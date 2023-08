Trois ans après l’explosion de Beyrouth

Le Liban souligne aujourd’hui le troisième anniversaire de l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth, qui a tué plus de 220 personnes. Mais trois ans plus tard, force est de constater que l’enquête devant faire lumière sur les événements est au point mort dans un pays en plein chaos économique et politique.

Le juge indépendant Tarek Bitar a été contraint de suspendre une première fois son enquête pendant 13 mois, en raison d’une quarantaine de poursuites à son encontre de la part de responsables politiques et d’intenses pressions. Il avait repris son travail en janvier dernier, mais a été poursuivi pour insubordination par le procureur général après avoir inculpé plusieurs personnalités de haut rang.