Feux de forêt, canicules: tour d’horizon d’une planète qui surchauffe

Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré par l’humanité et ses thermomètres, avertissait mardi l’observatoire européen Copernicus. Le mois dernier, le mercure mondial surpassait de 0,7 °C la moyenne pour juillet des trois dernières décennies. De puissantes vagues de chaleur, aux États-Unis et dans le sud de l’Europe, auraient été « virtuellement impossibles » sans les changements climatiques. Le Devoir vous propose un tour du monde en « ébullition ».

Méditerranée

De l’Espagne aux Balkans, le sud de l’Europe a connu des températures « bien supérieures » aux moyennes : 48 °C en Sardaigne, 47 °C en Sicile, 46 °C en Grèce. Les thermomètres du sud de la France ont été nombreux à monter au-delà de 40 °C ; certaines communes ont battu leur record absolu de température. Les Espagnols, quant à eux, se sont vu servir des alertes de « danger extrême » en raison de températures allant jusqu’à 42 °C.

Sur l’île grecque de Rhodes, les feux de forêt et de broussaille ont forcé l’évacuation de 20 000 touristes. Environ 15 % de la superficie de l’île est partie en fumée. Les flammes ont brûlé 50 000 oliviers et encerclé des milliers d’animaux. Heureusement, elles n’ont emporté aucune vie humaine. « Depuis deux mois, la végétation était en stress hydrique à cause du manque de précipitations et des températures extrêmes. Elle était prête à s’incendier très vite », expliquait Dimitrios Menemenlis, le commandant des pompiers de Rhodes, à l’envoyé spécial du journal Le Monde.

La Tunisie et l’Algérie ont également vécu des conditions « particulièrement anormales », avec des températures grimpant aussi haut que 49 °C. Les deux pays ont enregistré des consommations records d’électricité : la population fait ronronner ses climatiseurs comme jamais auparavant.

Photo: Getty Images via Agence France-Presse

Sud-ouest des États-Unis

Le sud-ouest des États-Unis fait également partie des régions du monde touchées par des chaleurs extrêmes en juillet. La ville de Phoenix, en Arizona, a enregistré une température quotidienne d’au moins 43 °C tous les jours du mois, sauf le 31 juillet. Là-bas, des habitants sont arrivés à faire cuire un oeuf sur une plaque d’égout.

Certaines régions du Nevada, du Colorado et du Nouveau-Mexique ont mesuré des températures égales aux records absolus en vigueur dans ces localités. Le 16 juillet, dans la fameuse vallée de la Mort (Death Valley) de Californie, le mercure a dépassé les 50 °C. Plusieurs décès liés à la chaleur ont été recensés aux États-Unis. Le Mexique voisin a pleuré pour sa part plus de 200 morts causées par la chaleur extrême.

Fin juillet, un énorme incendie faisait rage dans le désert de Mojave. Celui-ci a provoqué des « tornades de feux », a averti l’agence fédérale responsable des terres. Il s’agit de colonnes de flammes tournoyantes qui peuvent projeter des braises au loin. Rappelons que les changements climatiques aggravent les risques de feux de forêt dans le Sud-Ouest américain. Une étude récente attribuait la hausse des incendies en Californie depuis 50 ans au réchauffement d’origine anthropique.

Photo: May James Agence France-Presse

Chine

En Chine, un nouveau record absolu de température a été établi le 16 juillet dans le village de Sanbao, dans le nord-ouest du pays : 52,2 °C. La capitale a aussi connu des températures extrêmes au début du mois de juillet. « Depuis 1951, Beijing a connu 11 jours de températures supérieures à 40 °C, dont 5 au cours des deux dernières semaines », rapportait le média américain CNN, le 7 juillet. Des régions de Chine composaient alors depuis des semaines avec des vagues de chaleur survenues de façon précoce dans l’été.

Des stations météorologiques des provinces de Beijing et de Hubei ont enregistré des températures records pour juillet. Des « alertes rouges » ont été déclenchées et le travail en extérieur, suspendu. De grands blocs de glace ont été disposés dans certaines gares, dans les provinces de Henan et de Hunan, notamment, pour faire descendre un peu le mercure. La consommation d’électricité a atteint de nouveaux sommets dans certaines régions en raison du recours massif à la climatisation.

Et à la fin du mois, les restants du typhon Doksuri ont balayé la Chine. Des précipitations diluviennes sont tombées sur certaines régions, dont Beijing, qui a reçu 745 millimètres de pluie en 40 heures, battant le précédent record vieux de 140 ans. L’eau a transformé certaines rues en rivières. Le 3 août, 127 000 personnes avaient été évacuées de leur domicile à Beijing, et 847 000 dans le Hebei. Les scientifiques évaluent que les cyclones tropicaux (ouragans et typhons) deviennent plus puissants avec les changements climatiques.

Des canicules attribuables au réchauffement climatique Le 25 juillet, le World Weather Attribution (WWA), un réseau international de chercheurs en climatologie, publiait un rapport sur trois vagues de chaleur ayant déferlé sur le monde durant les semaines précédentes : celle du sud-ouest des États-Unis, celle du sud de l’Europe et celle des basses terres de la Chine. Grâce à des modèles informatiques, ils ont évalué les probabilités d’observer ces canicules en fonction de différents scénarios climatiques. Résultat : sans les changements climatiques, la vague de chaleur observée en Chine n’arriverait qu’une fois tous les 250 ans. Celles aux États-Unis et en Europe seraient « virtuellement impossibles » si les humains n’avaient pas réchauffé l’atmosphère en brûlant des combustibles fossiles. Dans le climat actuel, elles ne sont toutefois pas particulièrement rares : on peut s’attendre à voir de tels événements une fois tous les 15 ans aux États-Unis, tous les 10 ans en Europe et tous les 5 ans en Chine. Mais en fait, ces statistiques ne tiennent la route que si les émissions de gaz à effet de serre cessent complètement demain matin et que le climat ne se réchauffe pas plus. L’été 2023 pourrait donc « paraître avoir été un été froid, à l’avenir, si nous continuons de brûler des énergies fossiles », soulignait Friederike Otto, fondatrice de WWA et climatologue à l’Imperial College de Londres, en entrevue avec Le Monde.