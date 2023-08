L’ancien régime pour le logement des soldats sera mis au rancart progressivement

L’armée canadienne a mis sur pied un nouveau programme temporaire pour mettre fin progressivement à son ancienne allocation de logement, après avoir entendu les commentaires des membres qui devraient perdre leurs allocations.

En mars, l’armée a annoncé son intention de créer une nouvelle allocation de logement appelée l’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC), qui est entrée en vigueur le 1er juillet.

Le programme s’appuie sur le salaire du membre, contrairement à l’indemnité de vie chère, qui visait à compenser le coût de la vie dans les communautés particulièrement dispendieuses. Ces taux ont été gelés depuis 2009, alors que le coût du logement est monté en flèche.

Il a été estimé que le changement rendrait environ 28 000 personnes éligibles à la nouvelle allocation, soit environ 6300 de plus que ce que couvrait l’ancien programme.

Mais l’armée a également estimé qu’environ 7700 membres deviendraient inéligibles et que des milliers d’autres verraient leurs paiements mensuels réduits. Les responsables ont déclaré que cela se traduirait par une économie nette de 30 millions $ par an, ce qui ramènerait le programme dans les limites de son budget, qui est d’environ 150 millions $.

Dans une mise à jour envoyée par courriel aux membres des forces armées jeudi dernier, le directeur général de la rémunération et des avantages sociaux a déclaré que les commentaires sur le changement avaient été entendus et que le Conseil du Trésor avait approuvé la création d’une politique provisoire visant à supprimer progressivement les paiements.

La brigadière générale Virginia Tattersall a indiqué que les personnes qui auraient vu leur allocation logement mensuelle diminuer seront éligibles et recevront des paiements décroissants jusqu’en juillet 2026.

« Votre droit individuel cessera avant cette date si vous êtes affecté à un nouveau lieu ou si votre calcul [de l’indemnité différentielle provisoire de vie chère] est négatif », a écrit Mme Tattersall dans la note, précisant que les circonstances individuelles, y compris les promotions, seront prises en compte.

Les membres éligibles seront inscrits automatiquement et devraient recevoir un paiement forfaitaire pour couvrir les mois d’été jusqu’à la mi-octobre.

Lors d’une entrevue en mars, Mme Tattersall a déclaré que le nouveau programme avait pour but d’être « équitable » et qu’il bénéficierait à un plus grand nombre de militaires de rang inférieur.

Elle a ajouté que l’armée voulait s’assurer que personne ne soit obligé de dépenser plus de 25 à 35 % de son salaire mensuel pour le loyer. Une société extérieure a été chargée d’évaluer les prix moyens pratiqués à proximité des bases militaires.

En raison de la grave pénurie de logements dans les bases, des milliers de militaires sont inscrits sur des listes d’attente et, dans certains cas, les commandants des bases ont permis à des personnes de continuer à vivre dans des quartiers d’entraînement pendant des mois parce qu’elles avaient du mal à trouver d’autres logements.