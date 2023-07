L’étude canadienne sur l’alcool est-elle «pseudoscientifique»?

L’étude canadienne qui recommande au gouvernement fédéral de modifier ses directives sur la consommation d’alcool à faible dose n’a rien d’un travail scientifique rigoureux et colporte des mensonges, affirment des chercheurs étrangers.

« C’est très frustrant de lire dans le rapport que la preuve scientifique a changé depuis 2011. Ça n’a pas changé ! Ce qui a changé, c’est leur modèle, pour essayer de… je ne dirais pas prouver, mais soutenir leur argument », laisse tomber Creina Stockley, coprésidente de l’International Scientific Forum on Alcohol Research (ISFAR) et professeure associée à l’Université d’Adélaïde.

Aux côtés de deux douzaines d’autres chercheurs, principalement des États-Unis et de l’Europe, elle a entrepris de réviser l’étude du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) de janvier 2023. Ils ont rédigé une critique acerbe de sa méthodologie.

L’étude du CCDUS a fait grand bruit au Canada pour sa conclusion : mieux vaut boire le moins possible, puisqu’il existe un risque pour la santé au-delà de la consommation de deux verres par semaine, tant chez les hommes que chez les femmes. « La science évolue, et les recommandations sur la consommation d’alcool doivent changer », peut-on lire dans son résumé.

Malgré cette demande de modification des recommandations canadiennes, formulée il y a plus de six mois, Santé Canada n’a toujours rien changé à ses directives officielles, issues d’une étude du CCDUS qui date de 2011. Le ministère fédéral refuse obstinément de dire s’il a l’intention de le faire.

Amalgame pseudoscientifique ?

Jointe en Australie, Mme Stockley est intarissable sur tout le mal qu’elle pense des conclusions du CCDUS. La chercheuse travaille depuis les années 1990 aux directives sur l’alcool de son pays. Elle croit que le public s’attend à une limite claire de la quantité d’alcool recommandée.

« Le modèle utilisé a perdu tout contact avec la réalité. […] Et honnêtement, nous croyons que les études sélectionnées ne représentent pas la quantité et la qualité des études sur la question », soutient-elle.

Selon la méthodologie présentée dans le rapport du CCDUS, intitulé Repères canadiens sur l’alcool et la santé, 5884 résultats apparaissaient à l’époque dans la littérature scientifique à ce sujet. De ce nombre, 780 revues systématiques ont été jugées pertinentes, mais toutes sauf 16 ont été rejetées pour diverses raisons. Le modèle s’évertue ensuite à modéliser « le risque de décès pour divers niveaux de consommation moyenne d’alcool ».

Cette démarche est qualifiée d’« amalgame pseudoscientifique d’études sélectionnées » par le médecin R. Curtis Ellison, professeur d’épidémiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Boston et coauteur de la révision. Il poursuit : « [Les conclusions du rapport du CCDUS] correspondent aux idées préconçues [des auteurs] et ignorent de nombreuses études de haute qualité dont les résultats peuvent ne pas soutenir leur propre point de vue. »

Sa critique s’articule aussi autour de l’idée que l’étude canadienne ne fait pas la différence entre les modes de consommation d’alcool : de petites quantités prises régulièrement ou de grandes quantités consommées lors de cuites. « Les auteurs ont créé des directives qui ne s’appliquent à aucun individu ni à aucune population en particulier », peut-on lire.

Un débat et ses influences

Dans une réponse étoffée aux questions du Devoir, jeudi, le CCDUS a défendu sa méthodologie et s’en est pris à l’indépendance du panel d’experts qui critique son travail. La conseillère en communication du CCDUS, Wendy Schlachta, accuse ce groupe d’être opaque, de manger dans la main de l’industrie et de s’attaquer systématiquement aux études qui soulignent les risques de l’alcool.

La chercheuse australienne Creina Stockley, par exemple, a elle-même travaillé de 1991 à 2018 à l’Australian Wine Research Institute. Elle a admis qu’il arrive que des chercheurs de son organisation acceptent des fonds de recherche de l’industrie, puisque le financement est « difficile à obtenir des gouvernements », mais assure que les membres de l’ISFAR sont des scientifiques indépendants.

Le Devoir a récemment rapporté que certains des auteurs de l’étude du CCDUS sont très appréciés du groupe militant pour l’abstinence Movendi International, autrefois connu sous le nom d’Ordre indépendant des bons templiers, au point où deux d’entre eux se sont vu offrir un voyage d’affaires, bien qu’ils n’en soient pas membres.

Calcul du risque

Quand l’actuaire québécois Gabriel Patterson a lu les recommandations du CCDUS dans un article, à l’hiver 2023, il a senti que quelque chose clochait dans la manière de présenter le risque. Le passionné de chiffres a plongé dans les données du rapport.

« Si quelqu’un t’arrive avec un deal d’assurance basé sur ces statistiques, il va faire faillite. Ça vaut zéro. [Les chercheurs du CCDUS] mélangent les pommes avec les oranges. On ne peut pas conclure qu’il va y avoir une augmentation de mortalité », calcule-t-il à partir des données présentées sur la consommation hebdomadaire de six verres d’alcool ou moins.

L’étude du CCDUS se base lourdement sur la prémisse voulant que « le risque acceptable » soit la perte de 17,5 années par 100 vies. Ce risque revient à retrancher en moyenne environ deux mois par personne, ou 0,2 % de l’espérance de vie au Québec, qui est de 83 ans. En additionnant les risques de maladies, mais aussi d’accidents et de suicide, en fonction de la consommation moyenne hebdomadaire, elle conclut que le niveau de risque acceptable est atteint à six consommations par semaine. Au-delà de sept, le buveur occasionnel se retrouve donc dans la catégorie finale du « risque de plus en plus élevé », illustrée par la couleur rouge.

Cette présentation dérange des intervenants en dépendance du Québec. « Le discours autour d’un risque zéro passe très mal », explique Karine Bertrand, chercheuse du collectif RISQ (Recherche et intervention sur les substances psychoactives — Québec). « On peut se retrouver avec des gens qui vont trouver que la Santé publique et les chercheurs, c’est comme l’Église : on n’adhère pas du tout, et on arrête d’écouter. »

Confusion en vue

Un sondage mené en mai par Abacus Data et commandé par l’industrie tend à lui donner raison. L’incohérence entre les normes officielles et les « repères » du CCDUS, dont le site Web omet de mentionner qu’ils n’ont pas été validés par Santé Canada, serait à même de créer de la confusion.

Six répondants sur 10 informés de cette différence se disent en proie à un doute quant à la qualité de la science, à une perte de confiance envers le gouvernement ou le CCDUS, ou encore à une confusion générale sur les habitudes à adopter. La majorité des 2000 répondants (72 %) croient toutefois qu’il est judicieux pour la santé de se limiter à six verres par semaine.

72 % C’est la part des répondants à l’enquête du CCDUS qui croient qu’il est judicieux pour la santé de se limiter à six verres par semaine.

Karine Bertrand, comme les autres spécialistes interrogés par Le Devoir, est d’accord avec l’idée d’abaisser la limite de consommations alcooliques recommandée par Santé Canada. La plupart des pays du monde ont d’ailleurs des limites comparables — mais plus basses — que celles du Canada, concluait l’Institut national de santé publique du Québec en 2020. On souligne par ailleurs la difficulté d’établir scientifiquement la limite recommandée.

Dans un courriel en anglais, le CCDUS précise que les habitudes de consommation comme les cuites sont incluses dans son calcul, en fonction d’une méthodologie révisée par les pairs. Il indique que les conclusions de son étude « sont fermement soutenues par la science ».