Un chercheur canadien jugé en Algérie

Enfermé depuis près de six mois en Algérie, c’est aujourd’hui que doit s’ouvrir le procès du chercheur canado-algérien et spécialiste du crime organisé Raouf Farrah. La police algérienne l’accuse d’avoir publié des informations classifiées et d’avoir reçu des fonds étrangers dans le but de commettre des infractions à l’ordre public. Des accusations « non fondées », selon ses proches.

Avant son arrestation, Raouf Farrah travaillait comme analyste principal à l’Observatoire de l’Afrique du Nord-Sahel de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.