Worldcoin déjà sous l’oeil des organismes de réglementation européens

Moins d’une semaine après son lancement, la cryptomonnaie Worldcoin, créée par Sam Altman, le patron d’OpenAI, est scrutée par plusieurs organismes de réglementation qui s’inquiètent de son système de vérification basé sur une reconnaissance de l’iris humain.

« Worldcoin a mis en oeuvre une collecte de données en France », ce qui « semble contestable, de même que les conditions de conservation des données biométriques », a indiqué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une déclaration à l’Agence France-Presse (AFP).

Après un premier examen, l’autorité française a défini son homologue du land de Bavière, en Allemagne, comme chef de file au sens du règlement européen sur les données personnelles. Il doit donc mener les investigations, avec le concours de la CNIL.

« Nous vous confirmons que nous avons ouvert une enquête sur la protection des données concernant Worldcoin et Tools for Humanity. Nous ne pouvons pas encore communiquer les résultats de l’enquête à ce stade de la procédure », a déclaré l’autorité bavaroise à l’AFP.

Worldcoin a été lancé dès la fin juin en Allemagne, pays dont est originaire l’un de ses cofondateurs, Alex Blania, actuellement dirigeant du holding californien de Worldcoin nommé Tools for Humanity.

Le système Worldcoin est censé devenir une sorte de passeport numérique fonctionnant grâce à la chaîne de blocs qui permettrait à ses utilisateurs de prouver leur identité en ligne sans transmettre de données personnelles.

Données biométriques

Mais pour obtenir ce sésame, l’usager doit d’abord se soumettre à un balayage de l’iris par un orb, un appareil biométrique conçu par Worldcoin.

Il doit ensuite télécharger WorldApp, un portefeuille numérique qui lui permet de recevoir, depuis lundi dernier, des « Worldcoin token », la cryptomonnaie désormais utilisable par les millions d’utilisateurs ayant participé à la version bêta de la plateforme.

Au-delà des craintes sur l’utilisation de données personnelles biométriques — et donc particulièrement critiques —, cette nouvelle monnaie numérique arrive alors que la réputation de l’industrie des cryptomonnaies souffre de l’effondrement spectaculaire de FTX et d’autres faillites de plateformes majeures. La monnaie Worldcoin n’est d’ailleurs pas disponible aux États-Unis à ce stade, et les autorités de réglementation essaient de mieux encadrer ce secteur.

L’agence britannique de protection des données (ICO) a de son côté indiqué à l’AFP qu’elle avait bien noté le lancement de la nouvelle monnaie et qu’elle allait « se renseigner ». Les organisations doivent évaluer en amont les risques liés à la récolte de données personnelles, surtout biométriques, a rappelé un porte-parole de l’ICO. « Elles doivent aussi avoir des bases légales claires pour traiter des données personnelles. Si elles se fondent sur l’obtention du consentement, celui-ci doit être donné librement et pouvoir être retiré sans préjudice », a-t-il ajouté.

Worldcoin a passé trois ans à développer son projet, et deux millions de personnes se sont inscrites pendant la phase de test pour obtenir un passeport numérique baptisé « World ID ». En avril, BuzzFeed avait fait part de la colère de certaines d’entre elles, qui se sont senties piégées par les promesses de l’entreprise après avoir accepté le balayage de leur iris. Interrogé par le site d’information, Alex Blania avait reconnu que la communication aurait pu être « meilleure dans certains cas ».

Quelque 1500 orbs vont être déployés dans le monde pour permettre à des millions d’autres utilisateurs de s’inscrire, d’après le site Web de Worldcoin. « C’est le début d’un long voyage. Tout ne va pas se passer de façon parfaite, surtout au début », a écrit Alex Blania sur Twitter/X au moment du lancement mondial, lundi.