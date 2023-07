Quand le crime organisé revêt les habits de Lupin

La subtilisation d’oeuvres d’art constitue un crime bien mystérieux, digne d’une aventure d’Arsène Lupin. Mais qui sont les voleurs d’art aujourd’hui ? Quelles créations volent-ils ? Premier texte d’une série à dévorer comme un roman policier : le marché mondial de l’art volé.

Si le vol d’oeuvres d’art évoque pour plusieurs le gentleman cambrioleur qui s’empare de la toile d’un grand maître, il est de plus en plus le fait du crime organisé, et même de terroristes qui financent ainsi leurs activités. Les vols de peintures, de sculptures et d’artefacts de l’Antiquité ont eu un regain de vigueur en raison de la pandémie de COVID-19 et, malgré les efforts des forces policières, la plupart de ces crimes restent impunis.

Selon le Global Art Market Report, les ventes mondiales d’art ont engrangé près de 68 milliards $US en 2022. Mais quelle est la part du marché illicite d’oeuvres volées ? Si l’UNESCO a fait circuler le chiffre de 10 milliards (environ 15 % du marché global), la somme a été critiquée par des experts, qui la jugent enflée, notant qu’il n’y a pas de données fiables pour mesurer l’ampleur du marché noir.

Sans avoir de chiffres précis, des cas bien réels nous permettent toutefois d’en saisir l’ampleur. La banque de données privée Art Loss Register, fondée en 1990 à Londres au bénéfice notamment des compagnies d’assurances, compte plus de 700 000 oeuvres et artefacts archéologiques volés. Des coups de filet l’illustrent aussi. En 2019, l’opération Medicus d’Europol visant la Bulgarie a permis de saisir 4 600 objets de l’Antiquité, principalement d’époque romaine. Un mois plus tard, 10 000 objets étaient saisis et 23 personnes arrêtées au cours de l’opération Archei visant cette fois l’Italie, après que le crime organisé eut pillé la région de la Calabre.

L’UNESCO note que bien que la majeure partie du commerce de l’art soit légale, des oeuvres tombent entre les mains du crime organisé, servant au blanchiment d’argent, et même aux terroristes pour financer leurs activités. Selon l’organisme international, ce marché illicite prospère notamment en raison de la faiblesse des lois ainsi que des conflits et des guerres des dernières années, qui ont mené aux pillages du patrimoine culturel de la Syrie et de l’Irak, et plus récemment de l’Ukraine.

Les cibles des voleurs

Les voleurs s’en prennent-ils plus aux musées, aux collections privées ou aux sites archéologiques ? « Toutes ces réponses », lance en entrevue Bonnie Czegledi, une avocate de Toronto spécialisée en vols d’oeuvres d’art et autrice du livre Crimes Against Art.

Interrogée pour savoir si leurs cibles de choix étaient plutôt les peintures ou les sculptures, l’avocate répond que cela varie en fonction des modes et du goût du jour. Les photographies n’étaient pas considérées comme attirantes, vu leur potentiel aisé de reproduction, mais l’histoire a récemment fait mentir ce constat : l’an dernier, un cliché célèbre de Winston Churchill a été dérobé au Château Laurier, à Ottawa, souligne-t-elle.

En entrevue avec Le Devoir, l’agent Jake Archer, membre principal de l’Unité des crimes sur l’art du FBI, est allé droit au but en réponse à la même question : « Tout ce qui est accessible et pas suffisamment protégé. »

La production artistique de Pablo Picasso serait très prisée : selon Art Loss Register, il est l’artiste « le plus volé au monde », avec plus de 1000 oeuvres dérobées.

Si les oeuvres sont très célèbres, il sera difficile de les revendre, car les galeries et les maisons d’encan sauront qu’elles sont issues d’activités criminelles, note Me Czegledi. Si elles sont inconnues, il n’y aura pas d’intérêt de la part des acheteurs potentiels. C’est pourquoi la cible est souvent des oeuvres de « milieu de gamme ».

Quant au « moment parfait » pour réaliser un cambriolage dans un musée, Me Czegledi signale que certains se sont produits lors du transport d’une oeuvre ou encore lors de travaux de construction dans les espaces d’exposition : « beaucoup de gens deviennent facilement familiers avec les lieux » sans éveiller de soupçons.

Les criminels aiment bien aussi choisir une journée fort occupée pour les policiers, ajoute l’avocate : la célébrissime peinture Le cri d’Edvard Munch a été volée d’un musée d’Oslo, au premier jour des Jeux olympiques de 1994 de Lillehammer, également en Norvège. Le vol historique du musée américain Isabella Stewart Gardner s’est produit le jour de la Saint-Patrick, à Boston, alors qu’une bonne partie des forces policières était occupée avec la populaire parade et les diverses célébrations.

La COVID-19 a fourni des occasions supplémentaires aux cambrioleurs, car les musées étaient fermés et moins surveillés, rappelle Me Czegledi. « Il y a eu une augmentation des vols. »

L’UNESCO le confirme : la pandémie a mené à des défis dans la prévention et la surveillance du trafic durant le confinement. « Nous avons vu des musées être ciblés et une augmentation inquiétante des pillages des sites archéologiques en même temps qu’une hausse des ventes en ligne, ce qui a accéléré le rythme des ventes et fait augmenter le prix des artefacts — incluant ceux de provenance douteuse », indique l’organisme international.

Les voleurs, eux, sont loin de l’image de l’élégant cambrioleur incarné par le personnage littéraire Arsène Lupin. Si certains sont des amateurs, d’autres sont membres du crime organisé : selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, ces derniers sont de plus en plus impliqués dans le trafic de la propriété culturelle, à la fois dans les marchés légitimes comme les encans, mais aussi dans les marchés clandestins.

Sans oublier que le loup est parfois dans la bergerie : certains bandits étaient bien ancrés au sein des institutions culturelles, comme ce directeur de la bibliothèque Girolamini, en Italie, qui a subtilisé à son profit quelque 4000 livres anciens et manuscrits.

Des crimes non résolus

Le « terrible » vol survenu au Musée des beaux-arts de Montréal en 1972 n’est toujours pas résolu, souligne Bonnie Czegledi. Des voleurs ont pénétré dans le musée par un puits de lumière et, à l’aide de cordes et de poulies, en sont repartis avec divers objets précieux et 18 toiles, dont certaines étaient signées de la main de Rembrandt, Rubens, Delacroix ou Brueghel. Des pièces pourraient toujours réapparaître dans 20 ou 30 ans : une telle durée « n’est rien dans le monde de l’art », explique l’avocate.

Les pièces peuvent demeurer cachées pendant de très longues périodes, affirme l’experte. De plus, comme certains tableaux prennent de la valeur avec le temps, des cambrioleurs préfèrent attendre.

Mais les bandits ne cherchent pas tous à se départir de leur butin, note l’agent spécial Jake Archer : « Il y a beaucoup de voleurs qui veulent l’objet pour eux-mêmes », afin de l’admirer à leur guise. Personne ne les voit, ce qui réduit à néant les possibilités de dénonciation. C’était le cas du Français Stéphane Breitwieser, qui en a dérobé au moins 200 au fil des ans pour les accumuler chez lui. « Il y a un marché noir pour l’art, mais ce n’est pas comme dans les films de Hollywood, précise l’agent du FBI. Il y a des groupes organisés à la manière d’une entreprise, qui préoccupent grandement le FBI. Mais il y a aussi des criminels ayant des intérêts similaires et qui se les échangent entre eux. »

Me Czegledi explique que les grandes maisons d’encan font de nombreuses vérifications et ont des experts à leur disposition quand des oeuvres leur sont proposées : il est plus difficile d’y revendre une oeuvre volée. Mais de plus petites maisons d’encan n’ont pas les mêmes moyens et peuvent être une porte d’entrée pour les criminels.

Selon le FBI, la plupart de ces crimes sont non résolus. « Quand les criminels se font arrêter, c’est l’exception », confirme Me Czegledi.

Vols d’oeuvres d’art au Québec et au Canada Vol au Musée des beaux-arts de Montréal, 1972 Il s’agirait du plus important vol d’art de l’histoire canadienne. À l’aide d’une échelle, trois hommes ont pu accéder à un puits de lumière situé sur le toit du musée et sont descendus grâce à une corde. Ils se sont ensuite emparés de 39 objets précieux et de 18 toiles. Parmi celles-ci : un Rembrandt, un Rubens et un Delacroix. Après le crime, les voleurs ont déposé un tableau de Brueghel l’Ancien dans un casier de la gare Centrale de Montréal pour entamer des négociations, qui ont avorté. Aucune autre oeuvre n’a été retrouvée, et les malfaiteurs sont toujours en liberté. Vol de chaussures royales indiennes, Toronto, 2006 Le vol a été perpétré au Bata Shoe Museum. Les chaussures du XIXe siècle, brodées d’or et serties de pierres précieuses, ont vraisemblablement été portées par un membre de la royauté en Inde, et ont une valeur de plus de 160 000 $CA. Un directeur de magasin de photographie à l’oeil aguerri a reconnu les objets en plaçant les clichés qu’il venait de développer dans une enveloppe. Les chaussures ont été retrouvées et les deux voleurs ont été condamnés. Des oeuvres de Riopelle volées dans l’atelier de l’artiste, Laurentides, 2005 Des voleurs sont entrés par effraction le 30 juin 2005 dans l’atelier de l’artiste québécois, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides, et y ont volé quatre de ses oeuvres. En 2022, une lithographie du célèbre peintre a été retrouvée par la police dans une résidence de Mirabel, au nord de Montréal. Trois sont toujours manquantes et recherchées par la police. Vol d’une photo de Winston Churchill dans un hôtel, Ottawa, 2021 ou 2022 La célèbre photo du premier ministre britannique Winston Churchill existe en plusieurs exemplaires. Celle exposée au Château Laurier a été volée entre Noël 2021 et les premiers jours de janvier 2022 selon l’hôtel, et a été remplacée par un faux. Les autorités recherchent toujours le cliché en noir et blanc.