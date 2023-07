Un refuge mobile pour donner un coup de pouce aux personnes en situation d'itinérance

Tous les mardis et mercredis, Nicholas Singcaster et Florence Paquette stationnent leur fourgonnette blanche en périphérie de la place Émilie-Gamelin. Munis de papiers pour faire une déclaration de revenus, de formulaires pour l’obtention d’une carte d’assurance maladie, de matériel de premiers soins et de bagels au fromage, ils foulent le secteur pour aider ceux et celles qui ont préféré passer la nuit dehors plutôt que dans un centre d’hébergement.

Car les dortoirs destinés aux sans-abri n’ont rien d’idylliques. S’ils offrent un service précieux, ils ne sont pas reposants, explique Florence, une intervenante affiliée à l’Accueil Bonneau. « Il y a beaucoup de règles. Il faut que tu manges à telle heure, que tu te lèves à telle heure. Il y a du bruit. Quand il y a 100 ou 200 personnes et que quelqu’un est en crise, il y a l’autre qui crie, un autre qui veut se battre… À un moment donné, tu deviens surstimulé. »

Le nombre de personnes dans la rue a augmenté. En plus de ceux qui n’aiment pas les refuges, d’autres se butent également à des centres déjà pleins pour la nuit. « Il y a beaucoup plus [d’itinérants] à l’extérieur des ressources qu’à l’intérieur », pense Nicholas, intervenant à la Mission Old Brewery depuis une quinzaine d’années. « L’objectif, c’est vraiment de rejoindre des gens qui ne veulent pas aller utiliser nos ressources dans les établissements. »

L’équipe mobile est active depuis fin mars. Financée par Telus, elle allie sur le terrain des employés de la Mission Old Brewery et de l’Accueil Bonneau, qui ainsi élargissent la portée des services des deux organismes. Elle est aussi de passage dans le quartier des affaires et sur Le Plateau-Mont-Royal les autres jours de la semaine. Une petite clinique a été aménagée à l’arrière de la camionnette ; une infirmière s’y trouve trois heures par semaine.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Lors de notre passage, mardi à 9 h 30, la lenteur du matin se faisait sentir. Sur un fond musical de Charles Aznavour, les gens se réveillent lentement. Florence fait le tour du parc pour en savoir plus sur les besoins de ceux qui sont assis sur des murets ou sur le gazon. « Je n’ai pas besoin de grand-chose, rien que 200, 300 piastres », lance l’un d’eux à la blague.

À côté de lui, Robert s’indigne. « [Mon propriétaire] fouille dans mes papiers, il joue avec mes nerfs », lance-t-il. Il devait le rencontrer le lendemain pour avoir un nouveau toit, mais le rendez-vous a été repoussé. « Ça, c’est la frustration du logement », résume Florence, qui connaît bien l’homme.

Des services parfois inadéquats

Le duo n’oublie jamais d’apporter un bac à lait rempli de nourriture. « On passe souvent par la nourriture, on essaie de créer un lien avec eux », renchérit Florence. Cela leur permet de faire un suivi avec eux.

« As-tu besoin de quelque chose ? », « T’es rendu où ? », « As-tu ta carte RAMQ ? », « As-tu un logement ? ». Entre deux bouchées, Nicholas et Florence peuvent leur prodiguer de l’aide directement ou les référer aux divers organismes du quartier. « Des fois, je fais des cartes de RAMQ une fois par semaine à la même personne parce qu’elle se fait systématiquement voler », confie Florence.

L’intervenante fait généralement deux ou trois tours du parc sans vraiment approcher les personnes qu’elle ne connaît pas pour ne pas entrer dans leur bulle et leur laisser le temps de s’habituer à sa présence. Elle va ensuite leur parler. « Ils se font demander 800 fois par jour comment ils vont. À un moment donné, c’est infantilisant », dit-elle.

Des fois, ils ont eu une mauvaise expérience dans un refuge. Ils avaient vraiment besoin d’aide à ce moment-là et il n’y avait pas de ressources pour eux, donc ils se disent : fuck off, si vous n’êtes pas là pour m’aider, je vais m’arranger tout seul.

Si certains sans-abri ne vont plus dans les refuges, c’est aussi parce que les services sont parfois inadéquats. « Des fois, ils ont eu une mauvaise expérience dans un refuge. Ils avaient vraiment besoin d’aide à ce moment-là et il n’y avait pas de ressources pour eux, donc ils se disent : fuck off, si vous n’êtes pas là pour m’aider, je vais m’arranger tout seul », témoigne Florence.

L’incertitude autour des places disponibles mine aussi la relation des itinérants avec les refuges. « Elles sont pleines, les ressources. […] Le temps d’attente est indéterminé, ça devient une frustration pour eux », renchérit Nicholas.

Alors qu’elle se trouve au nord du parc, Florence s’arrête et regarde attentivement un jeune homme étendu sur le sol. Il semble dormir profondément, et il est difficile de voir s’il respire. Elle détecte finalement un petit mouvement ; elle soupire, soulagée. « On va beaucoup surveiller tout ce qui est surdose d’opioïdes », dit-elle.

L’équipe mobile a d’ailleurs toujours de la naloxone, un antidote en cas de surdose, à portée de main. « Il y a trois semaines, on a eu une surdose avec arrêt cardiaque. On a réussi à le réanimer », confie Florence.

Une solution pour la cohabitation ?

Sur les trottoirs, des policiers circulent à pied et observent la faune locale, où se côtoient itinérants, toxicomanes, nouveaux arrivants, touristes et simples badauds. La Ville de Montréal a augmenté les effectifs policiers et les services psychosociaux dans le secteur après le dépôt de nombreuses plaintes de résidents et de commerçants se sentant envahis par cette population marginalisée.

L’équipe mobile croit par contre davantage aux vertus du soutien qu’à celles de la répression. « Moi, je suis là pour essayer de changer le comportement de la personne. Si tu travailles avec du positif, tu vas obtenir du positif. Si tu travailles du négatif, de la répression, tu n’obtiendras rien », laisse tomber Nicholas.

L’uniforme policier, qui représente l’autorité et le maintien de l’ordre, est mal perçu par les personnes itinérantes. « Même si la police a évolué, ça reste qu’il y a l’uniforme. Pour quelqu’un, ça peut lui rappeler le fait qu’il y a cinq ans, il s’est fait frapper par un policier », souligne Florence. Les policiers ont aussi tendance à mettre leurs mains sur le col, un geste associé à la provocation et à la bagarre en prison, ajoute l’intervenante.

« Quand nous ne sommes pas là, j’ai souvent entendu des histoires de personne qui a eu une contravention quand elle a traversé un feu rouge, jeté un mégot de cigarette au sol ou craché par terre, renchérit-elle. Le ticket fait juste renforcer leur anxiété et leur colère. »

Les deux intervenants disent comprendre l’exaspération de plusieurs personnes face à la concentration d’itinérants et de toxicomanes au centre-ville. « Il y a de la sensibilisation à faire, estime néanmoins Florence. Et surtout, les organismes devraient avoir plus d’argent pour mieux répondre à la demande. »

Nicholas note aussi un phénomène de « pas dans ma cour » : tout le monde dit être en faveur de plus de services, mais pas dans leur quartier. Les populations marginalisées sont bel et bien plus présentes à proximité des secteurs où il y a des services, mais mettre sur pied des ressources d’aide à l’extérieur du centre-ville pour le désengorger ne réglerait pas le problème, arguent les deux intervenants. « Si, par exemple, il y a un refuge plus loin, la personne va devoir se ramasser le matin à marcher deux heures pour aller à son centre d’injection. Donc, ce qu’elle va faire, c’est s’injecter dans ce quartier-là », illustre Florence.