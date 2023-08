Après six mois en détention préventive, le chercheur Raouf Farrah voit s’ouvrir son procès

Après une interminable attente, l’espoir. Près de six mois après son inculpation par la police algérienne, c’est le 8 août que doit s’ouvrir le procès du chercheur canado-algérien Raouf Farrah, accusé d’avoir publié des informations classifiées et d’avoir reçu des fonds étrangers dans le but de commettre des infractions à l’ordre public. Des accusations « non fondées » selon ses proches, qui disent espérer un dénouement heureux pour enfin l’étreindre en homme libre.

« On a la boule au ventre », a confié au Devoir un représentant de la famille qui n’a pas voulu que son identité soit révélée pour ne pas nuire au procès. « On ne sait pas à quoi s’attendre, il faut être prêts à tout. »

Ses proches espèrent surtout en apprendre davantage sur les accusations dans cette affaire, qui les a surpris et bouleversés. « On nage en plein brouillard », indique ce membre de la famille. « C’est comme un film pour nous. On ne sait pas exactement où [le système de justice algérien] veut en venir. »

Jusqu’ici, les efforts diplomatiques d’Affaires mondiales Canada n’ont pas porté leurs fruits, poursuit-il, en se demandant si l’affaire est prise au sérieux. « On attend des résultats concrets. »

Ancien étudiant très apprécié de l’Université de Montréal, Raouf Farrah, qui visitait sa famille dans le nord-est de l’Algérie à l’occasion d’un mariage, a été arrêté le 14 février dernier, et détenu de manière préventive à la prison de Constantine. Son père, Sebti Farrah, également citoyen algérien et canadien, a lui aussi été inculpé, mais a été relâché sous caution en avril dernier en raison de problèmes de santé.

Depuis, le juge d’instruction a renvoyé la cause au tribunal délictuel, où les sanctions, qui étaient de 5 à 7 ans de prison par chef d’accusation, seraient moindres. Selon nos informations, le procès pourrait possiblement être reporté, pour des questions en lien avec l’un des coaccusés.

Une victime collatérale, selon ses proches

Selon ce qu’avancent ses proches et son avocat, le jeune homme, qui a immigré à Montréal avec sa famille à l’âge de 18 ans, serait une victime collatérale des enquêtes menées par le régime algérien après la fuite en Tunisie, puis en France en février dernier, d’Amira Bouraoui, une figure forte du Hirak, un mouvement qui milite pour la démocratisation de l’Algérie. Le journaliste algérien Mustapha Bendjama a été accusé d’avoir facilité la sortie de cette militante, et les autorités algériennes auraient tenté de lier Raouf Farrah à cette affaire, puisque son numéro de téléphone a été trouvé dans le cellulaire du journaliste. Celui-ci a également colloboré à un essai collectif sur la politique en Algérie, dirigé par M. Farrah.

Depuis la Tunisie, où il vivait avec sa femme, une Québécoise originaire des Cantons-de-l’Est, et sa fille de 4 ans, Raouf Farrah travaillait depuis 2020 pour l’observatoire du Sahel et de l’Afrique du Nord de l’ONG Global Initiative against Transnational Organized Crime. Son patron, Mark Micallef, insiste pour saluer le travail remarquable de son employé et ami, et pour qu’on comprenne bien ce en quoi consistent ses recherches, qui ont récemment surtout porté sur le Mali et la Libye. « On essaie […] de construire des ponts entre les gouvernements, la société civile et autres acteurs légitimes. On n’est pas une organisation anti-gouvernement, bien au contraire », explique M. Micallef. « On cherche toujours à [informer] le gouvernement parce qu’on pense justement que c’est lorsqu’il y a une mauvaise communication entre lui et la société civile que les groupes criminalisés en profitent. »

Un « étudiant modèle »

Le professeur Frédéric Mérand, qui a eu Raouf Farrah comme étudiant alors qu’il enseignait au département de sciences politiques de l’Université de Montréal, dit avoir ressenti l’onde de choc qui a parcouru la communauté universitaire. Le professeur, qui avait dirigé un ouvrage collectif auquel M. Farrah avait participé pour son expertise en analyse de risque en lien avec les nouvelles technologies, parle de lui comme d’un « étudiant brillant, quelqu’un d’irréprochable, d’une grande probité et qui jouit du respect de ses pairs ». « Ce n’est pas quelqu’un qui fait des affaires louches ou quoi que ce soit, c’est même un modèle », ajoute-t-il.

Rita Abrahamsen, professeure à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, a supervisé le mémoire de maîtrise de M. Farrah. « C’est un des meilleurs que j’ai lus en vingt ans de carrière », soutient-elle. Selon la professeure, tous étaient impressionnés par sa capacité à tout conjuguer, les études, ses recherches pour des ONG et sa vie personnelle. « Quand on a appris qu’il a été arrêté, je ne pouvais pas le croire. Je me disais que ça devait être quelqu’un d’autre. »

Ces derniers jours, le groupe Facebook Free Raouf Farrah a publié de touchants messages de soutien. Sa femme, Lara, qu’il a rencontrée à l’Université de Montréal, a souligné leur 7e anniversaire de mariage par une photo, démontrant l’ironie de leur séparation involontaire. « Heureusement, ta force intérieure et ton courage me guident dans ces moments difficiles. »

Selon un représentant de la famille, le prisonnier demeure à ce jour « très positif » et « solide mentalement ».

Contacté par Le Devoir, Affaires mondiales Canada s’est dit au courant du cas, mais se garde de donner des informations pour des raisons de confidentialité. « Les autorités canadiennes fournissent une assistance consulaire à la personne concernée et à sa famille par l’intermédiaire de l’ambassade à Alger et du siège à Ottawa », a ajouté le porte-parole, Pierre Cuguen.