Plaidoyer contre les lois régissant le travail du sexe

Stella est un organisme montréalais géré par et pour les travailleuses du sexe cis et trans qui s’identifient comme femmes. « On a commencé en 1995 et on travaille pour leur offrir des services, dont une clinique avec une infirmière qui connaît bien leurs besoins, ou encore un club de lecture. Dans un contexte de criminalisation, de discrimination et de marginalisation des travailleuses du sexe, on a besoin de communauté », explique Jenn Clamen. Parce que criminalisation rime souvent avec rejet, Stella souhaite aussi changer les politiques et les lois en étant notamment membre de l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe.

Le programme Travail du sexe de RÉZO est complémentaire à Stella. Celui-ci s’adresse aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, le coeur de cible de RÉZO, mais aussi aux personnes trans, hommes ou femmes, et non binaires. « En fait, nous prenons en charge les populations que Stella ne couvre pas dans notre centre de soir, où il y a des repas chauds maison, en leur proposant les soins d’une infirmière pour les dépistages, en leur donnant des conseils, etc. », dit Erika Benoit-Tessier.