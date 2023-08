Organismes LGBTQ+: mieux financer pour mieux aider

Ce texte fait partie du cahier spécial Fierté Montréal

La question du financement des organismes communautaires est un sujet qui revient souvent sur la table. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’organismes qui oeuvrent auprès des communautés LGBTQ+. Qu’il s’agisse d’avoir accès à des locaux décents ou d’offrir des formations d’éducation sexuelle adaptées aux réalités de ces groupes, les besoins sont criants. Et ce sous-financement a des conséquences préoccupantes pour les personnes vulnérables.

Selon le Conseil québécois LGBT, plus de la moitié des organismes qui répondent aux besoins de la communauté LGBTQ+ souffrent de sous-financement, comparativement à 30 % des organismes communautaires non LGBTQ+. « Non seulement on a moins d’argent que les autres secteurs communautaires, [mais] on n’a que du financement par projet. Ça devient très difficile de créer une stabilité, de pérenniser les services et d’être capables de se payer des locaux », explique James Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT.

Le défi d’avoir pignon sur rue

À Montréal, le milieu communautaire peine, en effet, à trouver un endroit pour asseoir ses actions. Pour contrer cette problématique, une douzaine d’organismes se sont réunis dans le but de créer Espace LGBTQ+, un complexe communautaire où les groupes pourront s’établir, mais aussi mutualiser leurs services et faire du référencement. Bref, travailler ensemble pour mieux répondre aux défis de la population desservie.

« Ce qui est particulier pour les organismes communautaires LGBTQ+, c’est qu’ils accusent un retard dans leur développement avec les bailleurs de fonds. Pendant plusieurs années, la cause n’était pas jugée assez noble pour être financée parce qu’il y avait beaucoup de discrimination », rappelleCatherine Lavarenne, présidente du conseil d'administration d’Espace LGBTQ+.

Cette dernière prévoit que l’on annoncera prochainement l’achat d’un bâtiment sur la rue Sainte-Catherine. Mais il ne s’agit que d’une première étape. Le financement sera essentiel pour permettre tout d’abord la rénovation et l’aménagement du lieu, mais aussi sa gestion. « Pour garder la porte ouverte aux organismes et bien s’intégrer dans le contexte du Village, nous aurons besoin d’argent », prévient Mme Lavarenne.

Les villes de Toronto (le 519) et de Vancouver (Qmunity) ont concrétisé avec succès des projets similaires. Dans le cas d’Espace LGBTQ+, il s’agirait du premier complexe communautaire francophone de ce genre au Canada.

Éducation sexuelle chez les jeunes

Le financement destiné aux programmes d’éducation pour une sexualité positive, émancipatrice et inclusive est lui aussi insuffisant, selon plusieurs intervenants. « On peut faire des campagnes de sensibilisation pour les adultes, mais on sait qu’on a moins d’impact que lorsqu’on passe par les jeunes », affirme Milca Bibeau, coordonnatrice politique en éducation à la sexualité à la Fédération du Québec pour le planning des naissances.

Selon Statistique Canada, les jeunes de 15 à 24 ans représentaient 30 % de la population LGBTQ+ en 2018, alors qu’ils représentaient 14 % de la population non LGBTQ+. « Ils vivent beaucoup de discrimination et de questionnements. Un financement aux organismes pour offrir une information à jour et plus représentative de ce qui est vécu par les communautés LGBTQIA+ permettrait à ces jeunes de se reconnaître davantage. L’approche émancipatrice place les choix de genre et d’orientation dans une réalité positive, plutôt que de les camper dans la différence », explique Mme Bibeau. Cette normalisation pourrait réduire l’homophobie et la transphobie dans les écoles.

« Ce que nous rapportent l’Association québécoise en éthique et culture religieuse et nos organismes membres qui collaborent avec les écoles, c’est que les enseignants et les enseignantes n’étant pas spécifiquement formés sur ces sujets, ils ne se sentent pas toujours à l’aise de les aborder ou le font parfois de façon maladroite. Bien qu’ils soient très bien intentionnés, ça a malheureusement trop souvent des conséquences graves sur les jeunes des communautés LGBTQIA+ », poursuit Milca Bibeau.

Parler aux intervenants

Avec un financement adéquat, on espère mieux former le personnel qui travaille avec les jeunes, en plus de permettre aux organismes d’avoir les ressources nécessaires pour offrir plus d’ateliers dans les écoles.

La Coalition des familles LGBT+ a constitué une équipe d’une dizaine de formateurs qui voyagent partout au Québec pour parler des questions LGBT+ à ceux qui côtoient les jeunes. Chaque année, ce sont de 5000 à 7000 personnes qui suivent ces formations. « Ce type d’éducation populaire outille les professionnels et les intervenants pour [qu’ils deviennent] plus inclusifs dans leur approche, mais aussi pour [qu’ils comprennent] mieux ce que sont les enjeux qui touchent les jeunes et les familles », précise Mona Greenbaum, directrice générale de l’organisation.

Celle qui estime passer au moins la moitié de son temps à chercher du financement, au lieu de se consacrer à des actions concrètes pour la communauté, rappelle que l’homophobie, la transphobie et la stigmatisation à l’école conduisent à des problématiques de santé mentale. « La dépression, les problèmes de consommation, l’itinérance […], il s’agit de jeunes rejetés à la maison, intimidés à l’école, sans ressources. C’est toujours la même histoire », se désole Mme Greenbaum. Selon elle, une éducation sexuelle positive, émancipatrice et inclusive à la fois chez les jeunes et les gens qui interviennent auprès d’eux peut réellement changer les choses, voire sauver des vies.

Et bien que la concentration d’organismes communautaires soit plus forte dans la métropole que dans le reste du Québec, l’accès aux services demeure très variable d’une région à l’autre. « À notre avis, il est urgent que le gouvernement déploie des fonds pour permettre d’avoir plus de ressources du genre dans toutes les régions », conclut pour sa part Milca Bibeau.

Pour le moment, on sent l’essoufflement : les demandes sont en croissance et le financement ne suit pas. Le recrutement est difficile et on voit de plus en plus d’épuisement professionnel. Sur le terrain, on cherche encore un peu d’espoir.

