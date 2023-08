Un système dépressionnaire laisse d’importantes quantités de pluie sur le Québec

Plusieurs régions du centre et de l’est du Québec ont été copieusement arrosées par de fortes précipitations ce mardi, alors que de nombreux secteurs ont déjà reçu de 60 à 80 millimètres de pluie et que les nuages poursuivent leur route vers le nord-est de la province et les Maritimes.

Dans un sommaire météorologique présentant les données recueillies jusqu’à environ midi mardi, Environnement Canada a indiqué que le secteur du Massif, dans Charlevoix, a reçu plus de 75 mm de pluie depuis lundi.

À Québec, les secteurs de l’aéroport, de Beauport et de Sainte-Foy avaient tous reçu plus de 60 mm de pluie au même moment. En Mauricie, 67 mm de pluie étaient tombés à Trois-Rivières et 41 mm à Shawinigan. Dans la région de Montréal, les accumulations étaient plutôt de l’ordre des 30 mm de pluie.

Pour le reste de la journée de mardi, le système devrait poursuivre sa route vers les Maritimes en passant par le nord-est du Québec.

« À partir de midi, ça touche beaucoup plus le nord comme le Saguenay — Lac-Saint-Jean et l’est comme une partie de la Gaspésie, la Côte-Nord et une partie du Bas-Saint-Laurent », explique le météorologue chez Environnement Canada Simon Legault.

Même si le système en soi se déplace plus au nord, les régions du sud du Québec pourraient toujours recevoir des précipitations dans les prochaines heures, alors que la formation d’orages reste possible en après-midi et en soirée.

« Peut-être à Montréal, mais disons que c’est un peu plus au sud où les probabilités sont plus importantes. On pourrait en avoir dans la région de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, en Beauce et c’est possible aussi pour la région de Québec », indique M. Legault, précisant au passage que la Gaspésie devrait s’en tirer uniquement avec des averses.

Pour les régions plus au nord, les précipitations pourraient se poursuivre jusque dans la nuit de mercredi à jeudi.

Autre système à venir

Dans le sud du Québec, le soleil devrait être de retour mercredi, mais ce ne sera qu’un leurre, puisqu’un nouveau système fera son entrée dans la province dès jeudi.

« Pour jeudi, dans l’ouest de la province, on a des risques d’orages qui pourraient survenir et ça va se propager à travers le Québec. Ça va atteindre la région de Montréal et la région de Québec, peut-être en fin de journée », souligne M. Legault.

« On ne peut pas vraiment parler d’un front froid, mais c’est un front frais qui va amener quelques averses avec des risques d’orages jusqu’à vendredi, où ça va toucher l’est de la province. »

Du côté des Maritimes, et surtout au Nouveau-Brunswick, les prochaines heures seront tout aussi mouvementées.

« On va avoir des précipitations en après-midi, mardi, mais au courant de la nuit, on mélange ça avec des risques d’orages qui pourraient être assez importants. Donc des quantités qui pourraient atteindre les 50 à 70 mm au complet pour tout l’événement, parce que les orages pourraient être assez abondants en termes de quantité de précipitations », affirme le météorologue.

Le Nouveau-Brunswick devrait également être touché par le front frais qui balaiera l’est du pays vendredi.