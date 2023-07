Au pays ruisselant

Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Quatrième de huit articles.

Je savoure l’instant, un peu embrumée par la nuit trop courte. Il est 6 h 20 du matin à la porte 23, au fin bout du terminal 2 de l’aéroport Kastrup, à Copenhague. Affalée sur un banc, pendue à mon espresso, devant ces tableaux électroniques qui déroulent leurs horaires, je me sens — pour rien, pour tout ça — en joie.

Ça y est, nous sommes dans les airs. Tout est vaporeux, y compris dans mon esprit que je laisse doucement dériver. Les lumières encore allumées des villes de soie en bas, qui se réveillent dans le petit matin. Les campagnes, les forêts. Les plaines, les vallons. Et puis et puis, enfin, la mer.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Dans l’avion, un petit aux cheveux blond-blanc comme les blés. Deux agentes de bord qui bayent aux corneilles. Elles connaissent à peu près tout le monde à bord, dont Julius, mon voisin de siège, côté hublot. Un colosse qui rentre chez lui après sept semaines à bourlinguer sur les océans comme manoeuvre. Il rentre chez lui aux îles Féroé.

Féroé ? En anglais, Faroe. Ne pas confondre avec Fårö, dans la mer Baltique, où Ingmar Bergman vécut et tourna des films. Féroé ? Des cailloux égarés dans l’Atlantique Nord. Un archipel composé de 18 îles et îlots, situé entre l’Islande et la Norvège, avec l’Écosse des Shetland comme terre la plus proche.

Intégrées au circuit des croisières nordiques, ces îles sont de plus en plus fréquentées par touristes, aventuriers et poètes de la marche et des aurores boréales, en mal de climats tempérés l’été comme l’hiver. L’Amérique et l’Europe brûlent ; pas les îles Féroé, adoucies par le Gulf Stream qui les baigne. Attendries par les pluies qui les enveloppent presque toute l’année, avec parfois de « notables efforts du soleil pour briller », décrit le routard.

Photo: Monique Durand Le Devoir

L’archipel est une province autonome du royaume du Danemark depuis 1948, dotée d’un gouvernement exerçant ses compétences dans tous les domaines, sauf quelques-uns comme la défense. Dans l’avion, les « bouclez vos ceintures » sont proférés en féroïen et en anglais, mais pas en danois, pourtant la deuxième langue officielle des Féroé, vue par une frange de la population comme langue coloniale. « L’anglais est en train de supplanter le danois, en particulier chez les jeunes », affirme l’universitaire féroïenne Malan Marnersdóttir.

Des moines irlandais en auraient été les premiers habitants au VIIIe siècle, en quête de lieux d’ermitage et de plus de solitude encore que dans leur verte Erin. Puis, au IXe siècle, les Irlandais en auraient été chassés par des Vikings, originaires de l’actuelle Norvège, qui s’établirent sur l’archipel féroïen à la recherche de terres pour la culture et l’élevage. D’ailleurs, mon voisin de siège, Julius, l’air bon comme du bon pain, pourrait avoir une bouille de Viking.

Pays de vents, de rafales et de turbulences. Juste aux soubresauts de l’avion, Julius sent ses îles proches. J’ai le nez collé dans le hublot qu’il m’a gentiment cédé. Atterrir à Féroé, c’est comme atterrir à Pakuashipi—Saint-Augustin, sur la Basse-Côte-Nord du Québec. Moitié amerrissage, moitié atterrissage. Spectaculaire. Surplomber l’écume des vagues et la somptuosité des falaises, puis se poser entre deux rangées de montagnes. On a le sentiment que le pilote sue sang et eau pour maintenir l’appareil en équilibre au milieu des bourrasques, on l’aide un peu en balançant les épaules. Ouf, pas mécontente de toucher le bon vieux plancher des vaches !

On débarque dans l’or et l’ocre d’un rayon qui s’est mis en frais de nous accueillir. Première image des îles Féroé : une corneille, dont cet instant de lumière allume le plumage d’ébène. Je ne reverrai plus le soleil de tout mon séjour à Féroé. Mais je reverrai des corneilles.

Pays de ports, de ponts, de tunnels

Pays ruisselant de partout, veines et veinules striant les montagnes d’où dévalent les eaux du ciel qui retournent à la mer. À moins que ce soit la mer bue par le ciel ? Les gouttelettes comme des petits ponts jetés à la verticale.

Ponts, tunnels sous-marins et terrestres, traversiers et hélicoptères vous charroient d’île en île. Un rond-point routier sous-marin, le premier au monde, a été inauguré en 2020. Le réseau de tunnels a modifié les paysages. Il a surtout changé la vie de ce petit pays de 53 000 habitants. Un peu la même histoire que la route 138 parvenue jusqu’à Natashquan et Kegaska : communications améliorées, vie quotidienne facilitée, tissu social chambardé.

L’agglomération principale des îles Féroé s’appelle Tórshavn, un nom viking. Elle se targue d’être la plus petite capitale au monde. Population : 14 000. Partie ancienne de la ville très jolie, cerclée de mer. Mais tout est cerclé de mer ici. Sobriété typiquement scandinave. Cité qui ne paraît pas trop atteinte encore par l’hyperconsommation. Un grand centre commercial tout noir, sans strass ni falbalas. Pas trop atteinte non plus par le tourisme de masse. Quoique. Des projets de construction d’hôtels sont dans l’air. Et les agriculteurs se plaignent déjà que les visiteurs troublent leurs pâturages.

Mon hôtel fait face au port. Pas d’arbres, mais une forêt de mâts. Il n’y a pas d’arbres sur ces îles, contrée proprement lunaire. La pluie est incessante. Je dors dans une cellule de moniale. J’entends le vent de l’Atlantique Nord et les perles d’eau rebondir sur les toits de Tórshavn. Dessous ma paillasse, je sens le bouillon des océans et le feu de la terre. Pour savourer la pluie, écrivait Bernardin de Saint-Pierre en 1784, cité par l’historien français Alain Corbin, « il faut que notre âme voyage et que notre corps se repose ».

Je fonds en pensant au titre si beau de la poète féroïenne Liv Maria Róadóttir Jaeger, Je t’écris sur du papier mouillé, qui sera publié bientôt au Québec par Le Noroît, en collaboration avec le Laboratoire sur l’imaginaire du Nord de l’UQAM.

Libre et prospère

1814. Les îles Féroé, tout comme l’Islande, deviennent danoises alors qu’elles étaient jusque-là norvégiennes. L’idée d’une communauté nationale émerge petit à petit. Voilà qu’on s’attelle à construire un soutien orthographique au féroïen, qui n’était qu’une langue parlée. 1892. Le premier livre écrit en féroïen paraît. 1938. Fin de l’interdiction d’enseigner en féroïen. 1948. Les îles Féroé acquièrent un régime d’autonomie très avancé.

« Une petite nation libre et prospère. » Voilà comment la décrit François Alfonsi, membre de la Commission du développement régional de l’Union européenne (UE). Les îles Féroé ont un PIB plus élevé que le Danemark, et l’un des plus élevés d’Europe. Elles possèdent université, théâtres, maisons d’édition et même une compagnie aérienne, Atlantic Airways !

Nation farouchement attachée à sa liberté. Refus d’appartenir à l’UE quand le Danemark y a fait son entrée en 1973. Refus d’adhérer aux sanctions européennes contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine : 25 % de l’économie féroïenne repose sur les ventes de poissons aux Russes. Nation aussi farouchement attachée à sa langue, dont elle essaie d’enrayer le dépérissement et dont elle a fait le socle de son identité. Avec la pluie.

Cette pluie s’entend jusqu’à l’intérieur du Musée national des îles Féroé, par des claies de ventilation disposées ici et là, sous lesquelles je m’arrête. Font-elles partie de l’esthétique du lieu ? « Je suis le poème de la Terre, dit la voix de la pluie », strophe célèbre du poète américain Walt Whitman.

Fin de la visite au musée. Dans mon sac, j’enfouis le petit carnet de notes acheté à la boutique. Pour le protéger du poème de la Terre.

Samedi prochain : S’appuyer contre le vent