LGBTQ+ et milieux pour aînés: vieillir avec la honte

« On est vraiment au croisement de l’homophobie, de la transphobie et de l’âgisme. C’est peut-être pour ça qu’en 2023, on n’est pas plus avancés dans les milieux de vie pour aînés [en ce qui concerne l’inclusivité] », constate Julien Rougerie, de la Fondation Émergence. Bien que 10 % de la population aînée fasse partie de la communauté LGBTQ+, ces personnes demeurent « invisibles » dans la majorité des milieux de vie pour personnes âgées de la province.

« Quand je questionne les milieux de vie pour aînés, on me dit qu’il n’y a jamais eu quelqu’un qui s’est identifié comme une personne LGBTQ. Quand c’est la directrice qui me dit ça, et que ça fait 30 ans qu’elle est là et qu’il y a 700 personnes qui vivent dans son établissement, ça veut dire qu’il y a une énorme majorité de personnes qui vivent dans des milieux où elles ne peuvent pas être elles-mêmes », raconte M. Rougerie, chargé du programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence, organisme communautaire montréalais qui défend les droits des personnes de la communauté LGBTQ+ et qui existe depuis 2000. Célébrant ses 14 ans cette année, le programme Pour que vieillir soit gai vise à outiller et à former les milieux de vie pour personnes âgées pour qu’ils deviennent inclusifs.

Bien que chaque parcours de vie soit différent, le passé « extrêmement hostile » envers les personnes de la communauté LGBTQ+ contribue toujours, à ce jour, à leur invisibilité dans les milieux de vie pour aînés, poussant même certaines d’entre elles à « retourner dans le placard » ou les décourageant de dévoiler leur identité sexuelle et de genre.

« Au Canada, c’était la prison jusqu’en 1969, la perte d’emploi ou du logement au Québec jusqu’en 1977 et, pour ce qui est des personnes trans, elles ne sont protégées contre les discriminations que depuis 2016. Durant la majorité de leur vie, elles ont dû cacher qu’elles étaient LGBTQ pour survivre », explique M. Rougerie. Un cercle vicieux s’ensuit ainsi, selon lui : puisque ces personnes restent invisibles, les milieux de vie pour aînés ne voient pas la nécessité d’être plus inclusifs en revoyant leur approche « hétéronormative ».

Sensibiliser pour être moins seuls

« Il y a cinq ans, j’ai eu un cancer et je cherchais un groupe de soutien pour les hommes gais. Il n’y en avait pas. Ce n’était pas acceptable », raconte Bruce Cameron, qui a cofondé en 2018 l’organisme Gay Grey Montréal ayant pour objectif de briser l’isolement vécu par les anglophones âgés de 50 ans et plus issus de la communauté LGBTQ+ en leur offrant des activités sociales et des conférences.

« On fait aussi du friendly visiting pour les gens qui sont à l’hôpital ou en situation plus précaire. Par exemple, notre dernier cas, c’était un monsieur qui était en CHSLD et qui avait perdu son chum après 45 ans de vie commune. Il était aveugle et avait beaucoup de problèmes de santé. Sa famille choisie n’avait pas les moyens de le soutenir tous les jours. Donc, nous, on lui rendait visite hebdomadairement. On essaie de faire du mieux qu’on peut », ajoute-t-il.

D’après Bruce Cameron et Julien Rougerie, afin d’améliorer l’inclusivité des milieux de vie pour aînés et de créer un espace sécuritaire pour tous les résidents, la sensibilisation est de mise. « La première chose qu’il faut faire, c’est sensibiliser les employés, car ils sont les mieux placés pour montrer que le milieu a une volonté d’inclusion. Il faut réagir aux propos homophobes ou transphobes, faire attention à notre langage, qui peut être très genré. Il faut aussi sensibiliser les résidents, en brisant le tabou. En commençant à en parler, ça peut créer un effet boule de neige », souligne M. Rougerie.

« La loi a changé, mais ça prend un certain temps avant que les gens agissent en conséquence. Donc, c’est important d’être visibles, de sensibiliser et de dénoncer les choses inacceptables. […] Pour moi, la fierté, c’est tous les mois. Ce n’est pas juste une semaine en août », dit Bruce Cameron.

