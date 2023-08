S’appuyer contre le vent

Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Cinquième de huit articles.

Le cri d’un seul goéland, ce soir-là, me rendit toute la mer.

Décembre dernier. Aux îles Féroé, conglomérat de cailloux perdus dans l’Atlantique Nord. Brouillard épais. On ne voit rien. Le monde n’est que vapeurs et fumerolles. On ne voit rien, on ne fait qu’entendre. La carence visuelle amplifie le moindre son. Tout devient plus perceptible. Nos oreilles voient mieux, on dirait, que nos yeux. Ce cri d’un goéland, inoubliable dans le ressac des vagues.

Rappel direct, instantané, sans nulle autre médiation que celle de la mémoire sensorielle : nos arrivées à Old Orchard. On ne faisait que l’entendre, elle, la mer, objet de nos convoitises. Je me souviens du friselis des vagues se rompant au loin, en rouleaux éclairés par la lune. Surexcités, nous débarquions de la voiture après une route interminable, trépignant d’impatience. Que vienne enfin le matin pour voir le fabuleux brasse-camarade qui allait nous couper le sang en y entrant.

La mer, c’était Old Orchard. Mais surtout, la mer, c’était… la mer. Juste le mot nous faisait — et nous fait encore — partir en rêverie.

Il m’a fallu du temps pour me rendre compte que la mer pouvait exister autrement qu’à Old Orchard. Je trouvais « nos » vagues bien fluettes, ne soutenant pas la comparaison. Plus petites, moins sonores, ersatz de celles du Maine. Je ne savais pas alors que j’allais passer une partie de ma vie saumurée dans l’air salin des deux côtés du golfe du Saint-Laurent, avec les vagues, mollassonnes ou fougueuses, qui seraient ma pitance quotidienne et tant goûtée.

Retour à Féroé. L’odeur soûlante de la mer est ici saisissable parce qu’il ne fait pas trop froid. Impossible chez nous en cette époque de l’année où les parfums sont congelés, comme tout le reste. Je souris en pensant à François Rabelais, écrivain de la Touraine tempérée, qui, dans son Quart-Livre, écrivait qu’au Nord, il fait tellement froid que les paroles se congèlent dès qu’on ouvre la bouche. Cette cocasserie est rapportée par le chercheur Daniel Chartier du Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord de l’UQAM.

Mouton, saumon et coude-à-coude

Dans la purée de pois, d’où j’entends la mer, j’ai du mal à trouver la porte d’entrée. Joannes Patursson nous a invités à manger. Je progresse à tâtons. La nuit est tombée. On ne sait plus d’ailleurs si c’est la nuit ou le brouillard. Nous sommes à la ferme historique de Kirkjubøur, à quelques encablures de Tórshavn, capitale des îles Féroé. La demeure attenante à la ferme appartient à la famille de Joannes depuis des générations, l’une des plus vieilles encore habitées dans cette partie du monde. Bâtiment monté pièce sur pièce, construit en 1557 en billots de bois venus de Norvège, parce qu’il n’y a pas d’arbres sur les îles Féroé, toutes faites de landes vallonneuses.

Menu du pays servi sur une longue table où nous sommes une vingtaine d’affamés, au coeur de cette maison en pain d’épice, remplie de chaleur. Une entrée de saumon fumé. Le saumon d’élevage a supplanté la morue, qui fut pendant des siècles LA ressource des îles Féroé, saumon exporté dans le monde entier. Suit un plat de mouton. Joannes possède 300 de ces bêtes.

Sont-ce les lieux si chargés d’âme ? Nous ne nous connaissons pas, ne nous reverrons probablement jamais. Il y a des Suédois, des Norvégiens, des Britanniques, des Danois, des Québécois, des Féroïens. La fête prend comme une mayonnaise. « Il n’y a de pure joie que la joie publique », proférait Jean-Jacques Rousseau. Celle qui unit les humains du monde entier autour de cette « transgression temporaire et nécessaire » qu’est la fête, dit le sociologue Edgar Morin, 102 ans, cité dans le journal Le Monde. « Rire, c’est si profondément vivre », écrivait la regrettée Annie Leclerc.

Toujours la même purée de pois dans la nuit féroïenne. Maintenant qu’on a fait bombance, nous voici rendus au clou de notre visite chez Joannes : « voir », du moins essayer de voir, la cathédrale inachevée à côté de laquelle est sise sa maison, la cathédrale Saint-Magnus.

Un voyage dans la substance

Nous avançons, aveugles dans le brouillard, déposant lentement nos pas et nous appuyant contre le vent. Nous nous suivons à la queue leu leu dans l’obscurité laiteuse et pénétrons dans l’enceinte en pierre de taille, haut lieu d’histoire et de culture, l’un des endroits les plus visités à Féroé. Seul éclairage : la lumière d’un téléphone. Saut incongru de sept siècles, du XIVe au XXIe. Dans le sanctuaire sans toiture, la pluie résonne sur les dalles vieilles comme le monde.

La construction de la cathédrale Saint-Magnus fut inaugurée vers l’an 1300. Puis laissée en plan, parce que l’archipel, qui avait été catholique pendant des siècles, était passé au protestantisme. Après la fameuse Réforme en 1537, le diocèse catholique de Féroé fut aboli. Le nord-ouest de l’Europe, avec l’Allemagne de Luther en tête, porté par les progrès de l’imprimerie, adhérait au protestantisme, faisant sécession d’avec l’Église romaine, rejetant le culte de la Vierge et « protestant », entre autres, contre l’idée d’acheter son salut et de laver ses péchés avec des indulgences, sortes de remises de peine.

Ce schisme entraînera d’interminables guerres de religion, notamment celle de Trente Ans, qui aura des répercussions jusque chez nous, en Nouvelle-France. Les bateaux qui s’embarquaient de La Rochelle, haut lieu du protestantisme français, vers Tadoussac et Québec, accueillaient à leur bord catholiques et huguenots — protestants du royaume de France — qui se regardaient en chiens de faïence. Samuel de Champlain est né protestant à Brouage, tout près de La Rochelle. Roberval, Chauvin et Dugua de Mons, personnages connus de notre histoire, étaient aussi huguenots.

Nous « visitons » la cathédrale inachevée dans cette cécité lactée, traversée du rayon d’un téléphone. De l’autre côté des murs, le fracas des vagues. « Un voyage dans la substance », écrit l’historienne de l’art Barbara Maria Stafford, citée par Alain Corbin dans son Histoire buissonnière de la pluie. J’ai rarement ressenti les éléments avec autant de force que dans la non-voyance de ce temple tronqué.

Le lendemain, je demande à Jonley, chauffeuse de taxi, de m’emmener là où c’est beau, tout simplement. À sa guise, à son gré. Il pleut encore, mais le brouillard s’est dissipé. Chaque lacet de route que nous empruntons dévoile un panorama presque irréel. Des moutons noirs ou blancs, partout en liberté, se découpent dans ces horizons de mer et de landes. Je me ferais bien bergère en ces lieux. Jonley sourit devant mes débordements. C’est fou combien les humains de la Terre aiment leur trécarré d’espace. Et aiment à le montrer.

Et puis, surprise ! Elle m’a conduite à Kirkjubøur, à la ferme de Joannes !

Je retrouve tout à coup mes songes de la veille incarnés dans la réalité, découvrant, stupéfaite, la maison de Joannes en vrai, la cathédrale inachevée en vrai, les vagues et les goélands en vrai.

Mais rien ne dépasse en beauté ce que je n’ai pas vu hier soir.

Encore aujourd’hui, les îles Féroé m’apparaissent dans un tulle de brouillard et d’embruns, demeurées mystère.

