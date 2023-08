Les longs temps d'attente pour le parrainage de réfugiés jugés «insoutenables»

Des groupes de parrainage déplorent les longs temps d’attente de traitement de leur demande, qui rendent encore plus précaire la situation de plusieurs familles de réfugiés en attente de venir s’installer au Québec. Car bien que l’appel de dossiers annuel se soit terminé le 6 juin dernier, le tirage au sort ne se fera pas avant plusieurs mois.

« Nous sommes extrêmement déçus », ont écrit les signataires d’une lettre envoyée à la ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette, dont Le Devoir a obtenu copie. À la fin du mois de juin, le groupe montréalais Comité des trois paroisses et des amis pour les réfugiés a tenu à transmettre ses doléances à la ministre, qualifiant le programme de parrainage collectif « d’insoutenable » tant sur le court que le long terme.

« Ces temps d’attente causent un stress important pour toutes les personnes impliquées dans le parrainage, et les conséquences sur le bien-être des personnes parrainées sont considérables », peut-on lire dans la lettre signée par des citoyens ayant à leur actif plusieurs parrainages de réfugiés, dont trois familles d’origine congolaise, rwandaise et afghane.

C’est un non-sens que [le MIFI] parle des temps d’attente en ne tenant compte que de [sa] perspective à [lui].

Clothilde Parent-Chartier, qui rédige actuellement une thèse de doctorat sur le parrainage collectif (aussi appelé « parrainage privé »), fait partie de ce grand groupe d’amis devenus experts dans les démarches et l’accueil des réfugiés. Elle tient surtout à sensibiliser le gouvernement sur le fait que pour les réfugiés, les temps d’attente commencent bien avant que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) ne traite le dossier.

« Pour [le MIFI], les temps d’attente commencent au moment où le dossier est pigé, mais ce n’est pas ça. Ils commencent quand des personnes ont l’idée de faire un parrainage », a soutenu Mme Parent-Chartier, soulignant que c’est un des éléments qui est traité dans sa thèse. « C’est un non-sens que [le MIFI] parle des temps d’attente en ne tenant compte que de [sa] perspective à [lui]. »

Elle explique que les longs temps d’attente de traitement sont « lourds à porter » non seulement pour les familles de réfugiés, qui attendent dans des conditions « extrêmement difficiles », mais également pour les parrains. « Nous, ça nous affecte dans notre recherche de financement. Les gens vont être plus frileux à donner un montant s’ils n’ont aucune idée si notre famille va être pigée dans la loterie », note la doctorante, en faisant écho à la lettre qui appelle à éliminer cette étape.

Des retards dans le traitement

Les parrains de ce groupe situé à Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, ont déposé une demande pour faire venir une famille afghane qui a un lien de parenté avec une autre arrivée l’hiver dernier. Or, le site Internet du MIFI indique que le tirage au sort ne démarrera pas avant septembre.

Trois mois, c’est trop long, ont estimé les membres du groupe, en s’interrogeant sur les raisons d’un tel temps d’attente. « C’est très inquiétant pour nous de faire face à un autre blocage dans le processus parce que nous savons d’expérience qu’il y aura probablement des délais considérables à confronter, même si un de nos dossiers est choisi », peut-on lire dans la lettre envoyée à la ministre.

En mai dernier, Le Devoir révélait que le MIFI n’avait pas commencé l’étude des dossiers déposés lors de l’appel d’offres de 2022 et qu’il n’avait même pas terminé celle des dossiers de 2021 ; il s’agit d’un retard de deux ans. Dans les autres provinces canadiennes, des familles dont les dossiers ont été déposés en même temps que d’autres se destinant au Québec sont déjà arrivées.

Le ministère n’a pas été en mesure de répondre dans les délais impartis aux questions du Devoir sur les raisons de ces temps d’attente de traitement, notamment concernant le tirage au sort. En mai dernier, il avait répondu que, de manière générale, les longs temps d’attente étaient attribuables notamment au fait que d’autres programmes avaient mobilisé ses ressources, dont les demandes d’asile accueillies par le fédéral et les demandes de réunification familiale, qui ont connu une hausse de 38,5 % par rapport à 2021-2022.

Le programme québécois de parrainage collectif, maintes fois réformé au cours des cinq dernières années, accueille désormais un maximum de 825 demandes provenant de groupes de particuliers (de deux à cinq personnes) ou d’organismes (comme des congrégations religieuses). Des quotas sont également fixés pour Montréal et les régions. Toutefois, à l’issue du tirage au sort des 825 dossiers, certains ne se qualifiant pas au parrainage sont écartés et ne sont pas remplacés.

Des cibles non atteintes

La Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des immigrants (TCRI) ne s’étonne pas des temps d’attente et des frustrations que ces derniers génèrent. « On sait que c’est très long et qu’il n’y a pas beaucoup de places », note son directeur, Stephan Reichhold.

Il fait aussi remarquer que, selon les données du MIFI, le nombre de réfugiés accueillis l’an dernier par le biais du programme de parrainage privé était de 2011, alors que la cible gouvernementale était de 2750 à 3000. « C’est sûr que le sujet va rebondir à la commission parlementaire [sur les seuils en immigration] cet automne », estime M. Reichhold

C’est un non-sens que [le MIFI] parle des temps d’attente en ne tenant compte que de [sa] perspective à [lui] Clothilde Parent-Chartier »