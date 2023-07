Le noyau du Quartier chinois protégé par l’État québécois

Le site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois, l’ancienne manufacture de cigares S. Davis&Sons et l’édifice de l’École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal sont désormais protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le ministre de la Culture et des Communications (MCC), Mathieu Lacombe, en a finalement fait l’annonce mardi. En 2021, devant le flux de transactions immobilières, la Ville de Montréal et le MCC avaient déjà constaté les risques que courait le quartier. Ils avaient alors indiqué vouloir protéger le quartier. Depuis, une décision en ce sens se faisait attendre. Des délais supplémentaires commençaient à faire craindre le pire à plusieurs instances vouées à la mise en valeur et à la défense du patrimoine bâti de ce quartier.

À compter du début du XXe siècle, ce secteur a été le lieu d’implantation d’entreprises et d’associations de soutien de la communauté chinoise de Montréal. Le lieu « se distingue par l’ancienneté de ses immeubles et les éléments architecturaux, les enseignes et les inscriptions qui témoignent de la présence de la communauté chinoise ». Le ministère note parmi d’autres éléments « l’arche s’élevant sur la rue De La Gauchetière Ouest, qui marque l’entrée ouest du Quartier chinois, seul chinatown historique significatif préservé au Québec et dans l’Est du Canada ». Par la protection accordée à ce site patrimonial, le MCC reconnaît sa grande valeur et entend de la sorte contribuer à sa préservation et à sa transmission aux générations futures en assurant la préservation d’éléments caractéristiques qui en font la richesse.

Guide touristique et habitant du Quartier chinois depuis des années, Jean-Philippe Riopel a documenté l’histoire du quartier et s’est employé, avec d’autres, à en préserver des artefacts significatifs. L’action de militants comme lui s’est avérée déterminante. « Ça été beaucoup de paperasserie de rencontre avec des gens du ministère de suivis avec des politiques et journalistes », commente Jean-Philippe Riopel à l’annonce du classement officiel. Il considère plus que jamais qu’il s’agit de « bâtiments exceptionnels qui méritaient de la considération ».

Le ministre a également procédé officiellement au classement comme « immeubles patrimoniaux » de deux bâtiments situés à l’intérieur de cet espace du Noyau-du-Quartier-Chinois. L’édifice de l’École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal et l’ancienne manufacture de cigares S. Davis&Sons, construits respectivement en 1826-1827 et en 1884. « Le premier est l’un des plus anciens du Quartier chinois » tandis que le second, a été érigé « à partir des murs d’une ancienne église presbytérienne qui avait été construite à cet emplacement au milieu du XIXe siècle ».

La maison de l’homme d’affaires Joseph Barsalou (1822-1897), un des bâtiments visés par ce classement, vient d’être remise en vente pour 2,9 millions de dollars. Barsalou avait été le premier en Amérique du Nord à acquérir, en 1863, une usine capable de fabriquer du caoutchouc. Ce sera la Canadian Rubber Company, située au coin des rues Papineau et Notre-Dame. Mais ce financier sera surtout connu pour un savon qui porte son nom. La J. Barsalou et cie, lancée en 1875, sera capable d’en produire 6 000 livres en 90 minutes. La maison Barsalou a occupé depuis plus d’un siècle divers commerces.

Plusieurs bâtiments désormais sous le coup de cette mesure de protection, dont la maison Barsalou, avaient été achetés en 2021 une compagnie immobilière, Investissements 1000 St-Urbain Ltée. Cette compagnie est sous le contrôle de Brandon Shiller et Jeremy Kornbluth de Hillpark Capital. Le groupe possédait, en 2021, quelque 800 appartements dans la région métropolitaine.