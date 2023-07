Des auteurs d’une étude alarmante sur l’alcool ont des liens avec un groupe proabstinence

Une recherche financée par Ottawa qui a fait les manchettes pour ses recommandations inquiétantes sur la consommation d’alcool à faible dose a été rediffusée en grande pompe par un groupe militant pour l’abstinence qui a payé un voyage à deux de ses auteurs.

« Boire de l’alcool, même en petite quantité, entraîne des conséquences pour tout le monde », indique un rapport publié en janvier dernier par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS).

Ses conclusions ont fait grand bruit au pays, notamment parce que le CCDUS appelle à une modification des directives canadiennes sur la consommation d’alcool. Il suggère aux autorités de qualifier de « risque le plus élevé » la consommation de seulement sept verres d’alcool par semaine. Le « faible risque » commencerait au-delà de deux verres par semaine. « La science évolue, et les recommandations sur la consommation d’alcool doivent changer », conclut l’étude commandée par Santé Canada.

Le ministère fédéral n’a pas voulu dire si cette recommandation deviendra la nouvelle directive officielle puisqu’il doit d’abord mener des consultations publiques. « On deviendrait le pays au monde le plus restrictif », remarque la directrice générale d’Éduc’alcool, Geneviève Desautels.

Appréciée des abstinents

L’étude du CCDUS, intitulée Repères canadiens sur l’alcool et la santé, a été mise en vedette sur le site Web de Movendi International moins de 48 heures après sa publication, comme le sont régulièrement les travaux de certains de ses auteurs. Cette organisation non gouvernementale — autrefois connue sous le nom d’Ordre indépendant des bons templiers, indique son site Web — fait activement la promotion d’une vie entièrement sans alcool.

Les chercheurs Tim Stockwell, Timothy Naimi et Adam Sherk précisent dans la déclaration de conflits d’intérêts du CCDUS qu’ils sont « membres d’un groupe indépendant d’universitaires qui donnent bénévolement de leur temps pour la préparation de rapports de recherche sur différents sujets en lien avec l’alcool et la santé ». Il est précisé, entre parenthèses, que ce groupe est Movendi International.

MM. Stockwell et Naimi ont même effectué un voyage dans le nord de l’Europe aux frais de Movendi. L’organisation, basée en Suède, a même payé leurs frais de déplacements et d’hébergement. Les deux hommes ont aussi participé au balado de Movendi, une production résolument engagée à faire connaître les méfaits de la consommation d’alcool.

Selon les statuts de l’Ordre indépendant des bons templiers, qui datent de 2006 et qui sont accessibles sur le site de Movendi, ses membres doivent faire une promesse : « accepter l’obligation de ne pas consommer d’alcool et de ne pas faire un usage non thérapeutique d’autres drogues qui engendrent des dépendances, ainsi que favoriser l’acceptation de ce principe par le public ».

En plus de collaborer à des travaux du CCDUS, les trois chercheurs universitaires rattachés à l’Université de Victoria sont des habitués des textes qui demandent des changements parfois radicaux aux politiques publiques sur l’alcool. Par exemple, l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool, financée aussi en partie par Ottawa, a une section réservée au Québec : on y recommande d’élever l’âge légal de consommation d’alcool à 21 ans, de limiter la vente de bière dans les dépanneurs et d’établir des prix minimums dans les bars.

Recommandations idéologiques

« Je considère qu’il y a des enjeux de conflits d’intérêts », soutient Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal.

Le spécialiste en dépendances est très critique du rapport du CCDUS. Selon lui, l’étude fait des généralisations sur les buveurs occasionnels et passe sous silence l’aspect bénéfique pour la santé globale que peut représenter le fait de boire un verre entre amis. Il croit que de telles recommandations peuvent mélanger le public et nuire au travail des intervenants sur le terrain.

« Il y a des domaines de recherche qui sont plus sujets à la subjectivité, à la politisation. La question des substances, en général, en est un. Il y a beaucoup d’idéologie. Et les choix qui ont été faits [dans l’étude du CCDUS] sont des choix idéologiques à plusieurs égards », ajoute-t-il.

La psychologue Karine Bertrand, qui a été consultée dans le cadre de cette recherche, n’est pas surprise que des auteurs ayant « un positionnement conservateur » se trouvent dans la longue liste des chercheurs participants. Elle se désole surtout que la perspective du Québec n’ait pas suffisamment été prise en compte dans le rapport, étant donné que la gestion des risques liés à la consommation a une importante dimension culturelle. « Ce qui me rend mal à l’aise, c’est la tendance à vouloir moraliser [les buveurs]. […] Absolument prôner le risque zéro, ça ne correspond pas aux valeurs des organisations de prévention du Québec », conclut la chercheuse du groupe RISQ (Recherche et intervention sur les substances psychoactives — Québec).

Les spécialistes consultés par Le Devoir ont toutefois affirmé être d’accord avec de nombreux éléments mis en avant par l’étude du CCDUS, comme l’importance de ne pas banaliser la consommation d’alcool et de faire connaître les dangers que pose cette substance pour le corps humain, comme le risque de cancer.

Directives inchangées

La page Web du CCDUS intitulée « Repères canadiens sur l’alcool et la santé » reste toutefois muette sur le fait que les recommandations officielles sur l’alcool n’ont jamais changé. Une omission qui, au Québec, dérange l’organisme Éduc’alcool. Sa directrice générale constate une augmentation de la confusion dans le public. « Les repères n’ont pas été entérinés par Santé Canada, je pense que c’est important de le mentionner ! » souligne Geneviève Desautels.

Les directives sont demeurées à une limite de deux verres d’alcool par jour pour les femmes (maximum de 10 par semaine) et trois pour les hommes (15 par semaine), à condition de ne pas boire certains jours. Une personne qui s’en tient à cette limite officielle pourrait donc aisément se retrouver dans la zone rouge de « risque le plus élevé » définie par le CCDUS.

Tim Stockwell, Timothy Naimi et Adam Sherk ont tous trois précisé par courriel au Devoir ne pas être des membres en règle de Movendi International. « J’ai participé à des réunions de sa branche suédoise, et [Movendi] a couvert les coûts, a expliqué M. Stockwell. Cela n’a pas été jugé comme un conflit d’intérêts en fonction des strictes règles adoptées par la direction du CCDUS. »

« Il a été déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un conflit d’intérêts majeur. Je ne considère pas, moi non plus, qu’il s’agit d’un conflit d’intérêts, puisque c’était pour un projet de santé publique et je suis en santé publique », a ajouté M. Naimi.

Dans un courriel rédigé en anglais, le porte-parole du CCDUS, Lee Arbon, a soutenu que l’Agence de la santé publique du Canada avait supervisé le processus « qui a conclu que la collaboration avec Movendi ne constituait pas un conflit d’intérêts majeur ». Il ajoute : « Tous les contributeurs à l’étude sont des chercheurs indépendants, dont le travail, révisé par des pairs, est accessible au public. »

L’agence fédérale a plutôt indiqué au Devoir que c’est le CCDUS qui a sélectionné ses experts et que toute question sur les conflits d’intérêts devait lui être adressée. Movendi International, de son côté, n’a pas répondu aux questions du Devoir.