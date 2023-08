Saison désastreuse pour les fruits et légumes du Québec

Moins de fruits et légumes québécois sont offerts aux consommateurs cet été, selon l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) : les récoltes sont catastrophiques en raison des conditions météorologiques extrêmes. L’APMQ tiendra d’ailleurs vendredi une conférence de presse aux côtés de l’Union des producteurs agricoles et d’autres associations de producteurs pour réclamer un soutien gouvernemental aux fermiers.

À cette période de l’année, les entrepôts frigorifiques de la Place des producteurs, le plus important marché de gros de fruits et de légumes dans l’est du Canada, devraient être remplis de 85 % à 90 %, selon le directeur général de l’APMQ. Or, Patrice Léger Bourgoin constate que leur taux d’utilisation varie actuellement entre 30 % et 75 %.

« Le volume de laitue disponible est plus bas que d’habitude. Les betteraves, ça va être un problème, car il n’y en a pas beaucoup. Le melon d’eau, la saison ne va pas très bien ; ceux qui trouvent du melon du Québec en ce moment devraient les garder. Il y a plusieurs champs d’ail détruits », rapporte M. Léger Bourgoin.

Les coupables, ce sont essentiellement la chaleur extrême, les pluies torrentielles et les vents violents. Des gels tardifs en juin ont aussi causé des problèmes. Des orages ont aussi inondé des champs, explique M. Léger Bourgoin. Les feuilles de laitues sont détruites ; les légumes racines pourrissent ; les interventions au champ sont ralenties, car les tracteurs s’enfoncent, ce qui entraîne la prolifération de mauvaises herbes ou empêche les agriculteurs de récolter leurs produits à temps.

« Un producteur d’oignons, de céleris et de laitues a vu sa première récolte être balayée par l’eau, puis par une tornade. Il a semé à nouveau et il a perdu son autre récolte », raconte-t-il. Les deux régions les plus touchées sont la Montérégie et Lanaudière, selon M. Léger Bourgoin.

Pour le grossiste de fruits et légumes Canadawide, situé à Montréal, l’approvisionnement cet été est plus compliqué que jamais, rapporte son vice-président principal au développement des affaires, Chris Sarantis. Pour l’instant, il dit avoir réussi à obtenir un assez grand volume pour répondre à la demande québécoise, mais il s’attend à manquer de certains produits, dont des laitues, dans les prochaines semaines. M. Sarantis voit aussi un lien entre les pertes de récoltes des maraîchers et les prix un peu plus élevés qu’il doit payer cette année.

Une nécessaire adaptation

Malgré tout, les marchés publics de Montréal regorgent de fruits et de légumes, assure le directeur général de l’entreprise qui les gère, Nicolas Fabien-Ouellet. Ce qui les sauve, c’est qu’ils font affaire avec une grande diversité de marchands de différentes régions, qui eux-mêmes ont une production diversifiée. « S’ils perdent une récolte, ils peuvent se rattraper plus tard avec d’autres productions », indique M. Fabien-Ouellet.

La situation est similaire dans la majorité des marchés publics du Québec, selon leur association.

Angelica Alberti-Dufort, spécialiste en recherche et en transfert des connaissances pour le consortium sur les changements climatiques Ouranos, croit aussi que la diversification est une façon pour les agriculteurs d’augmenter leur résilience. Elle rappelle que les événements météorologiques extrêmes, qui ont des conséquences sur les cultures, sont appelés à être de plus en plus fréquents.

Mme Alberti-Dufort souligne que des solutions d’adaptation aux changements climatiques peuvent être mises en place. « Pour les pluies extrêmes, on peut protéger le sol des pluies diluviennes pour ne pas qu’il y ait trop d’érosion et que les sols soient lessivés de leurs bons nutriments », a-t-elle donné en exemple.

D’ailleurs, l’APMQ réclame une stratégie québécoise qui viendrait aider le milieu agricole à s’adapter aux changements climatiques. Patrice Léger Bourgoin croit également que l’assurance récolte de la Financière agricole du Québec, dont l’objectif est de dédommager les entrepreneurs pour la perte de récoltes due à des phénomènes naturels incontrôlables, n’est plus adaptée aux conditions climatiques actuelles et futures. Selon lui, plusieurs producteurs n’obtiendront qu’une faible compensation cette année, malgré l’importante destruction de leur gagne-pain.