estimé en Amérique latine peut l’être aussi en Amérique du Nord