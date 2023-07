Ouverture officielle du REM

Plus de sept ans après le lancement du projet, le Réseau express métropolitain (REM) voit enfin le jour ! L’ouverture officielle des cinq premières stations du REM a lieu aujourd’hui, après une fin de semaine de portes ouvertes gratuites qui ont attiré plus de 120 000 visiteurs. Il est désormais possible de rallier le centre-ville de Montréal à partir de Brossard en moins de 20 minutes, 20 heures par jour. La mise en service des segments de l’Ouest-de-l’Île, de la Rive-Nord et du centre de Montréal est prévue pour la fin de 2024. Celle du segment menant à l’aéroport est prévue pour 2027.