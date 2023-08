Au-delà d’une reconnaissance de l’identité de genre bispirituelle

Ce texte fait partie du cahier spécial Fierté Montréal

Le terme « bispirituel », ou « two-spirit », remet en question les notions binaires occidentales d’identité de genre. C’est entre autres pour en faciliter la compréhension que le jeune organisme Cercle indigiqueer circle a vu le jour en début d’année. Bien que ce nouveau venu, unique en son genre au Québec, n’ait pas terminé de bâtir sa structure organisationnelle, sa mission reste claire. « Nous désirons être un appui aux personnes bispirituelles, tout en étant inclusifs envers toute la communauté LGBTQ+ à travers un environnement sain et éducatif », explique le directeur général du Cercle, Vincent Jeannotte.

Au fil du temps, un bagage culturel s’est perdu, résultat de l’histoire colonisatrice, et il est important de souligner, selon Diane Labelle, cofondatrice du Cercle et directrice générale sortante, « qu’avant l’arrivée des Européens, on vivait dans un monde non genré, que l’identité n’était pas rattachée au genre ou à la sexualité. Il s’agissait d’un rôle social important et valorisé ».

Afin de définir les orientations et les objectifs de la nouvelle organisation, des rencontres avec les différentes nations autochtones du Québec ont eu lieu et des priorités ont été soulevées. L’une d’entre elles est la création des services destinés aux Autochtones LGBTQ+. « Il ne faut pas oublier que parmi les Premières Nations, il y a des personnes qui vivent encore en région et qui n’ont pas accès à des services, qui ont très peu de soutien dans leur cheminement, rappelle Vincent Jeannotte. Donc, nous voulions créer un endroit sécuritaire en région urbaine et accueillir ces personnes et leur assurer une transition adéquate. »

Les jeunes personnes trans sont les plus touchées par cette absence de services et d’accompagnement, et le résultat est catastrophique, selon Diane Labelle.

Les actions actuelles et futures visent également à briser l’isolement et l’exclusion sociale, d’autres priorités qui sont dans la ligne de mire de l’organisme. Par ailleurs, le Cercle a également l’ambition de devenir une référence, autant en ce qui a trait à l’intervention qu’au soutien à la recherche.

Parler en son propre nom

Dans la présente édition du festival Fierté Montréal, la cérémonie d’ouverture le 3 août a été organisée en collaboration avec le Cercle indigiqueer circle. Plusieurs artistes bispirituels y ont performé. « On voulait assurer la présence d’un contenu autochtone en consultation, mais surtout en collaboration avec les nations, déclare Diane Labelle. Ces activités sont le symbole du besoin de reconnaissance. C’est à nous de diriger nos activités, nos besoins et nos vies. » Le Cercle sera aussi le contingent qui ouvrira le traditionnel défilé de clôture de festival le 13 août prochain.

L’événement Célébrons nos esprits, le 11 août, est une journée qui sera consacrée à des conférences et à des discussions où des invités raconteront leur vécu et guideront la réflexion autour des besoins réels. Cela passe aussi par une remise en question des étiquettes que l’on s’appose, même si celles-ci sont importantes pour nommer des réalités invisibilisées. « Par expérience, on essaie d’entrer dans des catégories, mais c’est un spectre et il faut sensibiliser les communautés, de même que les allochtones, au fait de s’ouvrir à la fluidité de ce qu’on peut être et de ce qu’on peut devenir. »

Pour Diane Labelle, ces discussions doivent aussi alimenter la sensibilisation des intervenants en santé, en services sociaux et en éducation. Ces mêmes personnes qui, pour finir, auront à intervenir dans des services pour et par la communauté autochtone.

