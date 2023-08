Exigences à la hausse en pleine crise du logement

Non seulement les taux d’inoccupation sont au plus bas dans les grandes villes de la province, mais les personnes à la recherche d’un logement font face à des propriétaires de plus en plus exigeants. La simple évaluation de la capacité de payer ou l’évaluation du score de crédit des candidats ne suffit plus devant le flot des demandes pour un logement.

« La discrimination, dans le contexte actuel de rareté des logements locatifs, est en hausse depuis quelques années », a déclaré Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), en entrevue avec Le Devoir.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a ouvert un nombre toujours croissant de dossiers d’enquête en matière de discrimination liée à l’accès au logement en 2023. Une hausse de 10 % par rapport à la période 2021-2022, selon le rapport annuel 2022-2023 de la Commission.

Un dossier sur dix du total des dossiers d’enquête ouverts à la Commission en 2023 concerne des cas de discrimination dans l’accès au logement. Selon les données du rapport annuel, qui sera dévoilé un peu plus tard cette année, le handicap, la race ou l’origine ethnique et la condition sociale sont les principaux motifs évoqués par les plaignants dans le dossier de l’accès au logement.

La persistance de la discrimination dans l’accès au logement pour des motifs pourtant interdits par la Charte des droits et libertés doit nous faire réagir comme société

Pour Mme Laflamme, ces données ne constituent que la pointe de l’iceberg. « Ces chiffres-là, c’est une infirme proportion des cas réels », affirme sans ambages l’organisatrice communautaire. « Derrière les chiffres [avancés par la CDPDJ], qui ne sont qu’une infime proportion des cas réels, il y a tous ceux et toutes celles qui sont victimes de discrimination et qui se heurtent à des refus sans être rappelés, que ce soient des personnes avec enfants, [qui vivent de] l’aide sociale ou [qui sont] racisées, notamment, et qui vont avoir plus de difficultés que les autres à avoir accès à une visite », dénonce-t-elle.

« La persistance de la discrimination dans l’accès au logement pour des motifs pourtant interdits par la Charte des droits et libertés doit nous faire réagir comme société. On parle de motifs de discrimination illégale, et le danger, c’est que ça devienne accepté socialement », prévient la porte-parole, soulignant que les petites annonces ouvertement discriminatoires, où on refuse par exemple familles et enfants, abondent sur les réseaux sociaux.

« C’est sûr que, dans un marché où il y a beaucoup de demandes et peu de logements disponibles, il y a plus de gens qui se font, théoriquement, refuser », analyse Benoit Ste-Marie, directeur général de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

Dans le contexte de surchauffe du marché locatif, « il y a certainement plus de compromis à faire » pour les locataires, affirme M. Ste-Marie. « Tout le monde veut habiter au même endroit, mais, à Montréal, il y a plein de beaux quartiers où les gens ne vont même pas voir », affirme-t-il. Afin d’éviter la discrimination, il recommande aux propriétaires de s’en tenir à l’essentiel. « Notre message, c’est toujours d’être factuel et de se tenir loin de tout autre [critère] en dehors de l’enquête de prélocation », conseille le directeur.

À la demande du locateur, les enquêtes de prélocation couvrent les antécédents judiciaires, notamment au Tribunal administratif du logement (TAL) et en matière criminelle, l’enquête de crédit ainsi que la vérification des références du locataire.

Des demandes intrusives

Stéphanie est enseignante de niveau collégial dans un établissement privé de Montréal. Elle s’est séparée de son conjoint cet été et cumulait alors trois emplois pour être en mesure de payer le loyer de son appartement, situé à Sainte-Sophie. Ses recherches l’ont mise face aux réalités des parcs locatifs de l’île de Montréal et de la Rive-Nord.

« Ils me demandent des dépôts de garantie, des pièces d’identité, un relevé de salaire, ma date de naissance, mon numéro d’assurance sociale… voyons ! » s’exclame la quadragénaire, qui désire garder son nom de famille confidentiel pour que son employeur et ses élèves ne connaissent pas sa situation. En outre, Stéphanie souligne qu’un seul des 65 propriétaires qu’elle a contactés en date de juillet n’exigeait pas de dépôt de garantie. Il est pourtant illégal d’exiger un tel dépôt au Québec.

Bien qu’elle soit à la recherche d’un trois et demi, Stéphanie comprend qu’elle doit être prête à emménager dans un logement plus petit pour la même gamme de prix, mais l’espace et le coût du loyer ne sont pas ses seuls obstacles. Elle est aussi propriétaire d’un animal de compagnie. « On m’offre un studio propre de 23 mètres carrés où je peux aller avec mon chien ? J’y vais sans hésiter », confie l’enseignante, à bout de souffle.

Stéphanie cherche encore un logement abordable à ce jour, sans succès. Elle habite temporairement chez ses parents, en attendant de trouver un toit à Saint-Jérôme ou à Sainte-Thérèse, deux villes qui n’ont pas été épargnées par la crise du logement. Le taux d’inoccupation moyen des logements situés dans ces municipalités se situe respectivement à 0,7 % et à 0,5 %, selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

« On s’entend sur le fait que lorsque le marché est en faveur des propriétaires, le locateur a le beau jeu de refuser de louer à quelqu’un qui refuserait de fournir cette information-là », laisse tomber Me Daniel Crespo Villarreal, avocat en droit du logement.

Me Crespo Villarreal dénonce entre autres le fait que certains propriétaires exigent systématiquement le numéro d’assurance sociale et se permettent de refuser les locataires qui ne le leur fournissent pas, ce qui constitue un motif de discrimination et est donc illégal.

« Il n’y a pas de recours pour les locataires », précise-t-il. Toutefois, « si on se fait refuser pour les motifs interdits, il y a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse auprès de qui on peut porter plainte », suggère-t-il, malgré tout.

Les demandeurs d’asile touchés

M. Aurélien était professeur de littérature haïtienne lorsqu’il habitait aux Gonaïves, à Haïti. L’homme, qui a immigré l’an dernier au Québec pour fuir la violence de son pays, est encore réticent à donner son prénom. Il a dû renoncer au métier de professeur afin de joindre les deux bouts pour prendre soin de ses deux enfants en bas âge, avec son épouse. Le Longueuillois travaille désormais 56 heures par semaine en combinant un emploi d’emballeur et de technicien d’assemblage.

Le 20 juillet dernier, le Tribunal administratif du logement (TAL) lui a notifié que sa famille et lui devraient quitter leur logement dans les prochains jours, à la suite d’un conflit avec sa propriétaire concernant la date de fin du bail. « J’ai quitté Haïti pour trouver la paix, pas la guerre ! » ironise le locataire, désormais expulsé.

« Ça fait depuis avril que je cherche un logement, témoigne le professeur. Ce n’est pas du tout facile, surtout parce que nous sommes de nouveaux arrivants », déplore-t-il. Le technicien a dû se soumettre à trois enquêtes de crédit au cours de ses recherches, alors qu’il n’avait aucun historique de crédit ici. Ces trois enquêtes ont mené au rejet de son dossier. Il aurait aussi fait l’objet de discrimination sur la base de sa condition sociale. « Personne ne voulait me louer un appartement sous prétexte que j’étais sur l’aide sociale », précise M. Aurélien.

Pedro Pedraza, intervenant de proximité auprès des demandeurs d’asile au Carrefour le Moutier, sur la Rive-Sud, observe une augmentation des demandes d’aide au logement chez les nouveaux arrivants. « Je suis passé de 15 dossiers en 2022 à 24 dossiers cette année, sans compter les cas d’urgences [entre 5 et 10 par année] », note l’intervenant, qui attribue cette tendance aux exigences de sélection des candidats par les propriétaires ainsi qu’au manque de logements.

M. Pedraza constate que le nombre d’enfants, la nationalité et le statut d’immigrant sont le plus souvent rapportés par les personnes s’étant vu refuser l’accès à un logement.

« Les demandeurs d’asile, ce sont des personnes pleines d’espoir, pour qui c’est compliqué de trouver un travail et du logement », conclut M. Pedraza.

Au moment où ces lignes étaient écrites, M. Aurélien venait tout juste de trouver un nouveau logement grâce à l’aide d’une connaissance