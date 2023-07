De la «pornographie fictive» en un clic sur Google

Tandis que Google menace de bloquer tous les liens menant aux sites des médias canadiens de son moteur de recherche, ses responsables se disent incapables de retirer de ses résultats des sites spécialisés dans les vidéos pornographiques où le visage de personnalités publiques remplace artificiellement — et à leur insu — celui des acteurs.

C’est ce que Google Canada appelle la « pornographie fictive ». À l’aide de la technologie des vidéos hypertruquées (« deepfakes »), de petits malins remplacent le visage d’acteurs pornographiques par celui de personnalités publiques qui ignorent tout de ce stratagème. Le phénomène touche surtout la webosphère anglophone. Les vedettes hollywoodiennes sont omniprésentes sur ces sites.

Le Devoir a quand même pu constater que certaines personnalités québécoises figuraient artificiellement dans certaines vidéos fictives proposées par des sites comme MrDeepFake, dont le rôle semble avant tout d’héberger du contenu où l’on peut voir à leur insu des gens connus.

Or, MrDeepFake et d’autres sites spécialisés dans ce type de contenu s’affichent dans le haut des résultats de recherche de base de Google au Canada pour quiconque cherche des vidéos hypertruquées, même si la fonction de protection SafeSearch de Google est activée.

« Bien que les moteurs de recherche permettent aux internautes de trouver du contenu disponible sur le Web, Google a mis en place des règles et des systèmes visant à protéger les personnes contre la pornographie fictive trouvée involontairement, a répondu Google Canada au Devoir lorsqu’interrogé à ce sujet. Nous concevons nos systèmes de classement de manière à faire apparaître des informations de qualité en haut des résultats afin d’éviter de choquer les internautes en leur présentant un contenu préjudiciable ou explicite inattendu lorsqu’ils ne le cherchent pas. »

« Les internautes peuvent aussi utiliser nos outils pour demander la suppression, dans Google Search, des pages les concernant et qui contiennent ce type de contenu. »

À qui la responsabilité ?

Il peut sembler à première vue contradictoire que Google affirme pouvoir facilement bloquer des sites comme ceux des médias canadiens, qui ne font rien d’illicite, alors que son moteur de recherche laisse passer des sites dont le contenu est, sinon illégal, à tout le moins préjudiciable, observe le spécialiste des médias numériques Bruno Guglielminetti.

« Bloquer des sites de vidéos hypertruquées, c’est faisable, mais ils demeureront bannis jusqu’à ce que leurs propriétaires les ferment et ouvrent un autre site ailleurs, dit-il. Google a une certaine responsabilité, car les gens peuvent utiliser ses outils pour trouver ce matériel. Éradiquer le phénomène des deepfakes, c’est techniquement plus difficile. »

Le vétéran des réseaux sociaux et producteur du balado sur l’actualité numérique Mon carnet ajoute que la loi pourrait avoir un rôle à jouer. La mesure la plus adéquate selon lui serait d’inclure dans la loi qui rend illégale la pornographie juvénile ce genre de pornographie fictive qui porte atteinte à des gens qui existent bel et bien.

Ce n’est pas parfait, mais ce serait un pas dans la bonne direction. « Au Canada, on a criminalisé la pornodivulgation [« revenge porn », NDLR]. Probablement qu’on pourrait aussi criminaliser la pornographie fictive. Avec une loi claire, les victimes auraient un moyen entre les mains pour réagir. »

À la cour de trancher

Le professeur en droit à l’Université d’Ottawa et directeur de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique, Michael Geist, partage cet avis. « Je ne pense pas qu’on devrait laisser les entreprises privées décider quels contenus ou hyperliens devraient être autorisés sur Internet. C’est risqué. Il existe plein de sites dont le contenu est, au mieux, critiquable. »

D’autant plus que le réseau Internet est en quelque sorte conçu de telle façon qu’il est toujours possible pour quiconque le désire réellement d’accéder à tout type de contenu, aussi défendu et répréhensible soit-il. Les forums Web et les plateformes de vidéos comme Reddit et YouTube peinent eux aussi à juguler la présence de tels contenus sur leurs propres pages.

Et cela finira par soulever le débat sur ce qui devrait ou pas être toléré sur Internet. « Les plateformes bloquent déjà certains contenus. Facebook dit bloquer sur son site jusqu’à 99 % des publications à caractère terroriste », dit Michael Geist. Mais ultimement, ça devrait être au gouvernement d’être explicite sur ce qui est toléré, conclut le professeur ottavien.