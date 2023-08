Manifestation contre l’expulsion d’un couple d’origine indienne

L’organisme Solidarité sans frontières organise un rassemblement pour dénoncer l’expulsion imminente d’un couple d’origine indienne installé au Québec depuis huit ans. Rajvinder Kaur et son mari, Randhir Singh, âgés respectivement de 70 et de 79 ans, seront forcés de retourner en Inde dans cinq jours. M. Singh souffre d’un choc post-traumatique et serait à risque de torture s’il retournait dans son pays natal. Leurs demandes d’asile et de résidence permanente faites dans les dernières années ont été rejetées.