Des résidents de Saint-Michel pris de court par le bris d’une conduite d’eau

Une vingtaine de résidences ont été évacuées dans le quartier Saint-Michel vendredi matin, où de nombreux garages et sous-sols ont été inondés en raison du bris d’une conduite d’eau dont la cause demeure inconnue. Des résidents affectés par cette situation pressent la Ville de les dédommager, tandis que l’opposition officielle montre du doigt le manque d’entretien du réseau d’aqueduc de la métropole.

« Je suis effrayée », lance Elena Constantin, rencontrée en matinée en plein coeur du secteur résidentiel inondé, parcouru de façon régulière par des pompiers venus faire état de l’étendue des dégâts et aider les citoyens dans le besoin.

À 4 h du matin, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a été appelé à se rendre dans ce secteur en raison d’une fuite d’eau. Devant l’ampleur des dégâts, de 60 à 80 pompiers ont rapidement été dépêchés dans un quadrilatère délimité par l’avenue Léonard-De Vinci à l’ouest et la 20e avenue, à l’est, et les rues Jean-Talon et Bélanger, au nord et au sud.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

En tout, une vingtaine de résidences ont été évacuées. Il s’agit essentiellement de sous-sols, de demi-sous-sols et de garages. Elena Constantin a ainsi vu son garage et le logement de son fils être complètement inondé vendredi matin. Les pertes, raconte-t-elle, sont énormes. « C’est tout qui part dans l’eau. Le frigo, les meubles, les vêtements, tout », soupire-t-elle, désemparée. « Je suis assurée parce que j’ai une assurance de maison, mais je ne sais pas si elle va couvrir autant de choses », se questionne la dame, qui se demande par ailleurs si la Ville de Montréal la dédommagera pour les impacts de ce bris de conduite, dont la cause demeure inconnue.

Vers 11 h, la fuite d’eau avait commencé à réduire considérablement en ayant recours à « deux valves principales et quatre valves secondaires », a indiqué en mêlée de presse le chef de division au centre de formation du SIM, Martin Guilbault. « On travaille maintenant à vérifier l’étanchéité des valves », a-t-il poursuivi.

Afin d’offrir un toit aux résidents dont le logement a été inondé, la Ville a proposé de rediriger ceux-ci au Centre Étienne-Desmarteau, dans l’arrondissement de Rosemont — La Petite-Patrie, où la Croix-Rouge a été mobilisée. Plusieurs locataires et propriétaires inondés ignorent d’ailleurs quand ils pourront réintégrer leur logis.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

« Tout a été inondé, le salon, la chambre, la cuisine, tout ! », se désole Tai Pham, tout en faisant brièvement visiter au Devoir son logement envahi d’une eau brunâtre. Dans les prochains jours, le locataire dormira dans le logement d’un ami, en attendant que le propriétaire répare son logement situé au sous-sol d’un bâtiment du secteur inondé. À quelques dizaines de mètres, Billel Aktouche, un locataire qui venait d’emménager il y a une semaine dans son logement s’est aussi dit pris de court par cette inondation. « Mes choses étaient encore dans des boîtes », soupire-t-il. Or, son nouveau logis se retrouve déjà inhabitable, du moins temporairement.

« Je reviens voir si je peux récupérer quelques petites affaires », nous lance pour sa part Lucie Deslauriers, avant de pénétrer dans son appartement, où l’eau lui monte au-dessus des genoux. Elle aussi ira dormir chez une amie pendant « les prochains jours », jusqu’à ce que l’appartement où elle demeure depuis des années soit de nouveau habitable. « J’ai une assurance pour les biens matériels, mais ce sera au propriétaire à faire les travaux dans l’appartement », souligne-t-elle.

Une vingtaine de résidences ont été évacués dans le quartier Saint-Michel à la suite d'un bris de conduite. Plusieurs garages et sous-sols ont été inondés. #polmtl pic.twitter.com/26O0beicsy — Zacharie Goudreault (@zac_goudreault) July 28, 2023

Un réseau en manque d’entretien

Au moment où ces lignes étaient écrites, la Ville n’avait pas précisé la cause de ce bris de conduite. Martin Guilbeault n’a également pu préciser en matinée si la conduite en question était vieillissante, au moment où une partie importante du réseau d’aqueduc de la métropole est en fin de vie.

Dans une déclaration envoyée au Devoir, le porte-parole du parti d’opposition Ensemble Montréal en matière d’infrastructures, Alan DeSousa, a fait valoir que le bris de cette conduite d’eau vendredi démontre « qu’il faut accélérer la cadence en matière de réfection du réseau d’aqueduc ».

« Or, c’est plutôt l’inverse actuellement : l’administration de Projet Montréal a ralenti le rattrapage du déficit accumulé par les décennies de sous-investissement chronique. Depuis des années, la Ville de Montréal n’arrive pas à atteindre ses cibles de renouvellement des conduites », a-t-il déploré. « Chaque kilomètre qui n’a pas été remis à neuf s’ajoute au rattrapage à faire. Il est inévitable, qu’à terme, ce ralentissement ait des incidences sur la vie des citoyens », a-t-il poursuivi.

En octobre 2015, le bris d’une conduite d’aqueduc avait inondé des dizaines de sous-sols dans un large périmètre dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

La Ville de Montréal fera le point sur la situation à 13 h 30.