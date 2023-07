Du progrès, mais encore du travail à faire pour l'égalité des sexes

L’écart entre les hommes et les femmes tend à se résorber sur plusieurs plans, mais du travail reste à faire, notamment sur les plans de la santé et de la rémunération, indiquent des mises à jour de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Depuis un an, l’institut publie des indicateurs dans la Vitrine statistique sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui dressent un portrait de la situation sur une pléthore de sujets comme l’éducation, le revenu, la santé ou la violence.

Le niveau de scolarité au Québec s’est amélioré depuis une quinzaine d’années chez les personnes de 25 à 64 ans. Or, davantage d’hommes que de femmes ne détiennent pas de diplôme, et le taux de diplomation au collégial et à l’université est plus élevé chez les femmes, note-t-on.

« Mais c’est sûr qu’en matière de rémunération, il y a un retard », nuance la coordonnatrice du programme d’analyses et d’indicateurs sociaux de l’ISQ, Marie-Andrée Gravel, qui ajoute que les femmes travaillent moins d’heures par année que les hommes, avec un écart de près de 273 heures.

Il y a eu une croissance importante du revenu depuis 2005, ce qui représente une avancée importante selon l’ISQ. Mais les femmes continuent de gagner moins d’argent que les hommes. Leur rémunération horaire moyenne est de 29,29 $ pour l’année 2022, contre 32,54 $ pour le sexe opposé. Elles gagnent également 229 $ de moins par semaine que la gent masculine. « La rémunération hebdomadaire tient aussi compte du fait que les femmes travaillent moins d’heures que les hommes, donc le retard est aussi dû à ça », souligne Marie-Andrée Gravel.

Davantage de femmes au pouvoir

La coordonnatrice note une avancée importante dans les milieux décisionnels puisque 48 % des personnes faisant partie de la haute direction dans les ministères et organismes gouvernementaux étaient des femmes au 31 mars dernier. Cela représente une hausse de 14 points de pourcentage par rapport à 2012. Et il y a désormais plus de femmes que d’hommes juges à la Cour du Québec ; elles sont 154 (sur 303 juges), contre seulement 103 il y a une dizaine d’années.

« À l’Assemblée nationale, nous sommes à 46,4 % de femmes, c’est la plus forte proportion jamais enregistrée, ajoute Marie-Andrée Gravel. On voit aussi une amélioration au municipal, même si c’est plus faible. »

La santé fait toutefois partie des autres éléments à surveiller. « L’anxiété, les troubles de l’humeur, c’est toujours plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, souligne la coordonnatrice. Tout comme le niveau élevé de stress et la conciliation travail-famille. Ça va être à regarder dans les prochaines années », étant donné que 26 % des femmes perçoivent leurs journées comme assez ou extrêmement stressantes, contre 18 % pour les hommes.

L’ISQ compte approfondir certaines dimensions et prévoit ajouter, d’ici l’été 2024, de l’information sur plusieurs groupes de femmes et d’hommes. « On tend vers l’analyse intersectionnelle », affirme Mme Gravel.