Fierté Montréal: célébrer, revendiquer, recommencer

Fierté Montréal lance son plus grand moment de l’année : le festival Fierté Montréal, considéré comme la plus grande célébration de ce genre dans la francophonie. Si, dans les rues et sur la scène, on célèbre la diversité sexuelle et de genre, on profite aussi de cet événement à grand déploiement pour mettre en lumière quelques-unes des nombreuses revendications des groupes LGBTQ+.

En entrevue, Simon Gamache, le directeur général de Fierté Montréal, est catégorique : « On ne peut pas séparer l’aspect programmation des revendications […], et dans toutes nos décisions de programmation, dans chaque choix d’artiste sur scène ou en conférence, il y a un lien avec les revendications. C’est la beauté d’un festival ; on donne de la visibilité à des personnes, à des réalités et à des communautés. »

Des revendications qui évoluent

Historiquement, Fierté Montréal décidait des revendications qui allaient être mises en avant, mais depuis l’année dernière, les choses se font un peu différemment. « On s’est dit qu’on allait élargir la réflexion, explique M. Gamache. Le Conseil québécois LGBT, qui a 30 ans cette année, a une mission complémentaire à la nôtre puisque son travail, c’est la défense des droits. Le Conseil québécois, avec ses membres, a définiun plan commun de revendications dans lequel on retrouve plus d’une centaine d’éléments. Parmi ceux-ci, on a sélectionné 11 revendications qui sont mises en avant par Fierté Montréal. »

De l’éducation sexuelle dans les écoles à l’isolement des aînés, des changements demandés au cadre législatif aux luttes autochtones, la diversité des revendications choisies illustrent bien l’ampleur des défis auxquels font face les communautés LGBTQ+, peu importe l’âge, l’origine ou le statut social. Il est important de rappeler que ce ne sont pas que des revendications ; ce sont des problèmes de société qui touchent, de façon directe ou indirecte, tous les Québécois.

Fierté Montréal, prêter sa voix

Le directeur général insiste pour dire que Fierté Montréal est un puissant outil de diffusion. Les récents chiffres partagés par l’organisation estimaient que l’ensemble de ses plateformes lui permettait de rejoindre jusqu’à 260 millions de personnes.C’est un rayonnement qu’aucune autre Fierté dans la francophonie ne peut atteindre. « On peut célébrer, c’est super, admet Simon Gamache. Mais on peut aussi se servir de ça pour sensibiliser le public [aux enjeux LGBTQ+] et avoir un impact. Il fallait que ça serve à autre chose que faire uniquement la promotion d’un festival. »

Fierté Montréal se tourne ainsi vers les organismes communautaires pour les aider à véhiculer leurs messages. « L’an dernier, nous avons noté une croissance du nombre d’organismes et de groupes 2SLGBTQIA+. On travaillait avec 121 d’entre eux pendant le festival : offre de financement, participation aux Journées communautaires ou au défilé, interventions sur les sites festivaliers, etc. Cette année, ils seront plus de 180. Il n’y a aucune autre organisation au Québec qui a des liens avec autant de groupes », explique le directeur général, précisant que malgré ses allures de grande structure, il n’y a que 15 personnes qui travaillent à Fierté Montréal.

D’ailleurs, des stratégies pour mieux se déployer à l’année, ne serait-ce que dans les trois mois qui précèdent le festival, sont à entrevoir, comme le souhaite Simon Gamache. « On ne fait pas d’interventions, on est en soutien aux groupes puisqu’on peut amplifier leur travail par nos plateformes. Mais si tout est concentré dans une période de 11 jours, il y a une limite à ce qu’on peut faire. »

Au-delà des frontières

Le travail de Fierté Montréal traverse les limites de la métropole, en plus de faire sa marque à l’international. « En matière de ressources, nous sommes la plus grande Fierté dans le monde francophone. Pour donner un comparatif, nous avons un budget d’environ 6,5 millions de dollars par année. À Paris, la Marche des Fiertés a un budget de 110 000 euros. On est en quelque sorte un phare d’espoir pour la francophonie, et les demandes viennent de partout. Mais on veut vraiment s’arrimer très solidement dans le terreau québécois. »

L’équipe de Simon Gamache doit donc relever le singulier défi d’arrimer les revendications, les avancées et les reculs des communautés, dans le cadre d’un festival financé pour faire du développement économique.

Une programmation parlante

D’entrée de jeu, M. Gamache expliquait qu’il existe à Fierté Montréal un lien de longue date entre la programmation et les revendications, et l’édition de cette année ne fait pas exception, sur scène comme dans la rue.

Dans le cadre des Journées communautaires les 11 et 12 août, la rue Sainte-Catherine, entre Saint-Hubert et Papineau, accueillera un nombre record d’organismes. « C’est une excellente occasion pour mieux comprendre les enjeux actuels et la nature des revendications », assure-t-il en invitant la population à venir rencontrer ces gens qui interviennent au quotidien avec les communautés LGBTQ+.

Le festival Fierté Montréal se déroule du 3 au 13 août 2023.

