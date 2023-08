2 Jérôme Parenteau pèse le grand-duc en prenant bien soin de tenir fermement ses serres. L’oiseau était si maigre et si faible lors de son arrivée à la clinique que Louise Quesnel avait envisagé de l’euthanasier. Mais aujourd’hui, il est dodu et en bonne santé, se réjouit-elle. Lors du premier examen après son arrivée, les vétérinaires ont trouvé des plombs de chasse dans son épaule droite et son pied gauche. « Les rapaces nocturnes sont des chasseurs silencieux. Donc, si son vol est affecté [par une blessure], ses chances de succès sont très diminuées », explique l’interne en médecine vétérinaire Louise Quesnel. Valérian Mazataud Le Devoir