Des opérations coûteuses pour les personnes trans

Ce texte fait partie du cahier spécial Fierté Montréal

Fierté Montréal revendique la gratuité des opérations et des soins d’affirmation de genre.

Le régime public d’assurance maladie du Québec couvre certaines opérations et certains traitements de réassignation de genre, comme la vaginoplastie et la phalloplastie. Cependant, les opérations et les soins perçus comme étant de nature esthétique doivent être payés par le patient, ce qui engendre d’importants coûts pour les personnes trans qui souhaitent, par exemple, subir des opérations faciales ou corporelles afin de féminiser ou de masculiniser leur apparence. C’est pour cette raison que Fierté Montréal ainsi que de nombreux organismes revendiquent la gratuité des opérations et des soins d’affirmation de genre.

« Plusieurs personnes trans ont des situations précaires. Il leur est donc difficile, voire impossible, d’accéder à des soins », soutient Victoria Legault, directrice générale de l’organisme Aide aux trans du Québec (ATQ). Présidente et directrice générale du Collectif juridique trans, Celeste Trianon affirme d’ailleurs qu’en 2019, au Canada, le salaire annuel médian des personnes trans et non binaires était de 30 000 $, alors qu’au Québec, 58 % de la communauté trans et non binaire gagnait un salaire inférieur, lui laissant peu de liquidités pour payer des opérations dites esthétiques ou des consultations avec une sexologue ou un psychologue du secteur privé afin de contourner la liste d’attente du secteur public.

À cet égard, Victoria Legault relève que les personnes trans ont de la difficulté à accéder à des emplois équivalant à leur niveau d’éducation puisqu’elles subissent encore beaucoup de discrimination à l’embauche, même celles qui ont fait des études supérieures. « Elles se retrouvent donc à occuper des emplois qui sont moins bien rémunérés et qui ne sont pas en lien avec leurs études. »

Même son de cloche du côté de Celeste Trianon, qui atteste que les personnes trans sont généralement moins bien acceptées au sein des milieux de travail. « Elles ont donc moins d’opportunités professionnelles », constate-t-elle.

Selon les deux femmes, l’accès aux opérations et aux traitements dits esthétiques pourrait donc favoriser une meilleure intégration des personnes trans sur le marché du travail ainsi qu’une diminution de la discrimination à l’embauche.

Se fondre dans la masse

Bien que la revendication de Fierté Montréal semble d’abord financière, vu le coût élevé des opérations et des traitements, ses assises sont également sociales et psychologiques. En effet, les opérations visibles, comme la réduction de la pomme d’Adam et l’augmentation mammaire chez les femmes trans, amélioreraient grandement les relations sociales, car, comme l’admet Victoria Legault, « plus une personne se fond dans la masse, moins elle se fait repérer et étiqueter ».

La gratuité des opérations et des soins d’affirmation de genre permettrait donc d’améliorer la qualité de vie et le sentiment de sécurité des personnes trans. Pour la directrice générale de l’organisme ATQ, il s’agit également d’un investissement pour la société, car si les personnes trans se sentent bien dans leur corps et dans leur tête, elles s’intégreront mieux dans la société, s’épanouiront et contribueront davantage au bien commun. « Ça va au-delà d’un bien-être personnel », soutient-elle.

Des délais d’attente

Outre les coûts importants liés aux opérations et aux soins de réassignation de genre, les personnes trans se heurtent souvent à un système de santé déficient et inadapté à leurs besoins et à leur situation. Une enquête menée par Trans Pulse Canada en 2019 auprès de personnes trans ou non binaires révèle d’ailleurs qu’une personne sur trois considère que son prestataire de soins primaires n’a aucune connaissance de ses besoins en santé. À cet égard, la présidente du Collectif juridique trans, Celeste Trianon, mentionne que plusieurs médecins ne se sentent pas outillés pour prescrire le traitement d’hormonothérapie féminisante ou masculinisante aux personnes trans. Ce malaise entraîne donc un plus long délai d’attente pour les personnes trans qui sont parfois prêtes depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, à vivre une réassignation de genre.

Puisque l’hormonothérapie n’agit pas de la même façon sur chaque corps, il arrive qu’à la suite de ce traitement, des opérations ou de nouveaux traitements, comme l’épilation au laser, soient nécessaires afin de permettre à la personne trans d’habiter un corps dans lequel elle se sentira bien. Or, pour y parvenir, la personne trans doit parfois débourser des milliers de dollars et ainsi accumuler des dettes.

Heureusement, certains régimes d’assurance privés couvrent plus de soins et d’opérations que ceux qui sont remboursés par la RAMQ. Cependant, bien que Victoria Legault encourage ce type d’initiative, elle considère que ces couvertures sont encore trop peu accessibles, étant donné qu’elles sont généralement offertes dans de grandes entreprises où peu de personnes trans sont employées.

