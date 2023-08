Les bombes de Louisbourg font encore du bruit

Louisbourg compte près de 2000 habitants en 1745 lorsqu’elle est bombardée pour la première fois par les Britanniques, qui s’en emparent au terme d’un long siège de 43 jours. Rétrocédée à la France quatre ans plus tard, la forteresse est de nouveau assiégée à l’été 1758, au plus fort de la guerre de la Conquête (1755-1760). En cinq semaines, les artilleurs britanniques du général Jeffery Amherst lancent plus de 20 000 boulets, obus et bombes pour forcer la reddition de la cité portuaire. Les habitants de Louisbourg sont envoyés en France dans les jours suivant la capitulation, tandis que les remparts du lieu sont rasés au début de la décennie 1760. Le site va demeurer en friche jusqu’à la reconstruction d’une partie de la place forte à compter de 1961 par le gouvernement fédéral, qui souhaite ainsi doter la région d’une attraction touristique et réduire le chômage au Cap-Breton. Le lieu historique national de Louisbourg attirait plus de 300 000 visiteurs annuellement dans les années 1970. Ils étaient toutefois moins de 80 000 à déambuler dans les rues de la forteresse l’année dernière.