Un camp d’été aide les enfants ukrainiens à s’intégrer à Montréal

L’ambiance était à la fête vendredi après-midi dans un sous-sol du quartier Mile End, à Montréal. Au son entraînant d’une chanson ukrainienne, des enfants ont offert un mini-spectacle de danse sous le regard attentif de leurs parents, avec qui ils ont fui la guerre dans leur pays natal.

Les 30 enfants âgés de 5 à 12 ans faisaient partie de la première cohorte du camp Dyvo, un nouveau camp d’été gratuit qui vise à aider les enfants réfugiés ukrainiens et leurs familles à s’installer à Montréal.

Le spectacle de vendredi mettait la touche finale à leur semaine au camp. La semaine prochaine, un second groupe de jeunes prendra leur place pour ce qui sera la deuxième et dernière semaine du camp pour cet été.

Ce camp a été lancé par la branche québécoise de la Fédération nationale ukrainienne du Canada.

Selon le président de la section, Taras Kulish, l’objectif du programme est de favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté parmi les nouveaux arrivants et de les aider à s’intégrer dans leur nouvel environnement.

Jusqu’à présent, le camp s’est avéré être un point de contact social essentiel pour les réfugiés qui ont fui la guerre lancée par la Russie en Europe de l’Est, selon M. Kulish.

« On n’a qu’à penser à ce que cela nous ferait de devoir quitter notre famille et de laisser tous nos biens derrière », a-t-il souligné récemment en entrevue avec La Presse canadienne.

« Ces gens arrivent dans un pays où ils ne connaissent personne, où ils n’ont pas de famille et pas d’amis. Donc de leur permettre de découvrir un esprit de communauté et de rencontrer d’autres personnes de leur propre culture, on peut comprendre que c’est très important. »

L’objectif du camp est double, selon M. Kulish : promouvoir la culture ukrainienne, tout en aidant les nouveaux arrivants à s’installer à Montréal. Le programme permet aussi d’offrir un emploi à certains réfugiés, qui sont engagés comme animateurs.

Pour Maryna Kucher, inscrire son fils de 11 ans à ce camp était une façon de s’assurer qu’il puisse garder un certain lien d’appartenance avec son pays. La mère est arrivée au Canada en avril 2022 avec ses deux fils, soit peu de temps après le début de la guerre. Le mari de Mme Kucher est resté en Ukraine pour aller au front.

« Je suis vraiment contente que ce camp existe, parce qu’il faut que nos enfants gardent leur langue et leurs traditions, surtout quand ils sont jeunes », a-t-elle souligné.

« C’est important pour eux de se parler, de chanter, de dessiner, de s’entraider et de juste passer du temps les uns avec les autres. »

Les enfants sont aussi encouragés à parler en ukrainien, alors que la plupart d’entre eux fréquentent l’école en français.

De l’aide de la communauté

La coordonnatrice du camp, Olena Khomyakova, a indiqué que les organisateurs ont eu l’aide de la communauté des réfugiés pour trouver des activités à offrir aux jeunes participants.

Des artistes ukrainiens qui sont maintenant à Montréal ont notamment offert des cours de peinture et d’initiation à l’animation image par image pour les films aux enfants.

Vendredi, les murs du centre communautaire où se déroule le camp étaient recouverts de peintures et de dessins faits par les enfants. Tous contenaient des messages en ukrainien.

Anastasiia Soliak, dont le fils de neuf ans a passé la semaine au camp, a affirmé que l’expérience avait permis au jeune garçon de mieux s’intégrer au Québec.

Selon elle, il est « très important » que les enfants s’intègrent, mais aussi qu’ils se forment un cercle rapproché sécuritaire. « C’est la première étape à franchir avant de s’intégrer dans une nouvelle société », a-t-elle noté.

La branche québécoise de la Fédération nationale ukrainienne du Canada a reçu plus de 200 demandes de familles qui voulaient envoyer leurs enfants à ce camp. Les organisateurs espèrent obtenir un financement suffisant pour étendre le programme dans les prochaines années.