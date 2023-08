Enfants intersexes: des voix s’élèvent contre la « normalisation des corps »

Ce texte fait partie du cahier spécial Fierté Montréal

Dans le monde, plus de 1,7 % des enfants naissent chaque année avec des variations de leurs caractéristiques sexuelles. Au Canada, des interventions chirurgicales non consenties sont toujours légales, dans le but de « normaliser le corps ». Fierté Montréal et le Conseil québécois LGBT souhaitent l’interdiction de ces pratiques, considérées comme des mutilations.

« Une personne intersexe est une personne dont le corps présente des caractéristiques sexuelles innées qui ne correspondent pas aux définitions typiques de corps “mâle” ou “femelle” », selon l’organisme Interligne, qui offre un soutien aux personnes LGBTQ+. Visibles à la naissance ou plus tard, une quarantaine de variations sont recensées au niveau des chromosomes, des gonades, des organes sexuels externes et internes, de la production hormonale ou des traits qui apparaissent à la puberté. Il s’agit d’un état physique et non d’une identité de genre. Ne pas faire la différence contribue à invisibiliser une réalité déjà très marginalisée, selon l’organisme.

Entre 2015 et 2020, plus de 1385 interventions chirurgicales ont été pratiquées sur des enfants de moins de 14 ans présentant une variation du développement sexuel, selon des données de la Régie de l’assurance maladie du Québec obtenues par la professeure de sociologie à l’Université du Québec à Montréal Janik Bastien Charlebois. De ce nombre, 838 ont été réalisées sur des enfants de moins de deux ans. Ces procédures peuvent comprendre une réduction du clitoris, une opération chirurgicale d’ablation des ovaires ou des testicules, la création d’un nouveau vagin ou la normalisation de l’apparence du pénis.

« Le but est de normaliser l’apparence des organes génitaux pour répondre à une définition classique du sexe féminin ou masculin. C’est purement cosmétique, mais les conséquences sont immenses », lanceJames Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT. Parmi elles, l’incontinence, des infections urinaires répétées, des douleurs chroniques, une cicatrisation douloureuse, des répercussions sur le plan sexuel, de la dépression, de l’anxiété, des mutilations, de la honte, pour n’en citer que quelques-unes.

Peu d’informations

De leur côté, les personnes qui n’ont pas eu d’interventions pendant l’enfance se considèrent comme chanceuses d’avoir pu garder leur intégrité corporelle et leur autonomie. « Les parents n’obtiennent pas toujours l’information nécessaire sur les risques, poursuit James Galantino. La recherche démontre qu’une majorité regrette et aurait refusé l’intervention en sachant le traumatisme engendré. »

Pour les organismes militants, l’enjeu central est justement le consentement éclairé de l’enfant et des parents. « Parfois, on souhaite opérer trop tôt les enfants intersexes parce qu’on croit que les faire entrer dans la case garçon ou fille sera mieux pour leur développement. Toutefois, aujourd’hui, on sait qu’attendre est très souvent bénéfique, puisque nous connaîtrons le ressenti de l’enfant, souligne Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne. De cette façon, on évitera peut-être certaines erreurs médicales pouvant créer davantage de détresse que de bienfaits chez ces personnes. »

Le corps médical devrait également faire un effort pour communiquer adéquatement toutes les options possibles et les conséquences avant d’administrer des traitements irréversibles. Dans leur immense majorité, les variations des caractéristiques sexuelles ne représentent aucun risque pour la santé, contrairement aux interventions réalisées pour les corriger.

Réformer le Code pénal

Si l’article 268 du Code pénal interdit et criminalise les mutilations génitales, une exemption très précise est prévue pour les enfants intersexes. « Le gouvernement avait annoncé une consultation publique à l’automne 2022 avec les groupes intersexes pour faire la réforme de cet article et s’assurer qu’il réponde bien aux besoins des personnes concernées », souligne James Galantino. Ladite consultation n’a pourtant jamais eu lieu.

En 2019, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié une note d’information sur les violations exactes des droits de l’homme auxquelles font face les personnes intersexes. La publication dénonce les interventions médicales forcées et coercitives violant les droits à la sécurité de la personne et à l’intégrité mentale. « Nul besoin de “corriger” le corps des enfants intersexes : ces enfants sont parfaits tels qu’ils sont », a déclaré l’ONU.

Malte a été le premier pays du continent européen, en 2015, à adopter une loi interdisant tout traitement ou toute intervention chirurgicale sur un mineur intersexe sans son consentement. Le Portugal, puis l’Allemagne et l’Islande ont suivi le mouvement, bien que leurs lois soient incomplètes. « Tant qu’on n’aura pas de résultats concrets ici, au Canada et au Québec, je vais continuer à me battre pour que ça change, s’exclame James Galantino. La route est encore longue. » Il est urgent, selon lui, d’accorder plus d’attention à cette question banalisée qui détruit des vies.

