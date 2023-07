Un automobiliste dans un état critique après une collision sur la route 117

Un homme dans la soixantaine a été gravement blessé après une collision entre sa voiture et un camion lourd, en fin d’après-midi jeudi sur la route 117, dans les Laurentides.

L’automobiliste, qui était seul à bord, a été conduit à l’hôpital et l’on « craint pour sa vie », a indiqué Ève Brochu Joubert, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Vers 16h10, les services d’urgence ont été appelés à intervenir sur la route 117, à la hauteur de Lac-Saguay. « Le petit véhicule, qui circulait en direction nord, se serait retrouvé dans la voie inverse avant d’entrer en collision avec un camion poids lourd qui transportait du bois », a précisé Mme Brochu Joubert.

Les deux personnes qui se trouvaient à bord du camion n’auraient pas été blessées gravement et ont été transportées en centre hospitalier seulement « par prévention », a affirmé la porte-parole de la SQ.

Cette dernière a ajouté que la route 117 a été complètement bloquée à la circulation. « Un patrouilleur formé en enquête collision et un enquêteur vont se déplacer sur les lieux afin d’éclaircir les causes et circonstances de l’événement. »

Lundi soir dernier, sur cette même route, mais cette fois dans la municipalité de La Conception, un automobiliste a perdu la vie après une collision avec un camion-citerne transportant du diesel.