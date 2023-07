Inauguration du REM: entre curiosité et appréhension

L’heure de vérité a sonné pour le Réseau express métropolitain qui, lundi — premier jour de sa mise en service —, accueillera ses premiers « vrais passagers » entre Brossard et la gare Centrale à Montréal.

Pour les usagers des transports en commun de la Rive-Sud, habitués à prendre un autobus les menant directement au centre-ville, c’est une nouvelle ère qui commence, marquée par une certaine appréhension et beaucoup de frustration.

Résidente de Saint-Bruno, Isabelle Dubé se rend plusieurs fois par semaine dans le Vieux-Montréal pour le travail. Elle monte dans l’autobus 300 d’Exo, dont l’arrêt est situé à cinq minutes de marche de sa résidence. L’autobus file ensuite vers Montréal en empruntant le pont Samuel-De Champlain. Elle descend à l’angle du boulevard Robert-Bourassa et de la rue William, à sept minutes de son bureau. « De porte à porte, c’est 30 minutes. J’ai un express pour moi. C’est extraordinaire ! Et j’ai toujours de la place pour m’asseoir. »

À compter de lundi toutefois, elle devra s’habituer à une autre routine, car le REM détient désormais l’exclusivité du corridor du pont Samuel-De Champlain. La plupart des autobus qui avaient l’habitude de franchir le fleuve seront détournés vers les stations du REM de Brossard.

Isabelle Dubé, qui devra faire une correspondance de l’autobus au REM, s’attend à ce que son temps de trajet soit allongé, jusqu’à une heure, d’autant que le métro léger la conduira jusqu’à la gare Centrale, située à une vingtaine de minutes de son travail. « De toutes les choses, pour moi, c’est la pire », dit Isabelle Dubé qui, pendant la pandémie, avait renoncé à sa voiture pour adopter les transports en commun. « Je ne veux pas me racheter d’auto parce que je trouve que ça n’a pas de sens, mais je sais que je vais y perdre. »

Karine Tremblay, elle, habite à Carignan. Lorsqu’elle doit aller à Montréal, elle se rend en voiture au stationnement incitatif Chevrier, à Brossard, pour prendre l’autobus express 90 vers le centre-ville. L’arrivée du REM l’enthousiasme et l’inquiète à la fois. « Les transports en commun, c’est nouveau pour moi. J’adore ça. J’ai la chair de poule quand je dépasse tout le monde dans le trafic sur le pont Samuel-De Champlain », dit-elle au sujet de la voie réservée du pont.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le REM, qui roulera sans entrave sur le pont, devrait lui assurer le même petit bonheur, mais pour le reste, bien des questions subsistent, notamment en ce qui a trait à son temps de parcours et aux places de stationnement disponibles à la station Brossard. « Mais je suis une optimiste de nature. Ça pourrait peut-être être un peu plus rapide. » Et le REM, climatisé et moderne, devrait être plus confortable que les autobus parfois bondés, espère-t-elle.

Les transports en commun, c’est nouveau pour moi. J’adore ça. J’ai la chair de poule quand je dépasse tout le monde dans le trafic sur le pont Samuel-De Champlain.

Sid Ahmed Rabia a la chance d’habiter à moins de cinq minutes de la station Du Quartier, à Brossard. Il accueille donc le REM à bras ouverts. « Actuellement, je dois prendre deux autobus pour aller au centre-ville de Montréal. Mais quand le REM va arriver, je vais me rendre [à la station] à pied », explique-t-il. « Je risque de gagner 40 minutes par jour. »

Séduire les automobilistes

Porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS), Axel Fournier estime que les usagers qui perdent le plus sont ceux qui travaillent dans le Vieux-Montréal, d’autant que la station Griffintown n’est pas prête. « Probablement que ceux qui ont le plus hâte d’essayer le REM, ce ne sont pas les usagers réguliers du transport collectif, mais les usagers occasionnels, qui sont moins habitués au système d’autobus », avance-t-il.

Photo: Adil Boukind

Son arrivée a cependant de bons côtés puisque la refonte du réseau d’autobus permet d’améliorer la desserte sur la Rive-Sud, notamment dans l’axe du boulevard Taschereau avec la nouvelle ligne 650 qui aura une fréquence accrue, souligne-t-il.

Difficile pour l’instant de faire des prévisions sur le succès du REM une fois l’effet « wow » passé. Les automobilistes renonceront-ils à leur voiture pour se rendre au centre-ville de Montréal ? Axel Fournier croit que ceux-ci sont davantage susceptibles de monter à bord du REM lors d’événements spéciaux à Montréal.

Il y aura peut-être plus de fréquence des autobus.

M. Fournier croit qu’il faudra plusieurs années avant que le plein potentiel de ce métro léger automatisé se concrétise, d’autant qu’à terme, les trains se rendront jusque dans l’ouest de l’île de Montréal, à Deux-Montagnes et à l’aéroport Montréal-Trudeau. « Je serais surpris que ce ne soit pas un succès. »

Un mode performant

Son maître d’oeuvre, CDPQ Infra, et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) estiment que le REM devrait être bénéfique pour une majorité d’usagers. « La correspondance est quelque chose qui est pénalisant dans un parcours client, mais qui est pris en compte dans le temps de parcours global », avait expliqué Philippe Dubé, directeur principal, Relations avec les partenaires à l’ARTM, lors d’un point de presse le 17 juillet dernier. « Pour la majorité des cas, le temps de déplacement devrait être identique ou amélioré. […] On met en place un mode qui est plus performant et plus fiable sur le plan de l’exploitation. »

Jean-Vincent Lacroix, directeur des communications de CDPQ Infra, précisait que contrairement aux autobus, le REM ne sera pas affecté par la congestion automobile ou les caprices de la météo. Les débarcadères des autobus seront très proches des quais du REM. Les trains passeront à haute fréquence et pourront faire le parcours entre Brossard et la Gare centrale en 18 minutes, avait-il expliqué. « On est assez certains qu’en fin de compte, les gens vont y voir des avantages, tant au niveau de la fréquence que de la durée du trajet. »

Le train pourra transporter plus de personnes que les autobus. C’est sûr qu’il y aura des correspondances et que ce sera plus complexe, mais au bout de la ligne, on va se rendre. Avant de juger comment ça va se passer, il faut l’essayer.

Reste que pour de nombreux usagers de la Rive-Sud avec qui Le Devoir s’est entretenu, les avantages ne paraissent pas si évidents.

Comme d’autres, Éléane Côté, de Saint-Bruno, s’attend à ce que son temps de parcours soit plus long avec le REM. Les simulations du Réseau de transport de Longueuil lui indiquent que son trajet pourrait lui prendre entre 59 et 77 minutes, alors qu’il est de 45 minutes avec l’autobus d’Exo. « Avant, à bord de l’autobus, j’allumais mon ordi et je répondais à mes emails. Là, il va falloir que je descende de l’autobus pour prendre le REM. Il n’y a aucune amélioration », déplore-t-elle.

Également de Saint-Bruno, Audrey-Anne Roberge partage ces appréhensions. « Je vais le tester pour des raisons économiques et aussi, parce que pour moi, c’est important le transport en commun. Mais si ça prend trop de temps avec les transferts et la coordination, je vais prendre ma voiture. »

Étudiante à l’Université Concordia, Émilie Depelteau doit déjà faire jusqu’à une heure en transport en commun entre Carignan et le centre-ville de Montréal. Elle ignore si son parcours sera plus long avec le REM. « Il y aura peut-être plus de fréquence des autobus », espère-t-elle. Le wifi gratuit à bord des trains lui paraît toutefois un élément intéressant.

Le trajet de Joël Morin, qui demeure à Chambly, pourrait être aussi allongé, mais il estime que le REM offrira plus de bénéfices qu’on pense, notamment du point de vue environnemental. « Le train pourra transporter plus de personnes que les autobus. C’est sûr qu’il y aura des correspondances et que ce sera plus complexe, mais au bout de la ligne, on va se rendre. Avant de juger comment ça va se passer, il faut l’essayer », dit-il

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.