Rebel News tente de saisir la Cour suprême

Empêché par un tribunal ontarien de poursuivre pour diffamation la chaîne qatarie Al Jazeera et le blogueur américain Brendan DeMelle, le média Rebel News s’est tourné vers la Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays annoncera à 9 h 45 s’il entendra ou non les deux causes du site d’extrême droite.

Rebel News reproche à Al Jazeera d’avoir atteint sa réputation dans une vidéo diffusée en septembre 2019. Le site canadien y était alors dépeint comme un vecteur de radicalisation ayant notamment influencé l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec.

La deuxième affaire porte sur un article publié en 2019 par le blogueur Brendan DeMelle. Ce dernier qualifie le fondateur de Rebel News, Ezra Levant, de « sympathisant néonazi déshonoré ».