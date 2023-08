Des vinyles aux «likes»: la transformation des palmarès canadiens

Mais où sont passés ces morceaux disco, ou encore les succès rock autrefois si présents dans nos palmarès ? Le Devoir a analysé les palmarès musicaux canadiens sur une période de 55 ans, de 1967 à 2022, pour mettre en lumière les tendances qui ont émergé au fil du temps.

Les années 1970 : les grands albums

Certains affirment que les plus grands succès rock ont été enregistrés au cours des années 1970. C’est effectivement durant cette décennie que la musique psychédélique, très présente dans les années 1960, commence à se transformer en plusieurs sous-genres du rock. Les chansons d’Elton John se trouvent au sommet des palmarès à cinq reprises au cours de la décennie.

Les palmarès canadiens du début des années 1970 sont majoritairement constitués de rock. Puis, un phénomène musical qui fait danser la planète apparaît vers 1975 : le disco. Avec des succès comme Stayin’ Alive des Bee Gees, le genre donne alors tout son élan aux discothèques et aux tenues flamboyantes. Sa gloire est toutefois de courte durée : le disco disparaît des palmarès après seulement quelques années.

Pour le professeur de musicologie au Département de musique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Danick Trottier, l’essor du disco n’est pas ce qui définit le genre prédominant de la décennie. « Le rock demeure toujours le genre vraiment important. […] Dans les années 1970, on a eu ce qu’on appelle les “big albums”, comme Hotel California des Eagles », dit-il.

Le disco a toutefois longtemps continué d’avoir une influence sur la musique et d’inspirer les artistes contemporains.

Fait inusité, Stayin’ Alive, l’une des chansons les plus associées au disco, a été produite pour le film Saturday Night Fever (La fièvre du samedi soir), en 1977. L’album Saturday Night Fever a été le plus vendu au monde avant d’être détrôné par Thriller de Michael Jackson.

Les années 1980 : l’essor de l’électronique

Avec la popularité croissante des musiques électroniques, une nouvelle tendance se définit dans les années 1980. On assiste alors à l’essor de la dance music, qui influence grandement la pop de l’époque.

Malgré tout, le rock demeure présent dans les palmarès des années 1980, comme en témoigne la présence d’artistes comme Phil Collins ou encore Duran Duran.

« Quand les musiques électroniques vont prendre une expansion importante dans les années 1980 […], avec ce qu’on va appeler la synth-pop, où il y a des synthétiseurs, on sent que la pop devient de plus en plus dansante, avec des beats inspirés du disco », explique Danick Trottier.

Fait surprenant de cette décennie : Michael Jackson, pourtant renommé mondialement en tant qu’icône de la pop des années 1980, se fait très rare dans les palmarès canadiens. « La popularité d’une chanson peut se confirmer une année, mais ça peut se faire aussi à travers le temps », nuance M. Trottier. Les classements annuels sont une représentation figée de ce qui était populaire lors d’une année ciblée, poursuit-il.

Les années 1990 : des ballades et de l’amour

Le rock continue de dominer les palmarès au cours des années 1990. On voit toutefois l’apparition de styles plus « doux », comme le folk rock et le rock acoustique. Au Canada, c’est I Wish It Would Rain Down de Phil Collins (soft rock) qui connaît un gros succès au tout début de la décennie.

Le thème de l’amour occupe une place importante durant ces années, avec des chansons emblématiques comme (Everything I Do) I Do It for You, de Bryan Adams, I Will Always Love You, de Whitney Houston, ou Can You Feel the Love Tonight, d’Elton John.

La place du rock diminue dans le palmarès canadien à la fin de la décennie. Tandis que l’on comptait 9 chansons rock sur 10 dans le palmarès de 1997, il n’en reste plus que 2 en 1999. Des succès électros font leur apparition à l’approche du nouveau millénaire.

On voit aussi une toute première chanson hip-hop se hisser dans le palmarès canadien en 1998, soit No Scrubs du groupe féminin américain TLC.

Les années 2000 : l’éclectisme des genres

Les années 2000 témoignent d’un phénomène jusque-là encore inédit dans les palmarès : le rock cède officiellement sa place en tant que genre dominant. Pour combler le vide, on voit alors apparaître une multitude de styles de musique différents qui se côtoient au sommet des classements.

Aux côtés du rock, tandis que le début du millénaire est marqué par une vague pop portée par les boys bands et de jeunes stars comme Britney Spears, on observe que l’électro se taille une place grandissante dans les classements. Surgit aussi un genre jusqu’alors quasi absent des palmarès, bien que très présent dans la culture populaire : le hip-hop, suivi de près par le R B contemporain.

« Ça correspond à l’éclectisme des genres qu’on voit apparaître vers la fin des années 1990 et qui se confirme au début des années 2000 », explique Danick Trottier. Cet éclectisme s’explique en partie par ce que le chercheur appelle le décloisonnement des genres, un phénomène qu’il aborde dans son ouvrage Le classique fait pop ! (XYZ, 2021).

Au tournant des années 2000, les musiciens de tous genres ont tendance à emprunter à d’autres styles, créant des mélanges et brouillant les codes préexistants. « On assiste à ces décloisonnements-là, à cette rencontre pour essayer de créer de la nouveauté. Parce que c’est ça aussi, l’art de la musique. On avance pour créer de la nouveauté, pour se démarquer », indique M. Trottier.

Les années 2010 : Le son d’une nouvelle génération

La musique pop et l’électronique continuent d’occuper une grande place dans les palmarès au cours de cette décennie, avec la popularité de stars montantes comme Katy Perry, Justin Bieber et Lady Gaga.

Les succès de rappeurs comme Post Malone et Drake entraînent une vague de hip-hop vers la fin de la décennie. En 2018, par exemple, la moitié des chansons du palmarès canadien viennent du hip-hop, tandis que le rock en est absent.

« Le rock a longtemps été la musique de protestation sociale par excellence. Mais depuis le début des années 2000, c’est devenu le rôle du hip-hop d’être une musique par laquelle on va contester les normes sociales et remettre en question le statu quo », observe Vanessa Blais-Tremblay, professeure de musicologie à l’UQAM.

« Le rock, c’est aussi le symbole par excellence des baby-boomers. Les jeunes générations qui cherchent à remettre en question les manières de faire ne se tournent pas vers le genre musical par excellence qui définit [leurs prédécesseurs]. Ça pourrait expliquer l’apparition du hip-hop dans le palmarès », ajoute-t-elle.

Depuis 2020 : l’ère TikTok

À quoi ressemblent les palmarès de nos jours ? On y voit beaucoup de pop, notent nos experts. Cet engouement pour la pop au tournant des années 2020, à l’arrivée de la pandémie de COVID-19, n’est pas surprenant pour Vanessa Blais-Tremblay : la pop, avec ses thèmes plus légers, tend à regagner en popularité en temps de crise. « Les gens avaient envie d’écouter de la musique qui leur faisait du bien. De la musique réconfortante, de la musique populaire », explique-t-elle.

Danick Trottier fait toutefois remarquer que ce qu’on définit comme de la musique pop aujourd’hui pourrait très bien porter un autre nom dans quelques décennies. « La pop, c’est souvent la musique du temps présent », dit l’expert. Cette musique pop, avec toutes les nuances qu’elle comprend, n’a pas encore été définie par les chercheurs. Selon M. Trottier, la prédominance de la musique pop dans les récents palmarès s’explique donc par nos connaissances encore limitées quant aux différences qui caractérisent les genres des chansons pop modernes.

Le chercheur note aussi un fait important des palmarès des trois dernières années : l’influence de TikTok sur l’industrie de la musique. Parmi les chansons occupant les 10 premières positions des classements en 2020, en 2021 et en 2022, une grande majorité a joui d’une certaine popularité sur la plateforme. Dans certains cas, les tendances sur TikTok ont été à la source même du succès d’une chanson. Ce fut le cas pour abcdefu, de Gayle, en 2022, ou encore pour Roxanne, du rappeur australien Arizona Zervas.

Méthodologie Le Devoir a compilé les palmarès des 55 dernières années à l’aide d’une multitude de sources, notamment le magazine canadien RPM et le magazine américain Billboard. À noter que la publication des classements au pays a changé plusieurs fois au cours de cette période. Étant donné la disparité de ces données, leur représentativité de la popularité d’une chanson lors d’une année donnée varie d’une période à l’autre dans notre analyse. Pour consulter notre méthodologie détaillée, rendez-vous sur notre site Web.