L’avis d’ébullition causé par le bris d’aqueduc a été levé à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé samedi soir que l’avis d’ébullition de l’eau qui était en vigueur depuis vendredi dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en raison d’un bris d’aqueduc majeur a été levé.

« Les analyses des échantillons d’eau des dernières heures démontrent que la situation est rétablie. L’Agglomération (de Montréal) a l’assurance que l’eau rencontre en tout point les exigences de la réglementation en matière de qualité de l’eau potable. Ce faisant, il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer dans ce secteur », a-t-on annoncé dans un communiqué.

L’avis d’ébullition touchait 75 000 résidents dans le quadrilatère délimité par les boulevards Rosemont et Industriel, ainsi que la rue Molson et la 25e avenue.

Il avait été mis en place à la suite du bris d’aqueduc majeur qui est survenu vendredi matin à l’intersection de la rue Bélanger et de la 17e avenue, dans le quartier Saint-Michel.

La Ville a précisé que le bris d’aqueduc « majeur » concernait une conduite d’eau potable de 36 pouces et que les dégâts se situaient principalement entre les rues Bélanger et Jean-Talon, ainsi qu’entre la 17e et la 19e avenue.

De plus, le bris de la conduite a causé un affaissement de la chaussée au coin de la 18e avenue et de la rue Bélanger.

La cause du bris reste inconnue pour le moment.