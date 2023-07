Quoi retenir de la fin de semaine?

Des milliers de curieux essaient le REM

Le Réseau express métropolitain (REM) a été victime de son succès samedi plus de 60 000 curieux s’étant massés à ses stations dans l’espoir d’essayer le tout nouveau train léger. Au maximum de sa capacité, les organisateurs ont dû demander au public de reporter les visites à dimanche.

Le REM avait atteint en début d’après-midi sa capacité maximale, a-t-on appris. « On a dépassé les 20 000 personnes en trois heures », avait déclaré le directeur des communications de CDPQ infra, Jean Vincent Lacroix. « Ce qu’on réalise, c’est qu’il s’agit d’un événement historique », se réjouissait le porte-parole.

À la gare Centrale, vers 13 h, Le Devoir a pu constater que la file d’attente effectuait un tour complet de la gare, avant de s’étendre dans les couloirs menant à l’extérieur, pour poursuivre sa course jusque dans la rue Belmont, à l’arrière du quadrilatère. Même son de cloche à la station Brossard, où la sécurité évaluait l’attente entre une heure et une heure et demie en fin d’avant-midi.