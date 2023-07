La vie après le démantèlement

Ils avaient trouvé un coin tranquille où planter leurs tentes en bordure de la rivière des Prairies. Ils vivaient ainsi, au coeur du parc Basile-Routhier, dans le quartier Ahuntsic, depuis plusieurs semaines — et certains même depuis plus d’un an. Mais, le mois dernier, une dizaine de campeurs ont été expulsés par l’arrondissement, à la suite de plaintes de résidents.

Sans logement, ces personnes forcées à l’itinérance ont dû trouver de toute urgence un autre endroit où s’installer. Trouver de nouveaux repères. Encore.

Un morceau de forêt au bord de l’eau, masqué de la route par des feuillages : c’est là que Vanessa Sarrasin a abouti, avec sa tente, sa glacière et quelques valises de vêtements. Il fait chaud et humide. La jeune femme de 36 ans nous présente celui qu’elle appelle « son amoureux », qu’elle a rencontré « dans sa vie d’avant ». « Avant, on avait l’épicerie juste à côté, on était proches d’une station de métro. On est isolés, ici, personne ne nous voit. »

Elle s’interrompt, prise d’une quinte de toux, puis s’allume une cigarette, en chassant les moustiques d’un revers de la main. Dans le parc où ils étaient avant d’être expulsés, Vanessa et son compagnon vivaient juste à côté d’un pavillon géré par un organisme à but non lucratif, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE). C’est là que les campeurs pouvaient recharger leur téléphone, utiliser les toilettes, boire de l’eau ou un café, et venir chercher de l’eau chaude.

« C’est un espace public, donc tout le monde est bienvenu à l’intérieur, on ne fait pas de différence », souligne la directrice générale de l’organisme, Nathalie Dion.

L’un des campeurs, Scott, avait même passé l’hiver dans le parc. « Il avait mis deux tentes l’une sur l’autre pour rester au chaud », précise une retraitée rencontrée sur la piste cyclable qui serpente le long de la rivière. Nous avons croisé plus tard Scott à vélo, qui peinait à monter une côte avec sa remorque pleine. Visiblement en colère, il n’a pas souhaité répondre à nos questions. Nous apprendrons peu après que depuis le démantèlement, ce dernier s’est fait voler sa tente, deux fois.

Bouleversement des habitudes

« Des gens nous aidaient [au parc] Basile-Routhier », glisse Vanessa. « Ici les ressources sont plus loin, moins nombreuses », nous dit-elle. Elle demande l’heure. « Mon cell est pas chargé, c’est pour ça qu’on sait pas à quelle heure se lever, on sait pas quelle heure il est », explique-t-elle.

Elle déplore aussi que Rue Action Prévention Jeunesse (RAP Jeunesse), un organisme communautaire qui suit les personnes vulnérables du quartier, se trouve à plus de 20 minutes de marche de là. Elle s’y rend malgré tout chaque jour — l’organisme est ouvert en semaine, de 9 h à 15 h.

Devant le petit local anonyme sont garés plusieurs vélos, et quelques cellulaires sont branchés à la prise de courant extérieure. Les itinérants peuvent y trouver un repas, se doucher et passer du temps ensemble et avec les intervenants. Un infirmier est également là pour prodiguer les premiers soins si nécessaire. Nous y avons retrouvé Vanessa avec son compagnon, ainsi que Scott et une douzaine d’autres personnes. Ils partageaient un repas et jouaient aux échecs, dans une ambiance conviviale et détendue.

« Au centre de jour l’été dernier, on accueillait en moyenne de 10 à 14 personnes, alors qu’aujourd’hui, les petites journées, c’est plutôt 20 », précise Josane, une intervenante rencontrée sur place.

Depuis le démantèlement, « [les campeurs] se sont trouvés d’autres coins où camper, où rester. Il y en a qui ont perdu leur matériel, donc ils dorment maintenant en plein air. Il y en a qui se sont dispersés un peu partout », énumère Marc-André Lachapelle, travailleur de rue pour RAP Jeunesse.

« Il y avait une ou deux personnes plus vulnérables parmi eux, et ce sont ces personnes-là dont on n’a plus de nouvelles. C’est plus inquiétant, dans le sens où elles avaient de gros problèmes de santé mentale. On ne sait pas où elles sont rendues. »

Isolement et frustration

Si le campement a été démantelé, c’est notamment en raison de plaintes que l’arrondissement a reçues de la part de résidents qui vivent à la lisière du parc Basile-Routhier. Des travailleurs communautaires avaient pourtant essayé d’organiser des rencontres entre les campeurs et les plaignants. Mais avant que cela puisse se faire, les campeurs ont reçu un avis d’expulsion.

« Ils se sont sentis exclus du processus, comme si leur voix n’avait pas d’importance. Et nous, ça nous a fâchés, parce qu’on pensait pouvoir organiser ça, faire de la médiation, et puis on nous a coupé l’herbe sous le pied », déplore le travailleur de rue Marc-André Lachapelle.

Contacté à ce sujet, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a fait valoir que « le nombre de tentes ayant […] augmenté, la cohabitation sociale [avec les résidents] est devenue encore plus difficile et les risques d’incendie se sont intensifiés ». La porte-parole, Émilie Miskdjian, a ajouté que l’arrondissement travaille de pair avec RAP Jeunesse, mais que « les campements ne sont pas une solution, ni durable ni sécuritaire pour les personnes en situation d’itinérance ».

« Aucune rencontre n’était prévue par l’arrondissement entre les résidents et les personnes en situation d’itinérance », a-t-elle précisé par courriel.

Depuis le démantèlement, le lien de confiance que RAP Jeunesse avait tissé avec les itinérants au fil des années a été ébranlé. « On a le sentiment qu’ils ne veulent plus nécessairement dire où est leur spot, pour ne pas prendre de chance », souligne Marc-André Lachapelle.

Un isolement qui inquiète les intervenants. « Ce qui arrive, c’est qu’après ils s’éloignent, puis là s’ils consomment, ils sont tout seuls. Tandis que quand ils sont les uns près des autres, on sait exactement où ils sont, et à ce moment-là, on peut faire notre job de prévention », explique Josane.

Malaise et empathie

Les résidents rencontrés au parc Basile-Routhier se sont montrés eux aussi préoccupés pour l’avenir des campeurs, qu’ils avaient appris à connaître depuis l’été dernier. « Avec les avis de tornade et tout ça, c’est insécurisant de ne pas avoir de toit », s’inquiète Elisabeth, croisée au pavillon de GUEPE. « On peut tous se retrouver un jour sur un carton, sous un pont ou dans une tente. »

Une activité d’initiation au camping en plein air, prévue par GUEPE dans le parc, avait d’ailleurs suscité un certain malaise chez plusieurs résidents après le démantèlement du camp. L’organisme a finalement décidé de déplacer son événement au parc de Beauséjour, situé un peu plus loin.

« Cachez cette misère que je ne saurais voir ! » lance ironiquement Xavier. Selon cet intervenant, le fait que l’arrondissement autorise des activités de camping comme celle-ci, « ce n’est pas pensable ».

« Des gens comme vous et moi, on peut aller camper, mais, eux, ils n’en ont pas le droit. Ça résonne comme deux poids, deux mesures », lâche-t-il.

D’après lui, ce démantèlement est vécu, pour ces personnes vulnérables, comme une seconde exclusion de la société. « On a toujours renvoyé les pauvres. On les a toujours repoussés du centre-ville, des habitations, parce qu’on ne veut pas que ce soit visible, on veut pas montrer ce que la société crée. »

Un avis partagé par Marc-André Lachapelle. « Un des gros problèmes de l’itinérance, c’est qu’on invisibilise ces gens-là, on ne veut pas les voir dans notre quartier. Et on ne met pas non plus d’argent dans les ressources pour les aider », soutient-il. « Mais ce sont des citoyens comme tout le monde, ils ont le droit d’occuper l’espace public, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d’être là. »