Un bureau pour «décoloniser» les services aux Autochtones

Las d’attendre que le gouvernement québécois accepte de reconnaître le racisme systémique au sein de ses institutions, le Bureau du Principe de Joyce offre des services de formation et d’accompagnement aux organisations de la santé et des services sociaux qui veulent changer leurs façons de faire sur le terrain.

La communauté attikamek de Manawan aura droit à une annonce importante lors de la 18e édition de son pow-wow annuel, samedi : le Bureau du Principe de Joyce entrera en activité dès lundi pour offrir son aide aux organisations qui souhaitent adopter « des mesures décoloniales » au sein de leurs services.

« On le voit comme un bureau qui est responsable du volet politique, qui doit faire des revendications pour l’adoption du Principe auprès de différentes organisations gouvernementales, mais aussi qui doit mener des projets concrets qui ont des répercussions effectives sur les soins donnés aux personnes autochtones », explique Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale du Bureau du Principe de Joyce, infirmière clinicienne et membre du comité d’experts de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

On garde toujours en tête que dans la communauté de Manawan, il y a encore beaucoup de gens qui subissent de la discrimination, qui ont des craintes et des insécurités avant d’aller consulter dans le système de santé.

Le Principe de Joyce, né de réflexions de la communauté attikamek de Manawan à la suite du tragique décès de Joyce Echaquan en septembre 2020, « vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle », peut-on lire sur le site de l’organisation.

Mais pour Jennifer Petiquay-Dufresne, ce principe va bien au-delà des mots qui y apparaissent.

« Le Principe de Joyce, ce n’est pas juste le document ni le principe en tant que tel, c’est aussi ce qu’il représente : c’est un outil de décolonisation important pour la santé et les services sociaux, et pour d’autres sphères de la société aussi. »

La nouvelle est un soulagement pour toute la communauté attikamek, mais spécialement pour les proches de la défunte, qui espèrent que le Bureau pourra faire changer les choses au sein des institutions publiques.

« [Sa famille] était très contente de voir que ça avance, et elle est fière de voir que le Principe de Joyce va rayonner et permettre de servir le devoir de mémoire qu’on a envers elle. Ce qu’on veut, d’abord et avant tout, c’est que ce drame ne soit pas arrivé pour rien », raconte Jennifer Petiquay-Dufresne sur un ton solennel.

Volonté des organisations

Depuis la création du Principe de Joyce, en 2020, par le mouvement Justice pour Joyce, plusieurs groupes et organisations ont manifesté leur volonté de l’appliquer dans leur secteur d’activité, à la grande surprise des membres de l’équipe.

On compte parmi les organisations qui soutiennent et veulent appliquer le Principe de Joyce l’Association médicale canadienne, l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal et Médecins du monde. Le gouvernement fédéral a également donné son appui en 2021.

Bien que le premier ministre François Legault ait présenté ses excuses à la famille de Joyce Echaquan, il refuse encore aujourd’hui de reconnaître le racisme systémique au sein des institutions publiques.

« On ne va pas attendre après le gouvernement Legault, parce que la pression va finir par venir d’ailleurs que de nous. Les organisations de santé et services sociaux sont souvent en attente d’une orientation claire de la part du gouvernement avant de se mettre en action, et ça peut les ralentir dans leurs démarches. Mais concrètement, on voit que des gens sur le terrain sont motivés à le mettre en oeuvre », ajoute Mme Petiquay-Dufresne.

Communauté ébranlée

Près de trois années ont passé depuis le drame qui a coûté la vie à Joyce Echaquan. La jeune mère attikamek est décédée le 28 septembre 2020 au Centre hospitalier de Lanaudière (hôpital de Joliette) quelques heures après avoir diffusé en direct une vidéo dans laquelle on peut entendre des commentaires haineux à caractère racial prononcés par le personnel soignant.

Son décès, qui aurait pu être évité, selon le rapport du coroner, a laissé une trace indélébile sur les habitants de la région, qui redoutent encore aujourd’hui de subir le même traitement dans les services publics.

Pour l’équipe du Bureau du Principe de Joyce, il était important de faire l’annonce de l’inauguration de ses services dans un rassemblement important pour la communauté.

« Le pow-wow, c’est vraiment un événement culturel de reconnexion à soi, à qui on est, à notre nature profonde. Quand on nous a demandé de l’annoncer là, on ne pouvait pas faire autrement qu’accepter », indique Mme Petiquay-Dufresne