Les experts de HEC Montréal proposent de libéraliser la production d’électricité

La Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal propose une libéralisation de la vente d’électricité au Québec. Selon ce groupe de spécialistes, une telle mesure stimulerait la production d’énergie, favoriserait la sobriété et forcerait les grands consommateurs à payer leur juste part de la transition énergétique à long terme.

« Ce n’est pas cohérent de dire qu’on manque d’électricité et d’interdire à ceux qui veulent en produire de la vendre », explique Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire qui a publié la semaine dernière le mémoire qu’elle a soumis lors des consultations sur l’encadrement et le développement des énergies propres au Québec.

À l’heure actuelle, Hydro-Québec détient le monopole de la vente d’électricité dans la province. M. Pineau et ses collègues estiment que certains acteurs intéressés par la production d’énergie — des entreprises, des coopératives, des municipalités — devraient pouvoir vendre directement leurs kilowattheures (kWh) aux industries. Le marché pourrait s’ouvrir dans un second temps à la vente aux commerces et aux ménages.

Avec les nouvelles technologies disponibles, il n’est pas difficile pour une municipalité de créer un parc solaire et de devenir productrice d’électricité, explique M. Pineau. Notons bien que la société d’État demeurerait responsable de la distribution et du transport de l’électricité dans la province.

Cette ouverture du marché se justifie aussi, selon la chaire, par les niveaux de consommation résidentiels actuels, qui sont loin de ceux relevant du « service essentiel » promis aux Québécois au milieu du XXe siècle. « Quand on est rendus à chauffer une maison de 3000 pieds carrés avec une piscine, ce n’est plus un service essentiel : c’est clairement du luxe », dit M. Pineau.

Selon lui, il revient aux Québécois, qui se sont énormément enrichis depuis 50 ans, de financer une partie de la transition énergétique et de l’atténuation des changements climatiques. Au-delà de 8000 kWh par personne par année, les clients résidentiels ne devraient plus bénéficier d’un tarif réglementé, croit-il, afin d’encourager la sobriété énergétique.

Déléguer une partie de la nouvelle production d’électricité déchargerait en outre les épaules d’Hydro-Québec. « Elle doit faire énormément pour s’adapter aux changements climatiques. Elle doit rénover ses actifs qui vieillissent. Il y a énormément de pain sur la planche pour Hydro-Québec », pense M. Pineau.

En finir avec « l’arbitraire »

La Chaire de gestion du secteur de l’énergie recommande aussi de mettre fin à « l’interfinancement » des tarifs. Actuellement, les consommateurs résidentiels payent de 10 à 15 % moins que ce qu’il en coûte à Hydro-Québec pour leur fournir de l’électricité. Ce sont les clients commerciaux et industriels qui sortent leur porte-monnaie pour compenser.

Cela inciterait les consommateurs résidentiels à réaliser des économies d’énergie, selon les experts de HEC Montréal. Encore là, de nouvelles technologies existent pour y arriver. Et une aide devrait être consentie aux ménages les plus pauvres pour pallier la hausse.

En outre, la chaire suggère de faire payer l’électricité selon une nouvelle formule : les coûts imputables au transport et à distribution devraient être calculés en fonction de la puissance maximale utilisée par le client dans l’année, et non de l’énergie consommée. Cette composante du tarif refléterait mieux la pression exercée sur le réseau par le client lors des périodes de pointe.

M. Pineau veut aussi en finir avec « l’arbitraire » des contrats de vente d’électricité accordés par le gouvernement à certains clients industriels. Lui et ses collègues proposent de créer un « plan intégré des ressources énergétiques », élaboré par le gouvernement, les entreprises, les organismes et les citoyens, qui serait régulièrement mis à jour.

Quant à la Régie de l’énergie, qui oeuvre actuellement pour garantir le bas prix possible aux Québécois, elle devrait, selon les experts de HEC Montréal, voir son rôle modifié pour explicitement inclure la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le distributeur gazier Énergir est aussi de cet avis.

Les entités intéressées avaient jusqu’au 1er août pour participer à la consultation sur l’encadrement et le développement des énergies propres au Québec. Le gouvernement prévoit déposer un projet de loi à ce sujet cet automne.