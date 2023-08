La pétanque, au-delà du pastis

Que l’on soit flâneur ou vacancier, les parcs ont beaucoup à offrir à celui ou celle qui les fréquente, dont la participation — ou la simple observation — de jeux purement ludiques ou plus compétitifs dans les carrés verts ou les carrés de sable. Aujourd’hui : la pétanque.

Il fait chaud au parc La Fontaine en cet après-midi de la fin juillet. Peu après 17 h, les boulistes convergent vers le terrain de pétanque. Chaque joueur qui arrive est accueilli par des salutations, des sourires et des baisers. À entendre les accents, on se croirait à Marseille.

Un homme trace un cercle sur le sol en poussière de roche, duquel s’élanceront les joueurs. L’un d’eux jette une bille de bois, le « but », ou « cochonnet », à une dizaine de mètres devant lui. Deux équipes lanceront ensuite des boules de métal en alternance, marquant des points en les plaçant plus près du cochonnet que leur adversaire, jusqu’à ce qu’une des équipes atteigne les 13 points.

Il en est ainsi presque tous les jours de l’été, raconte Franck Fromont, président du club La boule du parc La Fontaine. Fondé en 1956 par Jean Rafa, un Français expatrié à Montréal pour poursuivre une carrière musicale, le club compte aujourd’hui 150 membres, qui se réunissent pour des parties amicales, comme lors de notre visite. Le club organise aussi plusieurs tournois durant la saison.

Il y a trois types de pétanque, explique Franck Fromont : « La pétanque festive, entre un verre avec les copains autour d’un barbecue. La pétanque loisir, donc là, déjà c’est un peu plus compétitif, [mais ça demeure] récréatif. Et il y a la pétanque compétitive. »

Pour garder le contact

La pétanque festive, c’est ce que pratique régulièrement Simon Généreux Vien au parc Jarry avec ses amis. Il a commencé à jouer durant la pandémie, lorsque se retrouver au parc était l’une des seules façons de garder contact avec ses proches. « [Ça permettait] de boire des bières et du vin, de manger du fromage et du saucisson, [tout] en faisant une activité », explique-t-il.

Il ajoute que, même si sa pratique de la pétanque avec ses deux acolytes, Henry et Samuel, « reste purement ludique et semi-accessoire à une visite au parc », les amis-adversaires se font tout de même un devoir de comptabiliser leurs résultats. « Il faut quand même se remettre dans la face qui est le meilleur, on s’entend ! » lance l’homme dans la jeune trentaine.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Et que répondrait-il à quelqu’un qui qualifierait la pétanque d’un sport de « vieux » ? « Je dirais qu’il a raison et qu’il n’y a rien de mal à ça ! » s’exclame-t-il. Il reconnaît que beaucoup de joueurs sont âgés, mais qu’ils sont d’autant plus redoutables, allant jusqu’à déneiger les terrains pour étirer la saison. « Ils sont vraiment bons », confie-t-il, admiratif.

Dans l’antichambre des pros

Ce sont ces joueurs endurcis que Franck Fromont qualifierait de « récréatifs ». « Il y a des jours où on joue entre nous, on s’amuse, dit-il. D’autres jours, on met un peu d’argent en jeu pour pimenter la partie. » Ça reste amical, mais on commente les parties et on scrute chaque jeu.

L’un des boulistes présents, Yacob Nour, est particulièrement attentif au déroulement des parties. Il sait reconnaître un coup de maître quand il en voit un, lui qui a déjà participé aux Championnats du monde. « Pour arriver à un très haut niveau, ça prend un minimum de 10 ans de pratique assidue et d’entraînement sérieux », explique-t-il.

Ayant arrêté la compétition il y a une dizaine d’années par manque de temps, M. Nour joue maintenant de façon récréative. Comme beaucoup de Québécois, selon lui, puisqu’« ici, la pétanque est reconnue comme un sport de loisir, un sport de personnes âgées », alors qu’en France, le sport est beaucoup plus compétitif.

Il précise qu’en France, berceau du sport, on peut y jouer toute l’année, alors qu’ici, en raison du climat, la saison est condensée en quelques mois. Yacob Nour plaide d’ailleurs pour la construction d’un boulodrome à Montréal, où on pourrait jouer toute l’année. Un souhait partagé par Franck Fromont, qui rêve aussi d’une école de pétanque où il pourrait organiser des camps pour les jeunes de tous âges, afin de susciter l’intérêt pour le sport et de planter les graines de futurs champions.

Passer aux choses sérieuses

De futurs champions qui porteront les couleurs du Canada à travers le monde, doit espérer Alexander Bendi, président de la Fédération de pétanque du Québec. « On est en train d’instaurer des programmes pour amener ça dans les écoles », explique-t-il, afin de former la relève du sport malgré une « population vieillissante ».

La fédération regroupe une trentaine de clubs de pétanque au Québec et près de 2000 membres. Des chiffres qui ne se comparent évidemment pas à ceux de la mère patrie. « En France, ils sont 450 000 joueurs, c’est télévisé, il y a beaucoup de streaming », dit M. Bendi. Ce qui n’empêchera pas le Canada d’envoyer une délégation au Bénin et une autre en Thaïlande à l’automne pour participer aux Championnats du monde.

Plus près de chez nous, des terrains se trouvent dans plus d’une vingtaine de parcs de Montréal et dans plusieurs autres villes québécoises. On peut même emprunter un jeu de pétanque gratuitement dans certaines bibliothèques.

Et le pastis, dans tout ça ? Impossible de parler de pétanque sans mentionner le spiritueux aromatisé à l’anis et à la réglisse. Originaire du sud de la France, tout comme la pétanque, la boisson s’est exportée avec le sport. Cela dit, aucune trace de pastis lors de notre passage. Les boulistes expliquent en consommer à l’occasion, mais la constante, en pétanque, est tout simplement de passer du bon temps à l’extérieur.

« La pétanque, c’est le roi des sports de parc ! » lance sans hésiter Michael Sarazen, rencontré au parc La Fontaine. On devine que, pour lui, il n’y a pas de meilleure façon de profiter de l’été que de se retrouver au parc pour taquiner la boule. Et à voir le nombre d’adeptes sur place, on peut difficilement lui donner tort