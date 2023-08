Brian Erb, dernier pirate du Saint-Laurent

Quand le cargo The Answer quitte discrètement le port de Québec le 23 février 1975, c’est une folle saga qui débute. Onze jours d’une passion qui va enflammer la province, acquise à la cause d’un capitaine charismatique pourchassé par les autorités fédérales. Retour sur l’étrange odyssée du dernier pirate du Saint-Laurent…

Depuis le pont de son cargo amarré au port de Québec, Brian Erb porte un regard amusé sur les agents de sécurité en train de descendre précipitamment sur le quai. En cette matinée du 23 février 1975, les deux hommes ont préféré abandonner leur poste en entendant la menace du capitaine Erb. « Si vous ne quittez pas le bateau immédiatement, vous vous retrouverez bientôt à l’autre bout du monde ! » leur a-t-il lâché. Désormais, le jeune équipage s’affaire pour larguer les amarres de cet imposant bateau de 100 mètres de long. Dans quelques instants, le cargo The Answer va défier le Saint-Laurent pour une course-poursuite qui tiendra le Québec en haleine. Le capitaine, âgé de 31 ans, a énoncé l’objectif avec fermeté : il faut rallier les eaux internationales pour échapper aux poursuites judiciaires. L’homme sait que son titre de propriété est bien fragile, lui qui a racheté ce navire pour une poignée de dollars en s’engouffrant dans une faille juridique.

Maintenant que les deux gardiens sont descendus, le capitaine Erb doit diriger sa troupe : des apprentis moussaillons appâtés par l’aventure qui les attend sur le fleuve. Un des seuls à avoir de l’expérience est Gervais Carpin, ancien marin de l’armée française. Joint au téléphone à Tadoussac, il nous raconte comment il s’est retrouvé sur le cargo : « J’étais venu au Québec en touriste, mais en réalité, je travaillais comme plongeur dans un restaurant à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Pour mettre un terme à ce séjour illégal, j’avais décidé de partir en Amérique du Sud avec des collègues. Mais un matin, après une nuit bien arrosée, ils m’ont annoncé que finalement, nous allions embarquer sur un bateau pour un voyage hors du commun ! Je n’avais pas grand-chose à perdre, alors j’ai accepté… » C’est ainsi que Gervais Carpin est venu prêter main-forte à un équipage de 21 personnes : 14 hommes et 7 femmes, prêts à relever les défis de leur chef décidé à fuir le Canada pour conserver son bateau.

Un capitaine charismatique

La matinée du 23 février a débuté sous les meilleurs auspices pour le capitaine : les autorités portuaires ne réagissent pas et le cargo réussit à prendre le large sans encombre, vers 10 h. Brian Erb a pris soin de charger de grandes quantités de nourriture, car il sait que le trajet peut être long à cause des glaces qui rendent complexe la navigation en hiver. Malgré le péril qui s’annonce, l’équipage est très motivé. Gervais Carpin se souvient : « Nous étions tous séduits par le profil de Brian Erb : un homme élégant au charisme certain. En fait, il nous avait promis que nous allions rejoindre les Caraïbes pour trouver des épaves et nous avions tous envie de croire que c’était à notre portée. Il faut dire que le capitaine pouvait se prévaloir d’une sacrée expérience ! »

L’homme, qui a grandi à Montréal, n’en est pas à son coup d’essai. À 15 ans, Brian Erb a plongé au Mexique pour remonter l’épave d’un sous-marin. Son plus gros fait d’armes a ensuite consisté à récupérer une des hélices géantes de l’Empress of Ireland, un paquebot qui gît à 42 mètres de fond dans le Saint-Laurent, près de Rimouski. Pour tirer la pièce de l’eau, Erb a pris tous les risques en utilisant de la dynamite et s’est façonné une réputation d’aventurier à seulement 24 ans. La chasse au trésor lancée sur The Answer est la suite logique de son parcours.

Dans la salle des machines du bateau, tout le monde se mobilise pour remédier aux avaries techniques, dans des conditions de travail précaires. Le capitaine, qui a mis le cap sur la Gaspésie, se réjouit de la motivation de son équipage, car il endure les difficultés sans broncher. Personne ne se plaint par exemple du goût huileux du café. Dans la précipitation du départ, Erb a fait remplir d’eau potable un réservoir plein de graisse. Quand le moral baisse, le capitaine n’hésite pas à dégainer une nouvelle anecdote pour égayer tout le monde. Celle des débuts de The Answer fonctionne à tous les coups.

Le capitaine donnait des responsabilités à chacun des membres de son équipe et cela les impliquait. Il était capable d’entraîner tout le monde avec lui de cette façon, malgré son français très approximatif…

À l’origine, le navire battait pavillon danois et s’appelait Clara Clausen. En 1969, Brian Erb a repéré ce bateau échoué sur les rochers des Escoumins. Il a alors décidé de renflouer l’épave pour en prendre possession. « Avec une partie de son équipe, ils sont allés voler de la dynamite puis ils ont fait exploser les rochers autour du Clara Clausen ! » s’exclame Daniel-Bertrand Bouchard, auteur d’un roman sur cette histoire. Pour rédiger son livre, cet habitant de la Côte-Nord a recueilli le témoignage de son beau-frère, compagnon de la première heure de Brian Erb. « Le capitaine donnait des responsabilités à chacun des membres de son équipe et cela les impliquait. Il était capable d’entraîner tout le monde avec lui de cette façon, malgré son français très approximatif… » souligne Daniel-Bertrand Bouchard.

Erb a donc réussi à renflouer le navire qu’il a fait réparer et rebaptisé The Answer un peu plus tard, en 1974. Piètre gestionnaire, le nouveau propriétaire n’a pas honoré toutes ses dettes et a laissé son cargo être repris aux enchères pour 28 500 $. L’acheteur s’appelle Paul-Émile Caron, détenteur d’un chantier maritime à Louiseville. C’est cet homme qui a fait poster les agents de sécurité pour protéger son nouvel achat et empêcher Erb de quitter le port. En vain… Ainsi, c’est Paul-Émile Caron qui porte plainte dès le 23 février, jour du départ de The Answer, et lance les autorités fédérales sur la piste de ce qu’il estime être son bateau.

L’équipage, une grande famille

Les garde-côtes ont fini par envoyer un avion, mais celui-ci ne parvient pas à repérer le cargo sur les flots. Pendant deux jours, le navire reste introuvable, attisant l’intérêt du public, qui commence à suivre l’affaire. Le Macdonald, brise-glace amiral de la flotte canadienne, est alors dépêché. Son hélicoptère réussit enfin à localiser le rafiot au sud-ouest d’Anticosti. Le 26 février, la nouvelle est en une du quotidien de Québec Le Soleil. Le journaliste Guy Dubé prend fait et cause pour Erb et loue sa stratégie pour éviter ses poursuivants en économisant du carburant : « La décision du capitaine Erb de passer une nuit à la dérive a déjoué plusieurs “spéculateurs” qui pla­çaient alors The Answer beaucoup plus à l’est. Notre “Surcouf québé­cois” a d’ailleurs bien manoeuvré puisque les forts vents de la nuit d’hier ont poussé les glaces sur la rive nord du fleuve. » À l’image du Soleil, tous les journaux québécois relaient l’histoire dans leurs pages.

L’engouement des lecteurs incite même les rédactions à dépêcher des journalistes sur le navire. Guy Dubé du Soleil arrive à bord le 27 février, dans un hélicoptère spécialement affrété. Il convainc Brian Erb de le laisser rester sur le bateau pour témoigner dans les colonnes de son journal. Le capitaine finit par accepter et laisse Dubé arpenter le navire et même participer aux manoeuvres. Le chauffage ne fonctionnant plus depuis 24 heures, le journaliste est frappé par le froid qui règne dans les cabines, mais se laisse séduire par l’ambiance générale. « Heureusement que pour compenser ces défaillances matérielles, l’équipage du Answer était familier, sympathique. En fait, une grande famille », écrira-t-il pour décrire son séjour à bord.

Le 28 février, à quelques milles nautiques de l’île Bonaventure, la glace entoure le navire et stoppe sa marche. La silhouette du Macdonald se dessine à l’horizon. À la radio, les rumeurs font état de l’arrivée à bord du brise-glace de quatre gendarmes venus spécialement pour donner l’assaut. Les agents se rendent effectivement à bord le dimanche 2 mars. Tout semble perdu pour Erb, bloqué par les glaces. Le 4 mars, coup de tonnerre, les journaux annoncent que l’opération ne s’est pas déroulée.