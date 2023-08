Si vous les avez manqués

L’étude canadienne sur l’alcool est-elle « pseudoscientifique » ?

L’étude canadienne qui recommande au gouvernement fédéral de modifier ses directives sur la consommation d’alcool à faible dose n’a rien d’un travail scientifique rigoureux et colporte des mensonges, affirment des chercheurs étrangers.

Aux côtés de deux douzaines d’autres chercheurs, principalement des États-Unis et de l’Europe, la coprésidente de l’International Scientific Forum on Alcohol Research et professeure associée à l’Université d’Adélaïde Creina Stockley a entrepris de réviser l’étude du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.