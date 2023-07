Si vous les avez manqués

Quelles sont les pires voies cyclables du Québec?

Qu’on s’en serve pour les déplacements, la détente ou le sport, qu’il soit propulsé par un moteur électrique ou par nos bons vieux quadriceps — ou les deux —, le vélo fait de plus en plus d’adeptes et occupe de plus en plus de place sur nos routes, au grand plaisir des uns ou déplaisir des autres. Le Devoir vous présente sa recension de quelques voies cyclables parmi les plus problématiques de la province.