Les accidents de travail en hausse dans l'industrie de la construction

Le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles rapportés dans le milieu de la construction a augmenté de 28 % au Québec entre 2018 et 2022, a constaté Le Devoir. Cette hausse a été particulièrement marquée à Laval, où des leaders syndicaux blâment le « laxisme » de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

En 2018, 7443 lésions professionnelles, qui comprennent les accidents de travail et les maladies professionnelles, ont été rapportées à la CNESST de la part d’employés travaillant dans le milieu de la construction au Québec. En 2022, ce nombre a atteint 9502, ce qui représente une hausse de 28 %, montre une compilation fournie par l’organisme provincial au Devoir.

Cette augmentation coïncide avec celle de 28,9 % du nombre d’heures travaillées sur les chantiers de construction en 2022 par rapport à 2018, remarque l’Association de la construction du Québec (ACQ). « La situation est restée stable », fait valoir son porte-parole, Guillaume Houle, qui convient qu’« il y a lieu de s’améliorer » pour réduire le nombre d’accidents de travail sur les chantiers de construction.

Des employés mal formés

La hausse du nombre d’heures travaillées dans l’industrie de la construction ne peut cependant être le seul facteur expliquant la hausse des lésions professionnelles rapportées à la CNESST, rétorquent plusieurs leaders syndicaux joints par Le Devoir.

« La prise en charge par le milieu, elle est déficiente, elle n’est pas bonne », lance sans ambages Simon Lévesque, qui est responsable de la santé et de la sécurité à la FTQ-Construction. « On ne prend pas les accidents de travail au sérieux dans l’industrie de la construction, et on mise beaucoup sur le facteur chance. Et on ne peut pas faire autrement que d’arriver à des lésions quand on mise sur le facteur chance. »

Dans plusieurs régions du Québec, d’ailleurs, la croissance du nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles déclarés à la CNESST dépasse celle des heures de travail rapportées dans le milieu de la construction. Cette hausse atteint ainsi 70 % entre 2018 et 2022 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 38 % dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Capitale-Nationale, tandis que Laval se distingue nettement par une augmentation de 129 % entre ces deux mêmes années.

Or, les dernières années ont justement été marquées par un recours accru aux « bassins », dans le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre. Ceux-ci permettent aux employeurs de différentes régions de recruter des travailleurs sans diplôme dans le domaine pour lequel ils sont embauchés, à condition que ces derniers s’engagent à suivre une formation annuelle de trente heures dans le métier visé, de même qu’un cours en santé et sécurité sur les chantiers de construction.

« On se ramasse avec des gens qui ne sont pas conscients des risques de leur environnement » parce qu’ils sont « sous-formés », relève Simon Lévesque.

À cela s’ajoute le manque de planification et de supervision des chantiers, sans compter la pression que subissent les travailleurs pour respecter des échéanciers serrés, souligne pour sa part le conseiller syndical pour la CSD Construction à Laval, Nasser Succès. « Dans la perspective où le chantier est toujours dû pour hier, ça ne peut pas aider » à la sécurité des travailleurs, glisse-t-il.

Le cas de Laval

Des leaders syndicaux joints par Le Devoir font par ailleurs état d’un « laxisme » de la part des inspecteurs de la CNESST, particulièrement à Laval, région où le nombre de lésions dans le milieu de la construction a le plus augmenté dans les dernières années. Les inspecteurs de la CNESST qui exercent dans cette région seraient ainsi moins enclins à remettre des constats d’infraction aux entrepreneurs fautifs et à ordonner sur-le-champ l’arrêt des travaux lorsque des déficiences en matière de santé et de sécurité sont décelées, selon nos sources.

Or, « si on lui donne la latitude et des délais [pour intervenir], l’entrepreneur se laisse aller » et la sécurité des chantiers se dégrade « jusqu’à ce qu’un accident survienne » et qu’on rectifie la situation, déplore Éric Fabre, qui est représentant syndical à Laval pour la FTQ-Construction. « C’est souvent des choses qui arrivent sur des chantiers à Laval », poursuit-il.

Dans une réponse par courriel, la CNESST a rejeté « cette interprétation d’un certain laxisme dans ses interventions à Laval ». Elle note, d’une part, que les lésions enregistrées dans les dernières années comprennent des cas où des employés de la construction ont contracté la COVID-19, ce qui peut expliquer une partie de la hausse rapportée. D’autre part, les lésions sont rapportées en fonction du lieu de résidence, et non de travail, des employés, poursuit la CNESST. « Ainsi, la lésion professionnelle d’un travailleur résidant par exemple dans la région de Laval qui aurait subi un accident du travail sur un chantier de la région de Montréal sera classée dans la région du lieu de résidence, soit celle de Laval », poursuit l’organisme.

La CNESST fait également valoir que de nouveaux mécanismes de prévention en vigueur depuis le 1er janvier dernier au Québec pour améliorer la sécurité des travailleurs de la construction ont déjà eu pour effet de faire augmenter de 3 % cette année, par rapport à la même période en 2022, le nombre de visites réalisées au Québec par les 120 inspecteurs de l’organisme. Ce sont 5822 visites sur les chantiers de construction québécois qui ont eu lieu, en date du 30 juin 2023, indique la CNESST, qui a distribué l’an dernier 1486 constats d’infraction à l’échelle de la province en lien avec des contraventions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail survenues dans le secteur de la construction.

À Laval, cependant, le nombre de visites de chantier a diminué de 2018 à 2021, avant de connaître une légère remontée en 2022. La CNESST a ainsi mené 574 visites dans cette région en 2022, contre 997 en 2018.

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a un manque cruel d’inspecteurs par rapport au nombre de chantiers à couvrir », que ce soit à Laval ou ailleurs au Québec, relève pour sa part Jean-Michel Houdet, qui est conseiller syndical à la CSD Construction, où il s’occupe de la prévention dans les milieux de travail. La CNESST, quant à elle, insiste pour dire que la sécurité dans les milieux de travail est une « responsabilité partagée » et que tant les travailleurs que leur employeur ont des droits et des responsabilités « en matière de prévention ».